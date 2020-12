Hvitträsk on maisteri Eero Rantaselle surun ja ilon lapsi. Se vaatii valtavasti säätiön varoja, mutta antaa myös suuria lupauksia tulevaisuudesta.­

Hvitträskin kartanon korjaaminen tulee yllättävän kalliiksi. Tämän Kirkkonummella sijaitsevan, arkkitehti Eliel Saarisen suunnitteleman ja asuman rakennuksen muuttamisen taidenäyttely- ja kongressikeskukseksi kuviteltiin käyvän päinsä 600 000 markalla.

Nyt, kun kunnostaminen alkaa olla lopuillaan, puhutaan jo parista miljoonasta.

Kevättalvella, ilmeisesti maaliskuussa, kartanoa aletaan uudelleen käyttää.

Kartano on monien ja paljonpuhuttujen vaiheiden jälkeen siirtynyt aluksi Saariselta, Armas Lindgreniltä ja Herman Geselliukselta Eero Saariselle, sitten Rainer ja Anelma Vuoriolle, jotka tekivät Hvitträskissä huomattavia muutoksia.

Kartano meni konkurssiin ja Kansallis-Osake-Pankki osti kiinteistön pakkohuutokaupalla. Kiinteistön KOP:ltä ja aidoimman osan Saarisen aikaisesta kalustosta osti Wuorion säätiö, joka nyt korjauttaa taloa.

Säätiön asiamies, maisteri Eero Rantanen kertoo, että Hvitträskiä varten on olemassa vielä nykyistäkin paljon suurempia suunnitelmia, joiden kustannuksia ei uskalla edes kuvitellakaan.

Joka tapauksessa samalla rahalla, mikä nyt uppoaa korjaamiseen, olisi rakentanut jo melkoisen kerrostalon.

Investoinnin katsotaan kuitenkin kannattavan, koska vain tällä tavalla saadaan pelastetuksi huomattava rakennustaiteellinen kokonaisuus ja samalla luoduksi toimiva kulttuuri- ja kongressikeskus, jota ehdottomasti tarvitaan.

Lähes 30 satavuotiasta saanut Helsingin kaupungin eläkkeen

Helsingin kaupunki on vuodesta 1947 lähtien myöntänyt 100 vuoden iän saavuttaneille kaupungin asukkaille ylimääräisen eläkkeen heidän loppuiäkseen.

Tähän mennessä kaupungin taholta on osoitettu huomaavaisuutta tällä tavalla 29 vanhukselle.

Turun joulukuusi

Joulukuusi on tänä vuonna hankittu Liedon Yliskulmalta. 21-metrinen kaunismuotoinen kuusi tuotiin keskiviikkona kaupunkiin ja pystytettiin vanhalle paikalleen Tuomiokirkon eteen.

Torstaina kaupungin sähkölaitos aloittaa kuusen valojen asennuksen ja parisataa valopistettä sytytetään perjantaina.

Turun joulupuu seisoo Tuomiokirkon luona aina loppiaisen jälkeiseen päivään, jolloin se moottorisahan avulla katkotaan polttopuiksi.

Joulupöydän paisteja

Kinkku on edelleen ehdoton suosikki joulupaistina. Sen hyvinä puolina on säilyvyys ja monikäyttöisyys. Perheenemännän vaivat vähenevät, sillä kinkusta saa useille joulunajan aterioille helpon rungon. Se on suosittua voileipien höystettä. Salaatit ja munakkaat rakentuvat vaivattomasti kinkun pohjalta. – –

Ennen kinkun kypsentämistä ei rasvaa saa poistaa, sillä se antaa lihalle mehevyyttä. Ihra säilytetään kylmässä tai pakastetaan. Se voidaan vähitellen käyttää paistamiseen. Esimerkiksi tuttu aamiaisruoka, paistetut perunat ja muna, sopivat erittäin hyvin sianrasvassa kypsennettäviksi.

Synnytysloma 72 arkipäivää

Naispuoliselle virkamiehelle myönnetään hakemuksesta raskauden ja synnytyksen vuoksi virkavapaus täysin palkkaeduin ajaksi, johon sisältyy 72 arkipäivää ja joka alkaa 24 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. – –

Valtion virkamiesten vuosilomissa seurataan yksityisellä puolella tapahtuvaa kehitystä. Valtiolla tultaisiin siten myöntämään kaikille virkamiehille yhden vuoden palvelun jälkeen neljän viikon vuosiloma vuoden 1973 aikana.

Rotusyrjintä toi sakot Helsingissä

Ensimmäisessä rotusyrjintälain rikkomista koskevassa oikeudenkäynnissä tuomitsi Helsingin raastuvanoikeus keskiviikkona helsinkiläisen johtajan syrjinnästä maksamaan sakkoa 210 markkaa.

Raastuvanoikeus totesi, että johtaja oli antanut omistamansa baarin henkilökunnalle yleisohjeen, jolla kiellettiin tarjoilemasta romaaneille.

Viime elokuussa oli baarissa kieltäydytty myymästä kahdelle mustalaiselle ruokaa, vaikka siihen ei järjestyksen pidon tai muun syyn takia ollut aihetta. Näin ollen katsoi raastuvanoikeus johtajan syyllistyneen rotusyrjintään.

Rotusyrjinnän kieltävä laki astui voimaan 1. elokuuta. Laki kieltää palvelusten epäämisen asiakkaan rodun vuoksi.

Erikoisvaunu kaloille

Brjanskin konepajalla Valko-Venäjällä on rakennettu elävän kalan kuljettamiseen tarkoitetun rautatievaunun koekappale.

Vaunu on eräänlainen pyörillä liikkuva akvaario. Siinä, voidaan kuljettaa makean veden kaloja hyvinkin pitkien välimatkojen päähän.

Täysmetallinen neljäakselinen junavaunu käsittää kolme osastoa. Ensimmäiseen on sijoitettu kaksi dieselgeneraattoria sähkö- ja jäähdytyslaitteineen ja toisessa osastossa on makuu- ja pesutilat sekä keittokomero vaunun henkilökuntaa varten.

Kolmannessa osastossa sijaitsevaan kahteen ruostumattomasta teräksestä valmistettuun 15 m3 säiliöön sijoitetaan vaunun varsinaiset ”matkustajat”- kalat.

Näissä säiliöissä on kiertovesijärjestelmä ja hapetuslaitteet. Vaunussa voidaan kuljettaa n. 10 tn kalaa kaikkina vuodeaikoina, sillä vaunu on ilmastoitu. (APN)

Ranskan ympäriajo lyhenee

Ranskan ympäripyöräily on ensi vuonna lyhyin sitten vuoden 1905, mutta ei suinkaan helppo. Kaikki entiset vuoristotaipaleet on säilytetty reitillä.

Järjestäjät ilmoittivat, että reitin pituus on 3660 kilometriä. Se kestää 23 päivää. Näistä 20 on täyttä ajopäivää, kaksi lepopäivää ja yksi päivä on varattu ajon lopussa olevaa pikataivalta varten.

Matka alkaa Mulhousesta, Itä-Ranskasta ja päättyy perinteelliseen pikataipaleeseen Versaillesista Pariisiin. Reitti vie pyöräilijät ensin Sveitsin, sitten Länsi-Saksan ja Belgian tuntumaan.

Sitten he ajavat Keski-Ranskan halki Alpeille, Välimeren rannikkoa pitkin Pyreneitten vuoristoon ja sieltä Pariisiin.

Kahdeksatta matkapäivää pidetään raskaimpana. Sen päivän matka päättyy nousuun Puy de Domen rinnettä ylös.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

