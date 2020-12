Kylmäkoski (Jyrki Maunula)

Kylmäkosken iloisimmat nuoret miehet olivat perjantaiaamuna Jukka Moukola, 17, Raimo Virtanen, 19 ja Veikko Nurmi, 19. Juuri saapuneen tiedon mukaan jokainen saa valtion 3000 markan malminetsintäpalkkion.

Pojat olivat kansakouluaikoinaan 1961 löytäneet nikkeliä ja kuparia sisältäviä kivenmurikoita, jotka johtivat kaivoksen avaamiseen kotikylässä Taipaleella. – –

Vaikka pojat veistävät vitsiä suunnitelmistaan, on takana vakava totuus. Kenelläkään tulevaisuus ei pilkota valoisana. Kaivosyhtiö ei ole kiinnostunut heitä pestaamaan ammattitaidottomina ja sotaväen käymättöminä työhön. – –

Taipaleen kyläkuva on muuttunut rajusti viime kuukausina. Nyt tienoota hallitsevat vahvat maansiirtokoneet, nosturien kurjet ja upouudet tuotantorakennukset.

”Kun noi koneet aina myllää”, sanovat kyläläiset näennäisesti valittaen, mutta mielessään tyytyväisinä uuden ajan tulemiseen.

Palomiehiä joulukansan turvaksi puukirkkoon

Savonlinna (HS)

Palomiehiä asetetaan ensimmäisen kerran vartioon maailman suurimpaan puukirkkoon jouluaamun jumalanpalvelukseen Kerimäellä.

Kirkko on ollut jo kymmeniä vuosia lämmityskiellossa eikä sillä ole sähkövalaistusta. Jumalanpalveluksia on pidetty vain jouluna ja kesän aikaan.

Muuta palonvaaraa tässä 3300 istumapaikkaa käsittävässä kirkossa tuskin jumalanpalveluksen aikana onkaan kuin kynttilöistä syttyminen, sillä kirkkoon asetetaan jouluaamuna lähes 1000 kynttilää, kertoi seurakunnan kirkkoherra, rovasti Kalervo Koskimies.

Kirkko on vakuutettu lähes miljoonasta markasta.

Papadopoulos otti lehdistön valvontaansa

Ateena (New York Times)

Kreikan sotilashallitus ilmoitti lauantaina lehdistön ja tiedotuspalvelujen uudelleen järjestelyistä, joiden johdosta tiedotusvälineet joutuvat pääministeri George Papadopoulosin suoran valvonnan alaisiksi.

Hallituksen lehdistöosasto nimitettiin lehdistö ja tiedotussihteeristöksi, eläkkeellä oleva eversti Joannis Anastasopoulos, joka on aikaisemmin ollut valtion radion ja television johtajana, nimitettiin pääsihteeriksi. Hän kuuluu vuonna 1967 vallan kaapanneeseen sotilasjunttaan.

Sihteeristön tehtäväksi määriteltiin ”Kreikan ja kansainvälisen mielipiteen informointi Kreikkaa koskevissa asioissa sekä lehdistön, radion ja television sekä muiden audio-visuaalisten välineiden (teatteri ja elokuva mukaanlukien) valvonta”. – –

Pääministeri voi valtuuttaa yhden ministereistään hoitamaan lehdistöä koskevia asioita. Uuden järjestelyn tarkoituksena uskotaan Ateenassa olevan tukea George Georgalasin, hallituksen kiistanalaisen edustajan, asemaa antamalla hänelle mahdollisuudet kontrolloida koko lehdistöä ja kaikkia muita tiedotusvälineitä.

Lucian-päivä

Lucian-päivää vietettiin Helsingissä jo lauantaina. Ruotsin Lucia-neito, 12-vuotias koulutyttö Ingrid Schulze saapui Ruotsin matkailutoimiston kutsusta Helsinkiin, jossa hän illalla tapasi Suomen Lucia-neidon Christel Lindströmin.

Neljä hevosta Seinäjoen markkinoilla

Vain neljä hevosta tuotiin viimeisille hevosmarkkinoille kaupattavaksi Seinäjoella lauantaina. Ostajia paikalle ilmaantui noin 150, ja jokainen neljästä hevosesta vaihtoi markkinoiden aikana omistajia.

Seinäjoen markkinat olivat viimeiset puhtaat hevosmarkkinat koko Etelä-Pohjanmaalla. Markkinat jouduttiin lopettamaan hevosten vähyyden vuoksi. Lisäksi hevoskauppa on muuttunut liikkuvaksi viime vuosina.

Parhaina aikoina Seinäjoen hevosmarkkinoille saattoi tulla jopa 5000 osanottajaa, ja hevosia oli myytävänä useita satoja.

Baikalin kalat

Leningradin alueelle ja Latvian vesistöihin on istutettu Baikalin sampea, jonka erikoisominaisuuksiin kuuluu tapa kutea asustamispalkallaan eikä lähteä mereen kuten muut sampilajit.

Laatokkaan on istutettu satoja miljoonia yksilöitä Baikalin siikaa.

Callas haluaa eron Meneghinistä

Oopperatähti Maria Callas ilmoitti perjantaina New Yorkissa, että hän aikoo erota miehestään, italialaisesta tehtailijasta Gianni Meneghinistä heti, kun Italian uusi avioerolaki astuu voimaan.

Eräässä televisiohaastattelussa Callas sanoi: ”Olen vielä naimisissa, mutta otan eron heti, kun laki tulee voimaan.”

Callas on ollut naimisissa Meneghinin kanssa vuodesta 1947 lähtien. Pari on kuitenkin ollut erossa jo 11 vuotta.

David Frost-showssa mukana ollut Callas sanoi, että hän tuskin menee uudelleen naimisiin. ”Tiedän nyt, mitä itsenäisyys on.”

Callas sanoi myös haluavansa pysyä Aristoteles Onassiksen ystävänä, vaikka tämä onkin naimisissa.

Kaksi romulaivaa saapui Hankoon

Itämerellä vajaan kolmen viikon ajan meneillään olleen romulaivaseikkailun yksi vaihe päättyi lauantaina, kun proomu Onega ja troolari SRT 461 saapuivat neuvostoliittolaisen avomerihinaajan Kapitan Fedotovin avustamina Hangon sataman ulkopuolelle.

Proomu Onegalla mukana olleiden suomalaisten mukaan suomalais-neuvostoliittolaisen yhtiön Koneisto Oy:n edustaja insinööri Birger Hisinhger oli luvannut olla aluksia vastassa, mutta ketään Koneisto Oy:n edustajaa ei Hangossa lauantaina näkynyt.

Kaikki alukselta maihin saapuneet suomalaiset joutuivat välittömästi paikallisen poliisin kuulusteltaviksi.

Aina ei ole syy asumalähiössä kun asukkaat valittavat ikävää

Asunnonostajilta on Suomessa kysytty, millaista asuntoaluetta he arvostavat. Suomalaiset asunnonostajat ovat vastanneet, että he etsivät a) rauhallista ja melutonta ympäristöä, b) hyviä ulkoilumahdollisuuksia.

Suomalainen – ilmeisesti myös ruotsalainen – haluaa vetäytyä omaan lokeroonsa, johon ei kuulu ääniä naapurista eikä melua kadulta tai pihalta. Hän ei halua nähdä ikkunastaan ihmisiä eikä hän halua ihmisten näkevän ikkunastaan sisään. Ympäristöä jota suomalainen etelämaissa kutsuu vilkkaaksi hän omassa maassaan moittii rauhattomaksi ja meluisaksi.

Suomalainen — ilmeisesti myös ruotsalainen — haluaa poistua asunnostaan vain ulkoilemaan. Hän pukee verryttelypuvun tai hiihtopuvun päälleen ja painuu maastoon. Siellä hän etsii polun jolla vastaantulijoita ja myötäjuoksijoita on mahdollisimman vähän.

Myönnettäköön suomalaiselle oikeus tähän. Hänelle on kunnollinen asunto ollut ylellisyyttä. Asunnon jollakin konstilla saanut haluaa nauttia siitä koko rahan edestä, pääoman tai vuokran edestä.

Mutta iloitkoon sitten hiljaa onnestaan älköönkä tulko valittamaan että on ikävä.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

