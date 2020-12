Myönteinen. Epäilyttävä. Emme hyväksy. Kuin Salomonin ehdotus.

Siinä muutamia puoluejohtajien pikaisia tilannearvioita tasavallan presidentin välitysehdotuksesta.

Presidentin puuttumista työmarkkinajärjestöjen välisiin neuvotteluihin eivät puolueet varauksettomasti hyväksyneet. Sitä pidettiin epätavallisena menettelynä.

HS tiedusteli puoluejohtajilta ensivaikutelmia tasavallan presidentin esityksen ehdoista ja hänen puuttumisestaan ”työmarkkinapeliin”. – –

Tasavallan presidentin puuttumista tapahtumiin piti Paasio luonnollisena. Hän näki tilanteen lähinnä periaatteellisena ratkaisuna ja korosti, että presidentti on hänen näkemyksensä mukaan puuttunut tilanteeseen lähinnä yksityishenkilönä eikä tasavallan presidentin ominaisuudessa. – –

Tasavallan presidentin puuttumista asioiden kulkuun piti Vennamo oikeana. Se palvelee hänen mielestään koko maata.

Periaatteessa ei Vennamo pitänyt suotavana presidentin puuttumista poliittisiin asioihin. Tapahtunutta välitysehdotusta hän ei laskenut niihin, vaan piti sitä koko kansan asiana.

Suomalaisillakin lapsia töissä Portugalissa

Alle 14-vuotiaita lapsia ei saa pitää töissä Portugalissa, mutta lakia rikkovat myös suomalaiset sisaryritykset.

Yksi suomalainen vaatetusalan yritys ”löysi” perjantaina Portugalin sisaryhtiönsä palkkalistoilta 12–14-vuotiaita lapsia.

Väitteen lapsityövoiman väärinkäytöstä myös suomalaisyrityksissä teki ekonomi Raija Korhonen radiossa.

Neljästä Portugalissa toimivasta vaatetusalan suomalaisyrityksestä vain yksi myönsi käyttävänsä työssä alle 14-vuotiaita mutta sekin sanoi, että kyseessä on lasten paras maan olosuhteet huomioon ottaen.

Urheiluvaatetus oy:n toimitusjohtaja Roger Störling on käynyt useita kertoi Portugalin tehtaalla. Hän sanoi, että ”ensi kerran lapsia nähdessäni tehtaalla otti palleasta.”

Portugali järjesti Guinean hyökkäyksen

YK, New York (UPI)

Viiden maan edustajista koostuva YK:n tutkimusryhmä ilmoitti perjantaina maailmanjärjestön turvallisuusneuvostolle osoitetussa raportissa, että Portugalin merivoimien ja armeijan yksiköt olivat Guineaa vastaan kohdistuneen hyökkäyksen takana.

Tutkimusryhmä, johon kuului mm. Suomen YK-lähettiläs Max Jakobson, ilmoitti, että portugalilaiset maa- ja merivoimien yksiköt toimivat Portugalin Guineasta käsin ja apunaan heillä oli Guinean tasavallan johtoa vastustavia aineksia.

Ruotsissa vaaditaan siirtolaisrajoituksia

Tukholma (Kari Kallio)

Suomalaisten määrä Ruotsissa kasvoi 1960-luvulla n. 60 prosenttiyksikköä.

Ruotsin työmarkkinoilla oli suomalaisia kesäkuussa n. 107 000, käy ilmi Ruotsin valtiovarainministeriön taloudellisen suunnittelun sihteeristön perjantaina julkaisemasta vuoden 1970 pitkäntähtäyksen suunnitelmasta.

Tutkimuksen väestönrakennetta koskevassa osassa todettiin siirtolaisuuden Ruotsiin tapahtuneen etupäässä pohjoismaista ja etenkin Suomesta. – –

Kuluneiden parin viime viikon aikana ja myös aikaisemmin kesällä ennen vaaleja kuului nimenomaan ammattiyhdistysväen keskuudesta ääniä siirtolaisuuden rajoittamisen puolesta.

Väitettiin siirtolaisten vievän työpaikkoja ruotsalaisilta ja aiheuttavan työttömyyttä.

Tuoreimman tämänsuuntaisen lausunnon, joskin paria päivää myöhemmin alkuperäisestä huomattavasti pyöristeltynä esitti ammattiyhdistyskeskusliiton LO:n puheenjohtaja Arne Geijer.

Hän ei ollut maahanmuuttoa vastaan. Geijer sanoi, että jotain rajoituksia olisi kuitenkin keksittävä, koska noususuhdanne ei voi jatkua ikuisesti.

Suomalainen Saab saa oman rallitallin

Suomalaiselle Saabille syntyy oma rallitalli. Siihen tulee kuulumaan neljä ajajaa, joista tähän mennessä on valittu kolme.

Autot ovat suomalaisvalmisteisia sinivalkoisissa väreissä. Uuden tallin Saabien ratissa istuvat Robert Gröndahl, Seppo Utriainen ja Jari Vilkas. – –

Autojen moottorit on tehty Ruotsissa Saabin kilpatallissa, mutta autot on kokonaan koottu Suomessa. Suomalaisvalmisteisia osia on 150.

Viimeksi suomalaisista ajoi Saabia ralleissa Simo Lampinen, mutta hänkin täysin ruotsalaisella ajokilla.

Uuden tallin ajajat eivät ole toistaiseksi päässeet huipulle.

Jouluterveiset merimiehille

Merimiesten sukulaiset ja tuttavat voivat joulupyhien aikaan muistaa merenkulkijoita joulutervehdyksissä, joita Yleisradio lähettää Porin lyhytaaltoaseman kautta merimiesohjelmassa Tapaninpäivänä.

Lyhyeen muotoon kirjoitetut tervehdykset on lähetettävä osoitteella Oy Yleisradio Ab, toimittaja Sevon, Kesäkatu 2, Helsinki 26. Kuoreen tai korttiin on merkittävä ”Joulutervehdys merimiehille”.

Tervehdykset pitää lähettää viimeistään joulukuun 12. päivään mennessä.

Alko Pumppasi Koskenkorvan vedettömäksi

Seinäjoki (HS)

Eräät Koskenkorvan kylän talot kärsivät vesipulaa Alkon tehtaiden tarvitseman koepumppauksen ja pohjaveden yleisen laskun vuoksi Ilmajoella.

Kaivot kuivuivat kokeen aikana nopeasti, ja tämän vuoksi haittaa kärsineille toimitetaan vettä säiliöautoilla.

Pohjaveden korkeuden lähestyessä tavanomaista normiaan kuljetusta on ryhdytty rajoittamaan. Ilmajoen vesilautakunnan käsiteltäväksi on jätetty tähän mennessä neljää taloutta koskevat valitukset, joissa edellytetään kuljetuksen maksutonta suorittamista, kunnes kaivojen vesimäärä palautuu entiselleen.

Tehtaan ja paikkakuntalaisten suhteet ovat pysyneet hyvinä huolimatta häiriöstä.

