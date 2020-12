Tampere, (HS)

Puolella nopeutuu Tampereelta automatka Orivedelle uuden tien valmistuttua. Rakentamatta on vielä noin kolmannes. Silloista ja penkereistä neuvottelevat vielä tie- ja vesipiiri samalla kun autoilijat ihmettelevät, miksei koko tietä tehty kerralla. Tie lyhentää samalla matkaa Tampereelta Jyväskylään.

Maasto Tampereen ja Oriveden välillä on vaikeaa. Vanha 53 kilometrin tie on erittäin mutkainen. Uudella tiellä on runsaasti kallioleikkauksia. Se lyhentää nykyisellään matkaa viitisen kilometriä.

Virallisesti Oriveden ja Suinulan väli avataan joulukuun 16. päivän jälkeen. Loppupään suunnitelma on parhaillaan tie- ja vesirakennushallituksessa käsiteltävänä. Tie on ajateltu kulkevaksi noin kilometrin päästä Kangasalan tien ja Teiskon tien risteyksestä sen itäpuolelta.

Valmistuttuaan tie lyhentää matkaa Tampereelta Orivedelle ja samalla Jyväskylään kymmenkunta kilometriä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan koko tien pitäisi olla liikennöitävissä syksyllä 1973.

Helsingin posti kulkee hitaasti

Tunnuslause ”tänään postiin, huomenna perille”, ei pidä paikkaansa ainakaan Helsingissä. Helsingin kauppakamarin tekemässä tutkimuksessa lähetetyistä 150 avonaisesta kirjeestä tuli 23 perille vasta kahden vuorokauden kuluttua tai myöhemmin.

Posti- ja lennätinlaitoksen postiosaston johtaja Mauri Kajo myöntää postinjakelussa olevan puutteita. Hän kertoo, että postin oma työryhmä ponnistelee jatkuvasti postinjakelun nopeuttamiseksi, tavoitteenaan vuorokauden toimitusaika. – –

Kauppakamarin käsityksen mukaan painotuotteiden postituksissa käytetty halvempi taksa ei saa merkitä sitä, että tällainen lähetys kulkee huomattavasti hitaammin kuin tavallinen kirje. – –

Suurin osa lajittelusta tehdään yötyönä. Postilla ei ole tarpeeksi työvoimaa eikä tiloja, ehtiäkseen lajitella kaiken postin yöaikana. Tämän vuoksi on pakko asettaa varsinainen kirjeposti etusijalle, ja käsitellä ristisidelähetyksiä vain niin paljon kuin aika antaa myöten.

Monimuotoisen päivähoidon kokeilu alkaa

Uudentyyppinen päivähoitokokeilu alkaa ensi vuonna Espoon Matinkylässä. Lasten päivähoito pyritään järjestämään kokeilualueella niin, että jokainen hoitopaikkaa tarvitseva lapsi, myös sairastunut voisi sellaisen saada. Ilta- ja yöhoitopalvelujen aikaansaaminen kuuluu myös suunnitelmaan.

Aloite hoitopalvelujen järjestämiseksi kokonaisvaltaisesti on tullut alueen rakentajan Helsingin Asuntokeskuskunta Hakan taholta. On havaittu, että erilaisten palvelujen tarjonta vaikuttaa ihmisten halukkuuteen muuttaa uudelle asuntoalueelle.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhteistyössä Matinkylän Huolto Oy:n kanssa vastaa suunnitelman toteuttamisesta. Vuoden 1972 loppuun mennessä on tarkoitus saada käyttöön 225 hoitopaikkaa.

Näistä olisi laitospaikkoja 150. Ohjatussa perhehoidossa olisi 75 lasta.

Eduskunta äänesti koiran korvista

Koiran korvien typistämisestä tuli pitkä väittely ja tiukka äänestys eduskunnan suuren valiokunnan keskiviikkoisessa kokouksessa. Äänin 19–17 hyväksyttiin hallituksen esittämä kanta, jonka mukaan koiran korvia ei saa typistää.

Kiista syntyi uutta eläinsuojelulakia käsiteltäessä, kun ratkaistavaksi tuli momentti: ”Koiran korvien typistäminen ja muu yksinomaan eläimen ulkonäön muuttamisia tarkoittava leikkaus on kielletty”.

Montecriston kuuluisa aarresaari on myytävänä

Pieni Montecriston saari, kirjallisuuden tarunomaisimman aarteen kätköpaikka, on myytävänä.

Aarre, mikäli sellainen löydetään, sisältyy kauppaan. Todellisuudessa Montecriston ostaja saanee haltuunsa vain romanttisia graniittikalliolta – jotka tosin ovat oivallinen pakopaikka maailman melskeestä.

2,6 neliökilometrin laajuinen saari sijaitsee 110 km päässä Italian mantereesta Tyrrhenan merellä. Sen ainoa yhteys ulkomaailmaan on kesäisin kerran viikossa liikennöivä turistivene. Saaren asujamisto käsittää väestöluettelon mukaan kolme maanviljelijäperhettä.

Saaren kuuluisin omistaja oli Alexandre Dumasin klassillisen romaanin ”Monte Criston kreivi” päähenkilö. Sen epätavallisin todellinen omistaja oli ilmeisesti 1800-luvulla elänyt englantilainen George G. Taylor, joka nimitti itseään Monte Criston kreiviksi ja menetti kaikki rahansa utopistisiin suunnitelmiin.

Saaren nykyinen omistaja on Italian valtio, joka etsii Montecristolle ostajaa. Yksityishenkilöt eivät ehkä saa lainkaan mahdollisuutta esittää tarjouksiaan, koska monet valtion elimet ovat kiinnostuneita.

Jousimies 50. kerran

”Kuten valistunut lukija tietää, julkaisin aikojen alussa poliittisen ohjelmakirjoituksen, jossa kerroin, että minä olin diktaattori ja että minä hallitsin rautaisella kädellä.”

Näin aloittaa presidentti Urho Kekkonen satiirisen ja terävän pakinansa vastailmestyneessä Jousimiehessä, suomenkielisten sanomalehtimiesten yhteisjulkaisussa.

Uusi Jousimies on juhlajulkaisu, se ilmestyy nyt 50. kerran. Jousimiehen julkaisija on Toimittaja Onni V. Tuiskun Säätiö, jonka takana ovat maamme kaksi vanhinta sanomalehtimiesten järjestöä, Nuorsuomalainen Sanomalehtimiesyhdistys ja Suomalainen Sanomalehtimiesliitto.

Presidentti Kekkosen pakinan lisäksi Jousimiehen juhlanumerossa on mm. K.-A. Fagerholmin haastattelu.

HS:n kuvaajalta kuukauden paras feature-kuva

Helsingin Sanomain valokuvaajan Martti Peltosen kuva on valittu uutistoimisto UPI:n kuvaksi. Kuva on otettu Englannin prinssi Philipin Suomen vierailun aikana Hämeenlinnan Rautaruukin harjannostajaisissa 24. päivänä elokuuta.

Kuva lähetettiin UPI:n kautta maailman lehdille. Se on julkaistu monissa lehdissä mm. länsisaksalaisessa Sternissä.

Martti Peltonen seurasi prinssi Philipiä useana päivänä. Prinssin henkivartija teki kuvaamisen tavallista hankalammaksi. Voittanut kuva, joka julkaistiin, on otettu juuri ennen, kun henkivartija kävi kuvaajan käsivarteen kiinni.

