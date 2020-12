Miesten pukeutumisessa on alkanut tapahtua niin selviä muutoksia, että ne on melkein pakko huomata.

Harmaat teryleenihousut ja valkoinen nailonpaita kuuluvat kohta menneisyyteen.

Tilalla on uusi vapaa, huoleton pukeutuminen. Uudet värit, uudet linjat ja kuosit.

Uusi ajattelu, sanalla sanoen.

Kauan tätä muutosta on saatu odottaa, mutta kun kerä kerran pääsi purkautumisen alkuun, onkin kehitys sitten ollut suorastaan yllättävän nopeata.

Miesten vaatetustehtaitten pitäisi nyt huomata mitä kello on lyönyt ja tarkistaa kiireesti kantansa.

Muuten voi käydä niin, että ne jonakin päivänä huomaavatkin tekevänsä vaatetta miehelle, jota ei enää ole.

Kahvinkeitin – elintasolelu vai emännän apu?

Automaattinen kahvinkeitin on myynyt itsensä suomalaisille.

Se käy kaupaksi päivä päivältä yhä paremmin, koska sen hankkivat ihmiset, joilla on jo kaikkea.

Siihen ihastuu perheenäiti, joka luulee nyt saavansa kahvia kuudelle hengelle automaattisesti ja vähällä vaivalla.

Ja varmasti sen ostaa kahvin suurkuluttaja, joka pitää pannun kuumana yötä päivää.

Vastaako tämä laite tarkoitustaan vai onko se pelkkä elintasolelu?

Kotitalouskeskus on tutkinut keittimet ja löytänyt vastauksen.

– –

Kotitalouskeskuksen tutkimusta johtanut maat. metsät. maisteri Thea Kanerva sanoo, että ”automaattikeitin on ylellisyysesine.”

Hänen mielestään kaikki taloudet tulevat toimeen ilman sitä, mutta ”ne, joilla on varaa, voivat mainiosti ostaa sen – kyllä hyvä keitin asiansa ajaa.”

Pois pois jouluhysterian jaloista

Suomalainen joulu on hyvää vauhtia siirtymässä kodeista hotelleihin, laivoihin ja ulkomaiden matkailukeskuksiin, jopa maailman kaukaisimpiin kolkkiin.

Samalla näyttää koko joulunviettoperinne vähitellen muuttuvan.

Notkuvien herkkupöytien ja ylenkylläisen mässäilyn sekä lahjavuorten asemesta suunnittelevat yhä useammat perheenäidit ”järkevää joulua”.

Tänä vuonna muualla kuin kotonaan joulua viettävien suomalaisten luku nousee kymmeniintuhansiin.

Yksinäiset ihmiset ovat eräs suuri matkalipunostajaryhmä.

Rauhanmarssijoita ennätysmäärä

Päästä päähän täyttyi Joulu-Aleksi lauantai-iltapäivällä Indokiinan kansojen vapauden puolesta mieltään osoittavista rauhanmarssijoista.

Perinteinen rauhanmarssi alkoi Senaatintorilta ja päättyi Messuhalliin.

Messuhallissa puhui mm. Etelä-Vietnamin Tasavallan tiedotustoimiston edustaja Ho Minh Luong.

Poliisin havaintojen mukaan tämänkertainen rauhanmarssi saavutti ennätysmäisen osanoton.

Poliisi arveli marssijoita olleen noin 1500, järjestäjät 2–3 tuhatta.

Mielenosoittajat saivat marssia ilmoittamaansa reittiä, eikä järjestyshäiriöitä syntynyt.

Paasiolle ja Koivistolle korkein kunniamerkki

Itsenäisyyspäivän korkeimmat kunniamerkit annettiin tänä vuonna kahdelle entiselle pääministerille, Mauno Koivistolle ja Rafael Paasiolle, jotka molemmat ovat sosiaalidemokraatteja.

Suomen Pankin pääjohtaja Mauno Koivisto sekä eduskunnan puhemies ja sd-puolueen puheenjohtaja Rafael Paasio saivat maan kolmanneksi korkeimman kunniamerkin eli Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristin.

Viime vuonna suurristiä ei jaettu lainkaan.

Suomen täit ja satiaiset aiotaan laskea

Syöpäläisistä nykyään harvinaisena pidetyt täit eivät ole kuolleet sukupuuttoon.

Poikien pitkät hiukset ovat aiheuttaneet täiden lisääntymisen Helsingin seudulla.

”Ennen täitä oli yleensä tytöissä, mutta nyt niitä on kyllä enemmän pojissa”, totesi kouluylilääkäri Anja Helve.

”Pidimme juuri kokouksen, jossa totesimme, että täi- ja satiaistilanne tulisi kartoittaa Suomessa”, sanoi Maatalouden tutkimuskeskuksen tuhoeläinlaitokselta fil. tri Martti Markkula.

Hattulan käärmejuttu jäi lain ulkopuolelle

Hämeenlinna (HS)

Myrkyttömien ja muuten vaarattomien ulkomaisten käärmeiden päästämisestä kokeilumielessä suomalaiseen maastoon ei ole olemassa mitään kieltävää lakipykälää, ovat Hattulan poliisiviranomaiset joutuneet toteamaan selvittäessään kahden viikon takaista käärmejupakkaa.

Poliisimiehet ymmärtävät kuitenkin Pikku-Merven kylän pelokkaat tunnelmat, kun kävi selville, että siellä on yhä vapaana outoja käärmeitä.

”Vaikka matelija perästäpäin todetaankin vaarattomaksi, on tietysti inhimillistä säikähtää sitä valtavasti etenkin huoneissa sisällä”, kerrotaan poliisista.

Pelotuspykälää ei ole poliisin mukaan kuitenkaan laissa.

Ensimmäistä käärmettä pelästynyt rouva Hely Nurmi joutui shokin vuoksi sairaalaan.

– –

Matti Laine, jonka talosta käärme löytyi, aikoo nostaa oikeusjutun todettuaan, ettei saa enää vuokralaisia huoneistoon.

Toiseen kylään muuttanut rouva Tuula Myllynen ei suostunut itse koskemaan muuttotavaroihinsa.

Laine uskoo syksyisten kanikuolemien syyksi mustankeltaiset kuristajakäärmeet, jotka voivat kasvaa jopa puolentoista metrin pituisiksi.

Viikon elokuvia: Akseli ja Elina

Kauden suuri kotimainen tapaus, Pohjantähden, toinen osa eli ”Akseli ja Elina” hallinnee meillä nyt sekä laajalti että pitkään elokuvayleisön ja niveltynee saumattomasti viimeaikaiseen keskusteluun menneistä tapahtumista.

– –

”Akselilla ja Elinalla” on paljon sekä samoja ansioita että heikkouksia kuin Pohjantähden I osalla.

Sen voimana ovat mm. Linnan romaanissa vankasti kuvatut ja enimmältään jo ensimmäisessä filmatisoinnissa vakuuttavasti elävöitetyt henkilöt, pentinkulmalaisten tuttu galleria, heidän suussaan aika hyvin hämäläisittäin muovautuvat luontevat ja usein hyvin mehevät repliikit sekä suurelle osalle katsojakuntaa vielä tuoreessa muistissa oleva todellisuus tapahtumataustana.

– –

Edvin Laineelle kuitenkin myös tunnustusta jälleen: ansiokkaasta suuren koneiston hoidosta erikseen (se ei olekaan pieni ansio), entistä paremmasta kohtausten muotoilusta ja liioittelun varomisesta yleensä, usein herkästi ja kauniisti tavoitetuista yksityisistä jaksoista tai kohtauksista (mm. vastakkain kirkkomaalla säätyläishäät ja vanhan torpparin hautajaiset).

– –

Ansiopuolelle edelliseen verraten kuuluu myös ”Akselin ja Elinan” värikuvaus. Olavi Tuomen ehkä parasta työtä.

Kamera tallettaa suomalaista maisemaa hellästi sekä väreissä että lähes värittä ja osallistuu joskus hauskoin oivalluksin tähdentämään mm. tilanteiden koomillisuutta.

George Harrisonin single nousi USA:n listoille

Billboardin New Yorkissa julkaisemalla single-levyjen myyntilistalla on kolme uutuutta.

Beatlesien George Harrisonin My Sweet Lord – Isn't It A Pity on tullut kuudenneksi.

Nimi vaikuttaa hartaalta, tiedä sitten millainen kappale on: Rakas Luoja, eikö olekin vahinko.

Santanan ensimmäiseltä LP:ltä on otettu erilleen vetävä ja kaupallinen Black Magic Woman.

Kappale on aikaisemminkin yrittänyt voimiaan single-listoilla.

Rock-orkesteri Chicago jatkaa myyvää linjaansa.

Does Anybody Really Know What Time It Is (Tietääkö kukaan, mitä kello oikein on) on listalla yhdeksäntenä!

– –

Melody Makerin Lontoossa julkaisemalla listalla on ensimmäisenä Dave Edmundsin I Hear You Knocking.

Herra on lähtöisin Love Sculpture-yhtyeestä.

Mark Bolan on pitkään kyntänyt omaa uomaansa.

Hän nousi kesällä 1967 Flower Powerin myötä Tyrannosaurus Rexin toisena puoliskona.

Yhtye teki omaa hiljaista, taianomaista musiikkiaan.

Yhtye on yhä kaksimiehinen, mutta toinen osapuoli on sittemmin vaihtunut ja yhtyeen nimi lyhentynyt T. Rexiksi.

HS

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone