Historiallinen hetki Turussa Aurajoen rannalla: joki on ensi kertaa alitettu lähes 600 metriä pitkän tunnelin kautta 60 metrin syvyydessä.­

Turku (HS)

Turun Aurajoen ali on rakennettu lähes 600 metriä pitkä viemäritunneli.

Kävelijätkin ovat voineet ensi kertaa tilapäisesti alittaa joen.

Viemäritunneliin sijoitetaan itäisistä kaupunginosista tulevat jätevesien viemärijohdot.

Viemärijohdon rakennustyö valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 1972 alussa. Sen jälkeen lähes kaikki jätevedet lasketaan puhdistettuina mereen.

Aurajoki on vain vajaa 90 metriä leveä. Kuitenkin sen alittava tunneli Merimiehenkadun pumppaamon pystykuilusta Linnankadun pystykuiluun on pituudeltaan 285 metriä.

Tunneli kulkee noin 60 metrin syvyydessä.

Ensimmäisten kävelijöiden päällä oli 15 metriä peruskalliota ja 35 metriä savea sekä noin kuusi metriä Auran vettä.

Asumisväljyys lisääntynyt viime vuosina

Asumisväljyys on maassamme viime vuosina lisääntynyt.

Vuonna 1960 oli Suomessa keskimäärin 1,31 henkeä yhtä huonetta kohden. Vuonna 1968 oli vastaava luku 1,11, sanotaan asuntohallituksessa valmistuneessa tutkimuksessa.

Valtakunnalliseen asuntotuotanto-ohjelmaan perusselvityksenä liittyvän tutkimuksen on tehnyt yhteiskuntat. maisteri Matti Sihto.

Asumisväljyyden lisääntymisestä huolimatta oli vuonna 1968 vielä 90 000 henkilöä, jotka asuivat samassa huoneessa vähintään kolmen muun kanssa.

Kahden muun kanssa samassa huoneessa asui 300 000 ja yhden muun kanssa noin 1 100 000 henkilöä.

Lihava riita horjuttaa Paasikiven patsasta

Yhtään maamme presidenttiä tuskin voidaan kunnioittaa patsaalla ilman itkua ja hammastenkiristystä.

Parhaillaan riehuu taistelu Paasikivi-patsaasta pääkaupunkiin.

Suomen kuvanveistäjäliitto otti kantaa jupakkaan yhtymällä syytteisiin, että Kain Tapperin kilpailussa ensimmäisen palkinnon saanut ehdotus ”Paasikiven linja” oli sama kuin tekijän aiempi veistos ”Mustalaisen puukko”.

Harry Kivijärven myös ensimmäisen palkinnon saaneen ehdotuksen ammattitoverit vapauttivat pannasta eli samanlaisista syytteistä.

Kain Tapper ilmoittaa eroavansa liitosta ja tekevänsä vastedes mitä itse mielii ”paskapuheista välittämättä”.

Muistomerkistä viime kädessä päättävän Paasikivi-toimikunnan puheenjohtaja ylipormestari Lauri Aho on sitä mieltä, että monta mutkaa on vielä matkassa ennen kuin patsas – mikä sitten valitaankin – seisoo Hesperian esplanadilla.

Solzhenitsin vietti Nobel-päivän maalla

Moskova (UPI)

Kirjailija Alexander Solzhenitsin vietti torstaina kirjailijauransa huippuhetken – Nobel-juhlan – hiljaisessa maaseutuasunnossa lähellä Moskovaa.

Nobel-säätiölle lähettämänsä kirjeen mukaan hän ei osallistunut palkintojenjakotilaisuuteen Tukholmassa, koska pelkäsi, ettei voisi palata Neuvostoliittoon.

Solzhenitsinille myönnettiin vuoden 1970 Nobelin kirjallisuuden palkinto Stalinin ajan Neuvostoliittoa käsittelevistä kirjoistaan.

Kansainvälistä kuuluisuutta Solzhenitsin saavutti mm. kaunokirjallisella kuvauksella vankileiristä, ”Päivä Ivan Denisovitšin elämässä” ja teoksella ”Syöpäosasto”.

Hänet erotettiin Neuvostoliiton kirjailijaliitosta viime vuonna.

Ystävät sanoivat, että Solzhenitsin oli hiukan harmissaan, koska hänestä tuntui, ettei Nobel-säätiö ymmärrä hänen asemaansa ja kykenemättömyyttään jättää kotimaataan.

Hallitusherrat eroon urheilusta

Bangkok (UPI)

Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) puheenjohtaja Avery Brundage esitti torstaina kaikkien maiden hallituksille vetoomuksen ja pyysi näitä olemaan poliittisesti sekaantumatta urheiluasioihin.

Brundage, 83, on urheilun viimeisiä amatöörejä ja hän kertoi Bangkokissa pitämällään lehdistövastaanotolla, että ”urheilu on tänään uhattu, koska se on osoittautunut menestykselliseksi sekä kaupallisen että poliittisen asioihin puuttumisen johdosta”.

KOK on hänen mukaansa joutunut toimimaan useita eri kertoja estääkseen eri hallitusten poliittisen väliintulon.

Brundagen mukaan tämä hallitusten noudattama väliintulo on saanut useita eri muotoja; joidenkin maiden hallitukset ovat mm. ”sanelleet” kansallisten urheiluliittojensa jäsenyyden.

Hän ei maininnut mitään maata nimeltä.

Kaupallisuuden osalta Brundage totesi, että useat urheilun muodot ovat kehittyneet ns. ”viihdytysteollisuuden” osaksi ja mainitsi tästä läheisimpänä esimerkkinä ne 10 alppihiihtäjää, joiden osallistumisen seuraaviin talviolympialaisiin KOK kielsi, koska he olivat toimineet hiihdonopettajina eräässä amerikkalaisessa talviurheilukeskuksessa.

Paavi varoitti ”pahoista hengistä”

Vatikaani (AP)

”Eilispäivän pahat henget”, luokka- ja rotuviha sekä taistelu vallasta, ovat jälleen nousemassa esiin ehkäisemään maailman rauhan kehitystä, julisti Paavi Paavali VI vuotuisessa uuden vuoden sanomassaan maailmalle Vatikaanissa torstaina.

Paavi kuitenkin vakuutti, että ”rauha on tulossa”, koska yleinen mielipide on vakuuttunut sotien mielettömyydestä; niitä käydään vain ”niiden itsensä vuoksi”.

Epätavallisen pitkässä 13-sivuisessa puheessaan paavi esitti katsauksen toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin ja erityisesti painotti menestyksiä ja tappioita rauhantiellä.

”Ihmesikiön” äiti taas poliisin huostassa

Djakarta (Reuter)

Nainen, joka ”puhuvalla ihmesikiöllään” huiputti jopa Indonesian johtomiehiä, on palautettu Djakartaan poliisisaattueen vartioimana.

Rouva Tjut Zaharafonna karkasi näet viime viikolla pidätyspaikastaan Etelä-Borneon pääkaupungista Bandjarmasinista.

Rouva Zaharafonna pidätettiin sunnuntaina juuri, kun hän oli menossa Surabayaan itäiselle Jaavalle lähtevään laivaan.

– –

Indonesian lisäksi koko maailma seurasi rouva Zaharafonnan ällistyttävää paljastusta.

Hän väitti nimittäin kantavansa 18 kuukauden ikäistä ”ihmesikiötä”, joka osasi puhua ja joka puheissaan viljeli lainauksia koraanista.

Jopa Indonesian johtomiehet saapuivat Zaharafonnien kotiin painaakseen korvansa ”äidin” vatsalle, mistä kuului lapsen ääni.

Indonesian parhaat lääkärit pantiin tutkimaan tapausta.

Rouva Zaharafonna kävi alustavissa tutkimuksissa, mutta kun hänen piti tulla Indonesian lääkäriliiton tutkijalautakunnan eteen, hän jänisti.

Alustavien tutkimusten tulokset osoittivat jo kuitenkin, ettei rouva ollut edes raskaana.

Tarkemmat selvittelyt osoittivat, että huijaus perustui pieneen nauhuriin ja pinoon pyyhkeitä, joilla rouva sai vatsansa pullottamaan.

Seurauksena oli sekä ”ihmesikiön” isän että äidin pidättäminen.

Tupakoitsijan kova kohtalo

Times-lehti julkaisi äskettäin yleisönosastossaan suuttuneen tupakoitsijan kirjoituksen, jossa sanottiin:

”Sir – eikö ole mitään keinoa, jolla tupakoitsemattomilta voitaisiin estää pääsy tupakoitsijoille varattuihin osastoihin Englannin rautateillä? Heidän omahyväisyytensä sietäminen on jo vaikeaa puhumattakaan heidän likaisista tavoistaan (purukumin mässyttelemisestä, karamellien maiskuttamisesta ja suklaan rouskuttamisesta) ja käärepaperien jättämisestä kaikkialle.” (UPI)

Koonnut: Kari Lankinen

