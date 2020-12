Inari (Maija-Liisa Peltonen)

Kulkuset helisivät jälleen halki kaamoksen Helsingistä Inariin.

Operaatio Kulkuset vei viidennentoista kerran joululahjoja Riutulan orpokotiin.

Operaation merkitys näyttää kasvavan vuosi vuodelta.

Tällä kertaa lahjoja tuomassa oli kaikkiaan 20 upseeria, aliupseeria ja miehistöön kuuluvaa Riutulan kummilaivueesta Ramsteinissa Länsi-Saksassa sijaitsevasta ilmavoimien yksiköstä.

USA:n Helsingin suurlähetystöstä olivat mukana suurlähettiläs ja Mrs. Val Peterson.

Ryhmään kuului lisäksi Mrs. Lillian Allison USA:n Salt-ryhmästä.

Matka tehtiin kahdella Suomen ilmavoimien koneella, jotka juuri ja juuri pääsivät laskeutumaan maanantaiaamun sumuun Helsinkiin hakemaan operaatioon osallistuneita ja lahjoja.

Näitä oli suuri autokuorma alkaen televisiosta ja polkupyöristä.

Riutulassa muutama vuosi sitten uusitussa Inarin kunnan orpolasten kodissa on tällä kertaa 27 lasta ja toistakymmentä hoitohenkilökuntaan kuuluvaa.

Saariselästä muovataan 11 000 asukkaan lomakylää

Noin 10 000–11 000 lomailijan matkailukeskus on muodostumassa Saariselälle.

Valtion tämän vuoden budjetissa olleen 300 000 markan määrärahan turvin laadittu alueen käyttösuunnitelma on alustavasti tehty.

Suunnitelman toteutusaikataulu riippuu rahasta.

Kunnallistekniikkaan, teihin, vesi- ja viemäritöihin ym. lasketaan tarvittavan noin 0,5 milj. markkaa.

Matkailukeskus on tarkoitus sijoittaa tiiviisti melko suppealle alalle Virkamiesliiton omistaman Saariselän retkeilykeskuksen tuntumaan.

Koko suunnittelualue on suuruudeltaan noin 1500 km².

Hakaniemen kauppahallin korjaus maksaa 2,4 mmk

Hakaniemen hallin peruskorjaustyöt aloitetaan helmikuun alusta lukien ja ne päättyvät syyskuun puolivälin jälkeen.

Kauppatoiminta voi hallissa osittain jatkua korjaustöidenkin aikana.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina hallin muutossuunnitelman. Kustannukset ovat 2 426 000 markkaa.

Muutostöiden aikana rakennetaan hallin toiseen kerrokseen johtavat liukuportaat.

Toiseen kerrokseen järjestetään myös henkilökunnalle sosiaalisia tiloja.

Ensimmäisen kerroksen myyntikojut uusitaan teräsrakenteisiksi ja varustetaan pesualtailla.

Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan pienehkö yleisökahvila.

Turun A-klinikka muutti entiseen ravintolaan

Turku (HS)

Turun A-klinikka ja sen yhteydessä toimiva nuorisoasema ovat muuttaneet entiseen ravintolaan, kauppaseuran kerhohuoneistoon Kauppiaskadun varrelle.

A-klinikalla ja nuorisoasemalla on nyt tiloja yli 400 neliötä.

”A-klinikan ideologia ei suinkaan ole yhteiskunnan kuivattaminen”, sanoi johtokunnan puheenjohtaja, dos. Sakari Turunen.

”Se ottaa huomioon, että alkoholi kuuluu osana länsimaiseen yhteiskuntaan. A-klinikka pyrkii vain vähentämään alkoholin haitat minimiinsä.”

Huumausaineilla ei dos. Turunen nähnyt olevan mitään tehtävää länsimaisessa kulttuurissa.

Hän vertasi huumausaineiden käytön leviämistä henkiseen ruttoon ja totesi, että meidän yhteiskuntamme synkkänä kohtalona on ollut nähdä tämän kulkutaudin alku ja leviäminen.

”Ennen pitkää keksitään varmasti huumausaineillekin vastalääke kuten rutolle aikanaan”, arveli dos. Turunen.

Tuhat puhelinta sekosi tunniksi

Tuhat pääkaupungin keskustan puhelinnumeroa sekaantui tunnin ajaksi soittojen pahimpana ruuhka-aikana maanantaina.

Sotkun aiheuttaja oli puheluja ohjaava laite, joka yhdisti kaikki numeroihin 14000–14999 tulevat soitot sekaisin.

Tuloksena oli, että useat soittajat pystyivät keskustelemaan keskenään. Tavoiteltuja henkilöitä ei kuitenkaan löytynyt, koska puhelut eksyivät vääriin paikkoihin numerosarjan sisällä.

”Koneet havaitsivat häiriön ohjainlaitteissa ennen vikailmoituksia. Puhelut alkoivat sekaantua klo 14.30. Toinen tämän numerosarjan puheluja yhdistävistä laitteista oli vialla. Ensiapuna tämä laite eristettiin toiminnasta”, kertoi teknikko Matti Lehtinen.

NL:n kansalaisten nähtävä maailmaa

Washington (New York Times)

Life-lehden Nikita Hrushtshevin nimiin ilmoittamat ”muistelmat” päättyivät entisen pääministerin vetoomukseen Neuvostoliiton nykyjohdolle avata maan rajat ja antaa kansalle mahdollisuus todeta itse millaista maailma on.

”Miksi siis rakentaisimme hyvän elämän ja sitten sulkisimme rajamme seitsemällä lukolla?” entinen pääministeri sanoo kirjassa ”Hrushtshev muistelee”, jonka Little, Brown and Companyn on määrä julkaista 21. joulukuuta.

– –

Hrushtshev-kertomuksessa sanotaan: ”Epäilemättä on käytännössä mahdollista avata rajamme... Antaa siis yhteiskuntamme kuonan kellua pintaan ja aaltojen viedä se kauas meidän rajoiltamme... Meidän on alettava ajatella niitä ihmisiä, jotka eivät ansaitse edes roskaväen nimeä. Meidän on annettava heille tilaisuus ottaa itse selvää siitä minkälainen maailma on.”

Uusi murhasyyte Mansonille

Los Angeles (AP)

Piirituomioistuin ryhtyi maanantaina tutkimaan erään miehen katoamista, joka aikaisemmin työskenteli elokuvayhtiön filmauksissa käyttämällä maatilalla, jossa Charles Manson ja hänen hippiperheensä asui.

Piirikunnan syyttäjän odotettiin esittävän syytteen miehen murhasta Charles Mansonia ja hänen perheensä kahta miespuolista jäsentä vastaan, lähteet sanoivat.

Valamiehistön kuulustelujen odotetaan kestävän kolme päivää sen kuullessa yhteensä 45 todistajaa, joiden joukossa on joitakin Mansonin perheen jäseniä, jotka todistivat myös lähes kuusi kuukautta kestäneessä Sharon Taten murhaoikeudenkäynnissä.

Donald Shea, 36, hevosten kasvattaja ja näyttelijä, katosi elokuussa 1969 ja sen jälkeen hänestä ei ole kuultu mitään.

Piirisyyttäjä uskoo, että hänet surmattiin ja ruumis kätkettiin, lähteet sanoivat.

”Hapan omena” Jane Fondalle

Hollywoodin lehtinaisten klubi ojensi vuoden ”Happaman omenan” näyttelijätär Jane Fondalle.

Perusteluissa sanottiin, että Fonda on antanut maailmalle mahdollisimman huonon kuvan filmikaupungista.

Jane Fonda ei ollut paikalla vastaanottamassa palkintoaan, mutta tieto hänen ”voitostaan” nostatti suosionosoitusten myrskyn.

Fonda on kuluneen vuoden aikana joutunut poliisin kanssa tekemisiin osoittaessaan mieltään Amerikan intiaanien ja muiden vähemmistöjen puolesta.

Hän on ollut myös pidätettynä huumausaineitten hallussapidon takia ja potkittuaan poliisia. (AP)

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone