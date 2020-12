Upon Pallo voimansa tunnossa kiekkokaukalossa. Tämä oli aikaa, jolloin HIFK:kin polvistui kiltisti.­

Suomen Olympiakomitea on jälleen lähdössä hattu kourassa työnantajien, mm. teollisuuden puheille.

Olympiakomitean tavoitteena on taata edustusurheilijoille mahdollisimman hyvät harjoittelu- ja kilpailuolot siten, että näiden toimeentulo ei vaarantuisi.

Tähän tähtäävä Olympiakomitean tukiseminaarijärjestelmä käynnistyy lähiaikoina.

Useille teollisuuslaitoksille urheileva ja paljon matkustava työntekijä on tuttu jo vuosikymmenien ajalta. Eräät yritykset ovat menneet niin pitkälle, että ne ovat perustaneet omia seuroja, jotka ovat mm. joukkuelajeissa nousseet ylimmälle sarjatasolle saakka.

Yksityisen huippu-urheilijan sijoittuminen työyhteisöön on harjoittelun ja matkustamisen takia hankalampaa kuin ei-urheilijan. Kokonaisten joukkueiden kohdalla tilanne on vielä vaikeampi: on tingittävä joko urheilemisesta tai ansioista.

Syntyneet ongelmat ovat olleet suuremmat kuin yrityksen nimeä kantavan seuran tuottama hyöty yritykselle ainakin Rosenlewin Urheilijat -38:n ja Upon Pallon kohdalla. Molemmat seurat on lakkautettu, ymmärrettävistä syistä.

Uudet autot 1971 pakokaasutestiin

Uudet autot pannaan Suomessa pakolliseen pakokaasutarkastukseen ja vain tietyt normit täyttävät vaunut hyväksytään rekisteriin.

Tällaiset määräykset otetaan käyttöön ensi vuoden aikana, kertoi liikenneministeri Veikko Saarto (kom) perjantaina eduskunnassa. Pakokaasujen rajoittaminen normien mukaisiksi on autojen valmistajien murhe, Saarto totesi.

Pakokaasurajoitus merkitsee erään ruotsalaisen tutkimuksen tulosten mukaan noin 50 prosentin vähennystä hiilimonoksidin ja hiilivetyjen määrissä, jos vertaillaan normit täyttävää uutta autoja neljä–viisi vuotta vanhoihin malleihin, kertoi yli-insinööri Ilpo Krootila liikenneministeriöstä.

”Yleisradio ei voi hylkiä Mainos-tv:tä”

Yleisradiolla ei ole mahdollisuuksia syrjäyttää kaupallista televisiota, sanoi Mainos-television toimitusjohtaja Pentti Hanski yrittäjäin liiton liittokokouksessa Helsingissä.

Tulevaisuuden katselija ei halua maksaa lupamaksuja, vaan maksaa siitä mitä näkee, arveli Hanski.

Hän totesi, että lukuisat keksinnöt joita jo käytetään monin paikoin maailmassa ja jotka ovat pian käytössä meilläkin, luovat mahdollisuuden murtaa perinteellinen radio- ja tv-toiminnan monopoliajattelu.

Uusi häätösyy hallitukselta

Vuokralainen voidaan häätää huoneistosta, jos sen omistajan perheenjäsen tarvitsee huoneiston elinkeinon harjoittamiseen.

Tätä tarkoittava huoneenvuokralain muutosesitys annettiin perjantaina eduskunnalle. Hallituksen kommunistiministerit vastustivat tämän lisälievennyksen antamista.

Huoneenvuokralain muutosesityksessä määritellään myös vuokran sovittelun pohjaksi tuleva vuokra.

Eduskunta edellytti näitä muutoksia hyväksyessään syksyllä huoneenvuokralakiin vuokralaisten irtisanomissuojaa koskevat säännökset.

Pyttytuomiot pois varkailta

Pakkolaitokset tyhjenevät 75-prosenttisesti, jos eduskunta hyväksyy vaarallisia rikoksenuusijoita koskevan lakiesityksen.

Tarkoitus on, että ”pyttyyn” eli pakkolaitokseen ei jatkossa enää teljettäisi omaisuusrikoksiin syyllistyneitä rikoksenuusijoita.

Pakkolaitos "pyhitettäisiin" henki- ja väkivaltarikoksiin syyllistyneille.

Kennelväen hätä ja mielenterveys huolena

Koiran korviin juuttunut eläinsuojelulain käsittely sai joukon kansanedustajia liikkeelle eduskunnassa perjantaina, mutta turhaan. Asia pantiin pöydälle.

Kokoomuksen Eeva Kauppi ehti käyttää puheenvuoronsa ja kertoa kennelväen tuntevan ”suurta hätää” sen vuoksi, että koirien korvien leikkeleminen aiotaan kieltää.

Hän pyysi ottamaan huomioon myös kennelväen mielenterveyden.

Thalidomidisyytetyt jäävät tuomiotta

Alsdorf (AP)

Syyttäjäpuoli suostui perjantaina Länsi-Saksan thalidomidioikeudenkäynnin lopettamiseen ilman lopullista tuomiota puolustuksen esityksestä.

Varsinainen päätös lopettamisesta tehtäneen ensi perjantaina, kun oikeus kokoontuu seuraavan kerran.

Oikeudenkäynti on kestänyt kaksi ja puoli vuotta. Syytettyinä on ollut viisi Chemie Gruehenthal tehtaan virkailijaa.

Syytteet koskevat välinpitämättömyyttä thalidomidia sisältävän lääkkeen valmistuksessa, ruumiillisten vammojen aiheuttamisesta ja lakien rikkomisesta lääkkeen valmistuksessa ja markkinoinnissa.

Syyttäjä Josef Harvetz sanoi oikeudenkäynnin jatkamisen olevan enää vain vähän yleisen edun mukaista, koska on jo todettu thalidomidin aiheuttaneen raajarikkoisuutta lapsissa ja hermovaurioita joissakin aikuisissa.

Luurankokummitus Hinthaaran sillalla

Porvoo (HS)

Porvoon pitäjän kummitustarinoihin on viime aikoina tullut uusi lisä nimittäin Hinthaaran kylässä esiintyvä ”luurankokummitus”.

Kummitus on näyttäytynyt usein pimeään aikaan Högvallan ruotsinkielisen kotitalousopettajaopiston sillalla.

Kummitus on pukeutunut itsevalaisevaan luurankopukuun, ja se huitoo ja huutaa.

Vaikka kyläläiset tietävätkin tämän olennon olevan paikkakuntalaisen monet ovat silti peloissaan. Varsinkin lapsia on vaikea saada ulos liikkeelle illalla, ja vanhemmat joutuvat hakemaan lapsiaan kylistä, jos nämä ovat jostakin syystä jääneet vierailemaan pimeän tuloon asti.

Kylän asukkaat ovat sitä mieltä, että kummitus voi pelästyttää vanhoja ja sairaita hyvinkin vaarallisesti.

Porvoon maalaiskunnan viranomaisten kertoman mukaan ei toistaiseksi ole kukaan tehnyt ilmoitusta kummituksesta. Kyläläiset ovat sitä mieltä, että luurankokummitus ansaitsee hyvän selkäsaunan, kun hänet saadaan kiinni.

Koonnut: Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone