Seinäjoen keskustanäkymiä 30-luvun alusta lukien hallinnut punatiilinen vesitorni puretaan ensi vuonna. Nyt on syntynyt kiista rakennelman korjaamisesta muistomerkiksi.­

Seinäjoen talousarvion loppusumma on nelinkertaistunut siitä, kun kaupunkioikeudet myönnettiin alun toistakymmentä vuotta sitten.

Samaan aikaan on verotuksella koottava rahamäärä kohonnut 4,5-kertaiseksi. – –

Suurimpana rakennushankkeena esiintyy ehdotuksessa keskusvarasto, jonka kustannukset kohoavat vähän yli 2 mmk:n. Rakennukseen sijoitetaan myös teollisuustiloja.

Vedenpuhdistuslaitoksen tehon kaksinkertaistamiseen käytetään 0,87 mmk ja suuren alavesisäiliön rakentamiseen 0,85 mmk. Budjettivuodelle lankeaa vain osat kustannuksista.

Seinäjoen vanhan keskustan tunnuksena pidetty vanha punatiilinen vuonna 1931 valmistunut vesitorni puretaan.

UK-lakeja sorvataan tänään

Valtio saa tulopoliittisesta UK-sopimuksesta 130–150 miljoonan markan laskun. Sopimus tietää valtiolle lisämenoja kaikkiaan noin 500 miljoonaa, mutta toisaalta se tuottaa myös lisätuloja.

Valtiovarainministeri C. O. Tallgren ja valtiosihteeri Paul Paavela selostivat UK-sopimuksen vaikutusten alustavia arvioita tiistaina eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle.

Se käsittelee kuitenkin ensi vuoden budjetin tähänastiselta pohjalta ja uudet menot tulevat lisäbudjetteihin. – –

Ns. Kekkoslait ovat hallituksen iltakoulussa keskiviikkona.

Puliukolla Marskin hahmo

Upseerit ovat tuohtuneita. Heidän mielestään taiteilijan vapaudellakin on rajansa: tehdä nyt Marskista puliukko!

Näin väittää kaksitoista 9. kadettikurssin upseeria taiteilija Henrik Tikkasen tehneen 4.12. julkaistussa piirroksessaan.

Taiteilija itse on toista mieltä: Marski ei ole tullut hänen mieleensäkään kuvaa piirtäessään.

Pahennusta herättänyt piirros, joka pohtii viinan haittavaikutuksia, kiersi miehestä mieheen 9. kadettikurssin vuosikokouksessa Katajanokan Upseerikasinolla viime perjantaina. Everstien ja majurien (evp) mielestä piirros esitti ilmiselvästi Marskia manttelissaan ja valkeassa karvalakissaan.

Kahdentoista upseerin allekirjoittamana ja paheksuvin huomautuksin se lähetettiin toimitukseen. Yleisesikuntaeversti Viktor Vähätupa sanoi kysymyksessä olevan täysin spontaani vastalause.

”Tullessani kasinolle minulle esitettiin piirros ja kysyttiin, mitä se mielessä herättää. Sanallakaan ei vihjaistu Marskiin eikä edes kysytty, ketä henkilöä piirros muistuttaa. Sanoin heti, että minusta se muistutti marsalkkaa.

”Siinä seisoo kookas, hyväryhtinen mies Marskin valkea hattu päässä, mantteli samalla tavoin auki kuin Mannerheimilla Tampereen taistelun aikana. Se, että arvomerkit oli revitty ja kannukset puuttuivat, ei muuta asiaa.

Meitä oli paikalla 13 miestä, ja kaikki olimme samaa mieltä, että Marskin muistoa on tässä tahdottu häväistä."

Keskusta autioituu rikollisuus kasvaa

Esimerkkinä Helsingin sokean kehityksen haittatekijöistä mainitsi ”itsenäinen valtuutettu” Jörn Donner asutuksesta autioituvat cityalueet.

”Tukholman ja muiden suurkaupunkien tavoin tulee oletettavasti rikollisuus näillä alueilla lisääntymään, ja monet ihmiset tulevat tuntemaan itsensä turvattomiksi: jotkut heistä ehkä jopa vaativat lisää poliisivoimia ja paheksuvat yhteiskunnan puuttuvaa tahtoa suojata yksilöitään.

Itse asiassa rikos on tapahtunut jo siinä vaiheessa, kun kaupungit alkoivat luoda erikoistuneita, toisistaan erillään olevia yksikköjä.

Antautumalla kehityksen orjaksi voi Helsinki myöskin päätyä sellaiseen näkymään, että eri kaupunginosat korostetusti heijastavat yhteiskunnan luokkaluonnetta, sen ristiriitaisuutta ja kaunaa.

Elegantti Jagger

Jotakin hämmästyttävää on tapahtunut joko Rolling Stones-yhtyeen Mick Jaggerille tai arvovaltaiselle englantilaiselle miesten muotilehdelle ”Tailor and Cutterille”.

Mick Jagger on konservatiivisen lehden mielestä yksi showmaailman eleganteimmista miehistä.

Mick Jaggerin ei juuri muisteta esiintyneen pukeutumisen mallikappaleena ja ”Tailor and Cutter” taas on erittäin valikoiva. Lehden julkaisemassa kuvassa Mick Jaggerin yllä on yksinkertainen puku ja röyhelöpaita.

Tuomari torjui kidutusväitteet

Burgos, Espanja (Reuter)

Tuomari kieltäytyi kuuntelemasta puolustuksen esittämiä todisteita poliisin käyttämästä kidutuksesta kansallismielisiä baskeja vastaan käydyn oikeudenkäynnin jatkuessa tiistaina Burgosissa.

Kun puolustusasianajaja pyysi erästä 16 syytetystä kertomaan yksityiskohtia siitä, kuinka häntä oli kidutettu, keskeytti tuomari everstiluutnantti Manuel Ordovas hänet sanoen: ”Tämä ei ole tärkeää. Syytetty saa sanoa vain, onko häntä kohdeltu huonosti vai ei.”

Maanantaina ei pidetty aikaisemmin suunniteltua oikeudenistuntoa sen jälkeen kun eversti Ordovas oli sunnuntaina sallinut kahden syytetyn esittää yksityiskohtaisia kertomuksia siitä, kuinka poliisi oli kiduttanut heitä ja antanut syytettyjen myös selostaa poliittisia katsomuksiaan ja syitä Francon hallituksen vastustamiseen.

