Oppikoulujen koripallocupin loppuottelu on urheilutilaisuus, jossa riemu leijailee katon rajassa. Trumpettien puhalluksella tehostettu valtava melu luo ottelulle puitteet, jotka riehakkuudessaan ja riemukkuudessaan ovat ainutlaatuiset.

Tämän vuoden koripallomestari on Munkkiniemen yhteiskoulu, joka Helsingin Urheilutalossa pelatussa loppuottelun toisessa osassa löi Porin Suomalaisen yhteislyseon numeroin 84–74.

Ottelu oli loppuminuuteille asti tasainen, kuten täysipainoisen loppuottelun tunnelmiin kuuluukin. Kuudella linja-autolla saapuneiden kannattajiensa suruksi Pori kuitenkin lopussa putosi ratkaisevasti.

Munkkiniemen yhteiskoulu on tärkeä pilari koripallocupin nuoressa historiassa. Voittihan se neljä ensimmäistä turnausta ylivoimaisesti ja otti nyt vuosien tauon jälkeen viidennen mainion taistelun jälkeen.

Tekniikan museo sai paloauton

Tekniikan museo on saanut lahjoituksena paloauton Helsingin vapaapalokunta lahjoitti vuodelta 1939 peräisin olevan veteraaniautonsa saatuaan uuden ajokin.

Veteraani oli ahkerassa käytössä talvisodan pommitusten aikana Helsingissä ja sen ympäristössä sekä rintamalla jatkosodan aikana.

Lahjakuusia Kotkasta Lyypekkiin

Kolme joulukuusta lähti torstaina Kotkan satamasta lahjana Kotkan saksalaiselle ystäväkaupungille Lyypekille.

M/s Tiiran lastina olevista puista yksi menee Lyypekin torille ja kaksi pientä kaupungin pormestarille sekä valtuuston puheenjohtajalle.

Kuuset hankittiin kaupungin omasta metsästä. Vastaava joululahja lähetettiin Kotkasta Lyypekkiin vuosi sitten ensi kerran.

Francon kannattajat kaduilla

Madrid (Reuter)

Yli 100000 ihmistä osoitti torstaina mieltään kenraali Francon hallituksen puolesta. Franco itse esiintyi joukkokokouksessa seuraajansa prinssi Juan Carlosin ja lähimmän miehensä amiraali Luis Carrero Blancon kanssa. Franco piti kannattajilleen lyhyen puheen, jossa hän kiitti näitä tuesta ja lupasi saattaa maan asiat järjestykseen.

Mielenosoittajat kohottivat kätensä fasistitervehdykseen, kun Franco puhui heille kuninkaallisen palatsin parvekkeelta. He huusivat: ”Sinun käskystäsi, Franco” ja ”Separatismia ja marxilaisuutta vastaan Espanjan puolesta”.

Mielenosoitus on ilmeisesti järjestetty Francon hallituksen vastaisten mielenosoitusten vastapainoksi. Burgosin oikeudenkäynti, jossa Luusi syytettyä odottavat parhaillaan mahdollisia kuolemantuomioitaan, on synnyttänyt ennennäkemätöntä vastustusta Francon hallitusta kohtaan.

Tuomioiden julistaminen Burgosin oikeudenkäynnissä on odottamatta viivästynyt. Asiantuntevat lähteet olettavat, että ainakin kaksi kuolemantuomiota on jo annettu.

Kansanedustaja sai uuden hatun

Iisalmelaiset ovat olleet huolestuneita yläsavolaisen kansanedustajansa Tahvo Rönkön päänlämmittäjästä, tasapohjaisesta koivistolaisesta. Sen uudistamisesta ovat helsinkiläiset kansanedustaja toverit jo sopivin sanakääntein hänelle vihjailleet.

Iisalmelaiset lahjoittivatkin kansanedustajalleen. 60-vuotissyntymäpäivänä lahjaksi uuden karvahatun – samaa mallia kuin entinen kuuluisa koivistolainen.

Kunnallisneuvos Rönkkö iisalmelaisten kertoman mukaan tunnetaan Helsingissäkin mustasta koivistolaisestaan. ”Tietysti kehitysalueen kansanedustajalle on hyväksi, että hänet tunnetaan mitä moninaisimmilla tavoilla, mutta hyvästäkin hatusta tulee joskus loppu”, sanoi toimitusjohtaja Veikko Hakkarainen luovuttaessaan lahjaa kunnallisneuvos Rönkölle.

Tinnerin kieltäminen tuo korvikkeet tilalle

Muut korvikeaineet syrjäyttävät tinnerin, jos sen myyntiä ryhdytään tiukasti rajoittamaan. Tätä ja tinnerin väärinkäytön sosiaalista taustaa korostettiin torstaina Helsingin päihdetoimikunnan järjestämässä tilaisuudessa.

Puheenvuoroissa kävi myös ilmi, että mielipiteet tinnerin myynnistä alle 18-vuotiaille käyvät pahasti ristiin. Toisaalta viranomaiset totesivat tinneriongelman muodostuneen Helsingissä selvästi entistä pahemmaksi. Väärinkäyttäjät ovat yleensä 12–15-vuotiaita. – –

Jos yksi aine kielletään, löytyy aina uusia päihdyttäviä aineita. Eivätkä nuuhkijat ole koskaan pelkkiä aineen käyttäjiä, vaan heillä on monia sosiaalisia ongelmia.

Nuuhkittavien aineiden väärinkäyttöä on alkanut esiintyä myös uusilla asuinalueilla. Kokonaisuudessaan tilanne on pahin alempien sosiaaliryhmien keskuudessa ja siellä, minne on keskittynyt runsaasti monilapsisia perheitä.

HS

Koonnut: Jarkko Rahkonen

