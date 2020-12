Marjaliisa Kallio

Enää kahdeksan perheen ikkunat avautuvat Esplanadille.

Älkää kuitenkaan luulko, että Espalla asuvat vain valitut raharuhtinaat. Espalla on myös ränsistynyttä boheemisuutta, diplomaattista loistoa, arkisia koteja ja viheliäisiä loukkoja.

Espan puiston hiekkalaatikossakin asuu joku. – –

Ihmisten iloisesta Espasta on tullut konttori-Espa. Jokaisen uudistuksen yhteydessä Esplanadin asukasluku vähenee muutamalla henkilöllä. – –

Perheitä, joiden sisäänkäynti on Esplanadilta ja joiden ikkunat ovat myös Espalle, on jäljellä viisi – presidenttiä lukuunottamatta.

Heitä ovat pankinjohtaja Arne Möllerin perhe, Itävallan suurlähetystön arkistosihteeri Hans Salomonin perhe, Ruotsalaisen teatterin talonmiehen Arthur Lindholmin perhe ja Ruotsin suurlähetystössä kaksi perhettä.

Asuntoja, joiden ikkunat ovat Espalle, vaikka sisäänkäynti on sivukadulta, on lisäksi kolme, tanssinopettaja Liisa Vuorisolan sekä presidentinlinnan siivessä kenraalimajuri Urpo Levon perheen ja erään varastonhoitajan.

Jouluposti kulkee opiskelijavoimin

Ylimääräisten lajittelukeskusten avaaminen ja 807 opiskelijan palkkaaminen tilapäistyövoimaksi Helsingin postiin on auttanut joulupostia sujumaan ruuhkatta toistaiseksi. Koko maassa työskentelee noin 2000 opiskelijaa ja koululaista joulupostin lajittelutehtävissä.

Viimeinen päivä, jolloin posti vielä takasi joulupostin perille menon ennen joulua kaukaisimpiinkin kotimaan jakelupisteisiin, oli lauantai.

Helsingin posti on varannut Messuhallista lisätiloja joulukorttien käsittelyn jouduttamiseksi.

Lajittelussa noudatetaan aakkosjärjestykseen perustuvaa menetelmää, jossa postin lajittelu voidaan noin 92 prosenttisesti hoitaa tilapäistyövoiman avulla.

Ydinsaastetta pääsi ilmaan

Nevada (UPI)

Useita satoja työläisiä evakuoitiin Nevadan ydinkoealueelta, kun maanalaisesta kokeesta pääsi ilmaan harmaa radioaktiivista saastetta sisältävä pilvi.

Atomienergiakomission edustaja sanoi, että 300 työläisen vaatteista oli löydetty ”pieni määrä” radioaktiivista ainetta. Radioaktiivisuuden määrä ei kuitenkaan ilmoituksen mukaan ole vaarallisen suuri.

Perjantaina tehty ydinkoe oli neljäs ydinaseihin liittyvä räjäytys kolmen päivän sisällä. Pommi tunnettiin koodinimeltä ”Myrkkymarja” ja sen voimakkuus oli alle 20 kilotonnia.

Jätepaperin käyttö pientä Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain paperiteollisuus käyttää nykyisin vain viidenneksen jätepaperista uudestaan. Ja vaikka yhä äänekkäämmin vaaditaankin elinympäristöltä puhtautta, pidetään jätepaperin käytön lisäämistä vaikeana.

Teollisuus toteaa sen kyllä mahdolliseksi, mutta katsoo tämän vaativan mm. kokonaan uusien tuotteiden kehittämistä.

Nykyisin lasketaan jopa metsänkasvatus taloudellisemmaksi kuin jätepaperin lajittelu ja kuljetus.

Suomalaisia mukana talidomidijupakassa

Kaksitoista suomalaislasta oli mukana Saksassa päättyneessä talidomidi-oikeudenkäynnissä. Lapsia edusti ruotsalainen asianajaja.

Suomen talidomidi-yhdistys odottaa parhaillaan Ruotsista tietoja asian jatkosta.

Suomalaislasten edustajana oikeudenkäynnissä oli ruotsalainen Henning Sjöström. Sjöström tarjoutui pari vuotta sitten hoitamaan suomalaisten talidomi-lasten asiaa korvauksetta, koska hän joka tapauksessa ajoi ruotsalaislasten asiaa.

Yhdentoista lapsen paperit toimitettiin oikeudenkäyntiin viime keväänä. Kaksi kuukautta sitten löydettiin vielä kahdestoista lapsi, jolla oli riittävät perusteet korvaushakemukseen.

Suomessa on todettu 25 varmaa talidomi-lasta. Korvausta on haettu vain kahdelletoista.

Keksintö joka säästää vielä monta ihmishenkeä

Stuttgart (Jukka Miettinen)

Mercedes-Benz on kehittänyt lukkiutumattoman jarrujärjestelmän, jota voidaan pitää 70-luvun suurimpana edistysaskeleena auton aktiivista turvallisuutta parannettaessa.

Se on saatavana ensi vuoden malleihin lisävarusteena noin 1500 markalla eli samaan hintaan kuin automaattivaihteisin. Vakiovarusteeksi se tullee muutaman vuoden kuluttua.

Esimerkkinä Anti-Bloc-Systemin eli lukkiutumattoman jarrujärjestelmän tehosta on täysjarrutus 140 kilometrin tuntinopeudesta: kun tällä järjestelmällä varustettu auto on pysähtynyt 181 metrin jarrutuksen jälkeen, jatkaa ”tavallinen” auto vielä 86 km:n tuntinopeudella.

Stephen Stillsin soololevy on sovitettu hengettömäksi

Pitkään kohuttu Stephen Stillsin ensimmäinen soololevy tuli viikolla Suomessa kauppoihin. Stills teki levyään kuusi kuukautta ja äänityksiä tehtiin Los Angelesissa ja Lontoossa.

Levy on omistettu Jimi Hendrixille ja hän soittaa sooloa yhdessä kappaleessa. Eric Clapton vierailee soolollaan toisella.

Kahdessa kappaleessa soittaa rumpuja levyn kannen mukaan ’Ritchie’. Kutsumanimen taakse piiloutuu Ringo Starr. – –

George Harrisonin Amerikan listan kärjessä oleva single on otettu hänen viime kuun loppupäivinä julkaistusta LP:stään All Things Must Pass (Kaikki loppuu aikanaan). Singleä ei lainkaan julkaista Englannissa eikä LP:kään ehtinyt vielä viikolla Suomeen vaikka sitä joulumarkkinoille odotetaankin.

Pakkauksessa on kolme levyä ja se on saanut englantilaisissa lehdissä ylistystä osakseen. Selvästi levyn menestystä on lisännyt muiden Beatlesien soololevyjen tuottama pettymys. Tietenkin myös se, että George Harrison beatle-aikanaan jäi aina hiukan muiden varjoon.

Koonnut: Pasi Oikarinen

