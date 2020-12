Vasten silmiä heitetty valkopippuri ja ohimoon osunut paperinrei'ittäjä lannistivat pankkiryöstöä yrittäneen maanantaina iltapäivällä Helsingissä.

Pistoolilla uhkaillut mies hämmentyi naisvirkailijan rohkeudesta, ja hänet saatiin heti kiinni.

Ryöstöä yrittänyt ehti saada Helsingin Säästöpankin Iso Roobertinkatu 2:n konttorin kassasta jo 860 markkaa, kun konttorin esimies, rouva Ulla Hjelt pääsi yllättämään hänet.

Apuun tulleet miesasiakkaat taltuttivat ryöstäjän lopullisesti.

Nailonsukalla kasvonsa verhonnut mies tuli Helsingin Säästöpankin Iso Roobertinkadun konttoriin muutama minuutti ennen sulkemisaikaa 16.30.

”Naisten hyväksi rähisen jolleivat asiat luista”

”Ikä ei estä omaa autoani ajamasta, mutta huonot säät vähän pelottavat”, sanoo opettaja Helmi Tengén ja oikaisee leukansa alla olevaa modernia kissanrusettia.

Hän on Suomen naisasialiikkeen vahva voimanainen, joka ohjailee vielä 95-vuotiaanakin Naisasialiike Unionin toimia.

– –

Helmi Tengén haki valmistuttuaan Helsingin yläkansakoulun poikaluokkien veiston- ja voimistelunopettajan paikkaa ja saikin sen sivuuttaen yhdeksän mieshakijaa.

Mutta kuinkas sitten kävikään: Kun tuli ensimmäinen palkkapussi Helmi sai luvattua vähemmän palkkaa ja syyksi vihaiselle nuorelle naiselle sanottiin: mutta tehän olette nainen.

Pieni rähinä tuotti voiton ja Helmin palkka kohosi miesten palkan tasolle.

Sen jälkeen Helmi Tengén on taistellut samapalkkaisuuden puolesta: ”Vieläkin rähisen ja hypin kuin harakka, ihan kuten pikkutyttönäkin, jolleivat asiat luista.”

Tulopoliittinen karuselli vauhdissa

Tulopoliittinen neuvottelukaruselli pyöri maanantaina vinhaa vauhtia: tasavallan presidentin Linnassa sekä Eteläsataman kolera-altaan toisella puolen työnantajain palatsissa yritettiin löytää ratkaisua ongelmallisiin tuloratkaisuihin.

Eri neuvottelupöydissä olivat mm. tasavallan presidentti Urho Kekkonen, pääministeri Ahti Karjalainen, Suomen Pankin pääjohtaja Mauno Koivisto, kansliapäällikkö Keijo Liinamaa, SAK, STK, TVK, LK ja MTK.

Presidentti Kekkonen tapasi kello 14 pääjohtaja Koiviston.

Kello 15.15 tuli presidentin puheille Linnaan pääministeri Karjalainen.

Kello 16 tuli Linnaan kansliapäällikkö Keijo Liinamaa.

Kello 16.30 tulivat Linnaan Maataloustuottajain keskusliiton (MTK) edustajat.

Suomalaisia Ruotsissa

Kun nuorella ihmisellä ei ole työpaikkaa Suomessa tarjolla, houkuttelee häntä helppo ja vaivaton muutto Ruotsiin työtä etsimään.

Kielitaitoisella ihmisellä on Ruotsissa helppoa, mutta suurin osa Suomesta Ruotsiin muuttaneista nuorista on ammatti- ja kielitaidottomia.

Vesa Saarisen ja Matti Paalosmaan Ruotsissa valmistama televisio-ohjelma pyrkii kertomaan nuorten oloista ja ongelmista naapurimaassamme.

Haastattelut on tehty Tukholmassa, Göteborgissa ja Boråsissa, joka on miltei kokonaan suomalaisten työntekijöiden valloittama.

Ruotsinkieltä ei monessa tehtaassa siellä kuule juuri ollenkaan.

Vaikka nuorisolle on järjestetty paljon opetus- ja kielikurssitoimintaa sekä työalaan liittyviä erikoiskursseja, käyttävät suomalaiset nuoret ohjelman tekijöiden mukaan melko vähän hyväkseen näitä mahdollisuuksia.

Suurimmaksi vapaa-ajan harrastukseksi jäävät lauantaitanssit.

Saastutus pian rikos Japanissa

Tokio (Kiodo)

Japanin hallituksen odotetaan hyväksyvän tiistain istunnossaan lakiesityksen saastuttamisen rikollisuudesta liikemiespiirien ja johtavan liberaalidemokraattisen puolueen vastalauseista huolimatta.

Hallituksen johtajat uskovat, että jos oikeusministeriön lakiehdotukseen olisi tehty muutoksia ennen sen joutumista eduskunnan käsiteltäväksi, heräisi julkisuudessa epäilys, että hallitus on alistunut teollisuuspiirien painostukseen.

Yli 800 000 työläistä, opiskelijaa, saasteen sairastuttamaa ja muuta Japanin kansalaista osallistui sunnuntaina mielenosoitusmarsseihin vaatien hallitusta ryhtymään voimakkaampiin keinoihin saasteongelman ratkaisemiseksi.

150 paikkakunnalla pidetyt mielenosoitukset oli järjestänyt johtava ammattiliittojen järjestö.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ammattiliitot yhdistivät voimansa saastetta vastaan Japanissa.

Murhataloja ja lasikäymälöitä matkakohteina

Lontoo (Erkki Arni)

Käynti himomurhaajan pesäpaikassa on uusimpia makupaloja, joita kekseliäät matkatoimistot ovat alkaneet tarjota erikoisuutta etsiville matkailijoille Lontoossa.

Ajatuksen on keksinyt matkatoimistonjohtaja Keith Baverstock, 27, joka pitää tavanomaisia sightseeing-matkoja sovinnaisuudessaan hieman väljähtäneinä.

Viime viikonloppuna Baverstock johdatteli bussilastillisen innostuneita matkailijoita Pohjois-Kensingtonin slummikortteleissa olevaan taloon, jossa himomurhaaja Reginald Christie 17 vuotta sitten tappoi vaimonsa ja kuusi muuta naista ja hautasi heidät keittiön lattian alle, komeroihin ja pitkin puutarhaa.

Christie hirtettiin aikanaan.

Talo tosin ei ole sama, jossa murhat tapahtuivat (se on purettu) ja kadunkin nimi on muutettu, koska sillä oli niin ikävät yhteydet, mutta Baverstock löysi naapuritalon, joka on jokseenkin samanlainen kuin Christien pesäpaikka.

Se puretaan kohdakkoin ja Baverstock aikoo käyttää sitä hyväkseen niin kauan kuin aikaa on.

Hän elävöittää sitä paitsi esitystään järjestämällä varsin todenmukaisesti huopiin käärittyjä ja sähköjohtimilla sidottuja ”uhreja” ja muuta rekvisiittaa.

– –

Hän aloitti erikoislaatuisten kiertomatkojen sarjan joitakin viikkoja sitten opastamalla matkailijoita eräisiin Lontoon ”arkkitehtonisesti ja muutoinkin kiinnostaviin” julkisiin käymälöihin.

Kulttuurihistoriallisten helpotushuoneiden joukossa oli eräitä, jotka periytyvät 1700-luvulta ja eräs, jonka vesisammiot ovat lasia: arkkitehtonisesti erittäin harvinaista, selitti opas.

HS

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone