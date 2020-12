Helsingin liikennemylly jauhoi maanantain nietosten keskellä ärsyttävän hitaasti.

Autojonot etenivät metrin kerrallaan ja myöhästymisistä kiukustuneet matkustajat vuodattivat sadatuksia liikennelaitoksen niskaan.

”Otsansa hiessä” ansaitsivat leipäänsä myös puhtaanapito-osasto ja liikkuva poliisi.

Liikennelaitoksen vuoroista oli huoltohenkilökunnan palkkakiistan vuoksi 150 bussia poissa liikenteestä maanantaina.

Puuttuvien vuorojen lisäksi liukkaus haittasi pahoin liikenteen sujumista.

Viivästyksiä sattui kautta linjan.

Joulumuistio

Suomen Turku julistaa joulurauhan jouluaattona torstaina klo 12 vanhalla suurtorilla.

Jeesuksen syntymän muistoksi joulua alettiin viettää Roomassa vuonna 354. Juhlapäiväksi määrättiin silloinen talvipäivän seisaus 25.12.

Kristillisen joulun viettoon on liittynyt pakanallisen talvijuhlan muotoja. Suomalaisessa joulupöydässä yhdistyvät pakanallisen ajan kinkut ja katolisen paaston lipeäkala ja riisipuuro.

Ensimmäinen joulupäivä on aina vietetty hiljaisesti, mutta tapanina on ilo saanut vallan.

Käydään kylissä ja ajetaan hevosilla. Mennään maalle lentäen, busseilla ja junilla.

Tasan ei käy rahatulot

Suomessa on havaittu eri tutkimusten perusteella Euroopan miltei suurimmat tuloerot.

Vain Espanja, Portugali ja Italia voittavat Suomen tässä kilvassa.

Kehitysalueillamme on leipä kovin kapea. Kehitysalueen syrjäkunnassa on todettu keskiansion olevan vain puolet kehitysalueen kaupungeissa ansaitsevien keskiansioista.

Ja kehitysalueen kaupungeissa on keskiansio vielä puolet Helsingissä työtään tekevien keskiansioista.

Samalla työpaikalla saattaa joku ansaita monta kymmentä kertaa enemmän kuin joku toinen.

Turvavyöt pakollisiksi uusiin autoihin

Asetus ammattimaisesta liikenteestä ja määräykset turvavöistä uusiin henkilöautoihin ovat osa ensi vuonna voimaan tulevasta liikennelainsäädännön uudistuksesta.

Myöhemmin vuoden 1971 aikana on odotettavissa mm. ajokorttiasetus sekä uudet säännökset suojateistä.

– –

Heti tammikuussa käyttöön otettavat tekniset uudistukset koskevat mm. turvavöitä ja eräiden autojen takapuskureita.

Määräysten mukaan on kaikki ensi vuonna liikenteeseen otettavat uudet henkilöautot varustettava turvavöillä.

Ensimmäinen oselottitarha Purmoon

Pietarsaari (HS)

Purmolainen minkkitarha Jet-Mink suunnittelee oselotin tarhakasvatuksen aloittamista maassamme.

Tarhaan on tilattu Amerikasta kuusi oselottia, kolme koirasta ja kolme naarasta, joiden odotetaan saapuvan maahan pian joulun jälkeen.

Jet-Minkin johtaja Uno Skog kertoo, että oselotin kasvatuksen aloittamista on suunniteltu jo noin vuoden ajan.

Kannan hankkimisella alkaa kuitenkin olla kiire nyt, kun oselotti pian rauhoitetaan.

Oselotin nahan hinta on tällä hetkellä noin 300–400 markkaa, mutta hinta noussee ryöstömetsästyksen loppuessa.

Ennätysshakki kesti lähes puoleen yöhön

Oulu (HS)

Shakin Suomen mestarin Heikki Westerisen Suomen ennätyskoe simultaanishakissa 94 oululaista pelaajaa vastaan päättyi hieman ennen puolta yötä sunnuntaina.

Lähes 11 tuntia kestäneen simultaanin aikana Westerinen saavutti 77 voittoa ja 9 tasapeliä häviten vain 8 vastustajalleen.

Westerisellä on kuitenkin vielä matkaa maailman huipulle.

Suomen ennätys simultaanishakissa on nyt 94 pelaajaa vastaan, kun maailmanennätys 11 tunnin peliaikana on 250 pelaajaa vastaan.

Maanantaina Westerinen matkusti Kuhmoon lepäämään rasittavaksi muodostuneen koitoksen jälkeen ja valmistautumaan joulun jälkeen alkavaan Tukholman kansainväliseen turnaukseen.

Jouluneuroosi ja pukkitrauma

Jos joulunajan iloiset laulut ja muut joulun merkit tekevät sinut alakuloiseksi ja saavat silmiisi kyyneleitä, sinulla ilmeisesti on jouluneuroosi.

Neuroosin oireista keskusteltiin taannoin New Yorkissa, jossa Yhdysvaltojen psykoanalyytikot pitivät vuosikokoustaan.

Ääritapauksissa jouluneuroosi tarvitsee lääkärin hoitoa.

Neuroosin syntyyn vaikuttavat menneisyyden tapahtumat, kuten kuolleiden vanhempien jatkuva sureminen, sisimmässäsi vielä oleva pieni lapsi, joka kadehtii joulupukkiin uskovia lapsia tai omassa lapsuudessa juhlapyhien aikana sattuneet ikävät tapahtumat.

– –

Newyorkilainen tohtori Bernard Pacella kertoi, että depressiopotilaiden luku lisääntyy sairaaloissa marras–joulukuussa.

”On mielenkiintoista kuulla analyyseissä potilaiden kertovan, ettei aikoinaan ollut traumaattista kuulla, että joulupukkia ei ole olemassa. Näin he sanovat, mutta muistavat monia yksityiskohtia siitä, kuinka asia heille selvisi,” Pacella sanoi.

Tämä osoittaa tohtori Pacellan mukaan, että lapsi saa trauman, kun huomaa, että joulupukki on vain tarua.

Pacella ei kuitenkaan kannata joulupukin viraltapanemista.

”Ihmiset tarvitsevat hieman mytologiaa”, hän sanoi. (UPI)

Hasis vaikeuttaa koulunkäyntiä

Kööpenhamina (Ib Björnbak)

Hasista käyttävillä oppilailla on vaikeuksia koulussa.

He ovat huomattavasti useammin poissa koulusta, heillä on enemmän vaikeuksia ehtiä suorittaa kotiläksynsä ja he jättävät useammin tekemättä kotitehtävänsä kuin oppilaat, jotka eivät hasista käytä.

Tähän tulokseen tullaan tutkimuksessa, joka on suoritettu Kööpenhaminan ja Bornholmin kouluissa.

Kööpenhaminassa tutkimuksen ovat suorittaneet lehtori Leif Bendsen ja sosiologi Jörgen Marckman.

Bornholmissa oppilaat itse tekivät tutkimuksen.

Eräässä koulussa käyttää hasista 23 prosenttia 14–17 -vuotiaista oppilaista.

13- ja 12-vuotiaiden keskuudessa käyttäjiä on 17 prosenttia.

Ei muumeja kirkonkirjoihin

Muuan Keski-Ruotsissa asuva isä on anonut Ruotsin hallitukselta lupaa panna tyttärensä nimeksi Myy Muumi-satujen mukaan.

Isän mielestä kukaan ei voi loukkaantua tästä nimestä.

Hänen seurakuntansa kirkkoherranvirasto ja tuomiokapituli eivät kuitenkaan suostu hyväksymään Myytä kirkonkirjoihin.

Lapsen ristiminen Myyksi synnyttäisi kirkkoherranviraston mukaan vaarallisen ennakkotapauksen, ja johtaisi Muumi-nimivillitykseen.

Vanhemmathan voisivat silloin ristiä lapsensa esim. Muumiksi, Mymmeliksi, Pikku-Myyksi tai Vilijonkaksi, todettiin virastosta.

Tarzan arvoonsa

Tarzan-kirjojen tekijän, Edgar Rice Burroughsin kirjoja ei ole ollut Los Angelesin kirjastojen hyllyillä 59 vuoteen, vaikka eräs sen esikaupungeista on nimeltään Tarzana.

”Burroughsin teoksilla ei ole mitään kirjallista arvoa”, väittivät ”nukkelaakson” entiset kaupunginisät.

Muutamia viikkoja sitten alkoi Tarzan-kirjoja ja muita Burroughsin teoksia ilmestyä kirjastojen hyllyille.

”ERB:n teokset ovat tärkeä osa amerikkalaista kirjallisuutta”, päätti uusi johtokunta. (UPI)

Koonnut: Kari Lankinen

