Ranskalaisen Henri Charrieren romaani Papillon on menestyksellään saavuttanut käännösromaanien ennätyksen maassamme.

Teosta on tähän mennessä painettu jo yli 100 000 kappaletta.

Papillon-teosta on myyty joulukuun aikana jopa 4 200 kappaletta päivässä, mikä määrä vastaa tavallisen käännösromaanin koko painosta.

Papillon on ollut bestseller lähes kaikkialla missä se on ilmestynyt. Ranskassa sitä on myyty 1,2 miljoonaa kappaletta ja Länsi-Saksassa noin 870 000 kappaletta.

Mikään muu käännösromaani ei tiettävästi ole koskaan saavuttanut maassamme vastaavaa menestystä yhden syksyn aikana ja kotimaisistakin kirjoista yltänee tällaisiin lukuihin vain Väinö Linnan teokset.

Ihanteellinen joulukeli luvassa

Lähes ihanteelliseksi ennustaa ilmatieteen laitos tulevan joulusään.

Pakkasta ei ole liikaa, mutta kuitenkin tarpeeksi, jotta joululiikenne välttyy nollakelin liukkaudelta.

Lunta on koko maassa, ja jatkuvat lumikuurot varmistavat joulutunnelman säilymisen.

Tiistaina klo 11 lämpötilat koko maassa vaihtelivat -1 ja -7 asteen välillä. Ilmatieteen laitos uskoo lämpötilan pysyvän joulunpyhien ajan suunnilleen samana; mahdollisesti jonkin verran kylmenevän.

Operaatio Lumihiutale toteutetaan jälleen joululiikenteen vilkkaimpina päivinä, 23. ja 27. joulukuuta.

Valvonnasta vastaavat poliisi, autojärjestöt, tiepalvelu ja monet vapaaehtoiset.

Operaatioon osallistuvat valvovat meno- ja paluuliikennettä valtateiden varsilla ja antavat apuaan pulaan ja onnettomuuksiin joutuneille.

Maailman korkein joulukuusen jalka

Yksi maailmanennätys siirtyi Suomeen, kun Tampereella hilattiin joulukuusi tiettävästi maailman korkeimpaan kuusenjalkaan.

Sähkökynttilöin koristeltu joulupuu on tuulen ravisteltavana peräti 142 metrin korkeudessa maanpinnasta näkötorni Näsinneulan työmaan rakennusnosturissa.

Viitisen metrin mittaisen kuusen nostaminen tornin huipulle sujui rakennusmiehiltä vaikeuksitta.

Tornin rakentamisessa on menossa hankala työvaihe, kun yläosan betonilaudoitusta puretaan.

Sisällä asennetaan pyörivän ravintolaosan laitteita, ja siellä työskentely käy jo vaikeuksitta, koska torni sai äskettäin ikkunat.

Suosituin auto 1970

Kolme autoa kilpailee Suomen suosituimman auton arvonimestä tänä vuonna.

Marraskuun rekisteröintitilaston valmistuttua johtaa Fiat 600, jota on myyty kaikkiaan 5 783 kappaletta tänä vuonna.

Yli viiden tuhannen rajan ovat päässeet myös Toyota Corolla sekä Ford Cortina 1600.

Marraskuun suosituimmaksi nousi pikku-Fiat, käytyään lokakuussa kahdeksannella sijalla.

Marraskuussa myytiin 6 817 henkilöautoa. Edellisen kuukauden luku oli 5 246.

Autojen myynti 1970 ylittänee 90 000:n rajan.

Valmistusmaatilastossa johtaa edelleen Englanti ja toisena on Länsi-Saksa. Japani piti kolmannen sijan, mutta neljänneksi nousi Espanja.

Tämä johtuu siitä, että nykyisin kaikki Fiat 600 -autot valmistetaan siellä.

Suomi oli kahdeksantena 305 autolla.

Neuvostoliittolaisia tuli eniten

Suomeen saapui tilastollisen päätoimiston mukaan marraskuussa ulkomaalaisia suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta yhteensä 6 284, mikä on 7,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Suomesta taas matkusti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansalaisia 18,5 prosenttia enemmän tämän vuoden marraskuussa kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Tilastollisen päätoimiston tiedotteen mukaan Suomeen saapuneista ulkomaalaisista oli eniten neuvostoliittolaisia, 1 289 ihmistä.

Seuraavina olivat länsisaksalaiset, 1 262, ja englantilaiset, 939.

Loppupään ryhmän muodostivat israelilaiset (kymmenen), etelä-afrikkalaiset (kuusi) ja islantilaiset (viisi), todetaan tiedotteessa.

Kerni on entistä värikkäämpää

Forssa (HS)

Entistä värikkäämpiä, kestävämpiä ja monikäyttöisempiä ovat uudet kernituotteet.

Niitä valmistava Oy Finlayson-Forssa Ab:n muovitehdas on juuri julkaissut ensi vuoden mallistonsa.

Aikaisemmin kerniä käytettiin lähes yksinomaan keittiön pöytäliinana, tänään se on lastenhuoneen seinämateriaali, iloinen rullaverho, jopa juhlapöytäliina tai olohuoneen seinän taiteellinen väriläikkä.

Sysäyksenä kernin menestykselle on paitsi sen kestävyys myös suomalaisten taiteilijain ennakkoluuloton värien ja kuvioiden käyttö.

Intia palauttaa traktorit

Chandigarh (Reuter)

Punjabin, Intian vehnävaltion, hallitus on pyytänyt Delhin hallitusta palauttamaan vialliset itäsaksalaiset traktorit ja hyvittämään niitä maanviljelijöitä, jotka ovat traktoreita ostaneet.

Punjabin maatalousministeri Radha Krishan sanoi, että lähes kaikki Punjabiin toimitetut RS-09 -traktorit on todettu viallisiksi.

Insinöörien mukaan ne on tehty huonosta teräksestä, mistä on aiheutunut jatkuvia rikkoutumisia, hän sanoi.

RS-09 -traktoreiden sähkölaitteet olivat erittäin heikkoja.

Valitus oli itäsaksalaisten mukaan tehty siksi, että traktorit oli toimitettu sosialistisesta maasta.

Krishan sanoi, ettei tämä ole totta. Punjabin maanviljelijät ovat käyttäneet traktoreita jo useita vuosia, ja he osaavat käsitellä niitä.

Neuvostoliitosta ja Tshekkoslovakiasta toimitetuista traktoreista ei ole koskaan valitettu, Krishan lisäsi.

Elisabet ja Twiggy yhä suosittuja

Lontoo (Erkki Arni)

Kuningatar Elisabet on tasoissa mannekiini Twiggyn kanssa, sir Winston Churchill on suositumpi suurmies kuin Kristus ja pääministeri Edward Heath on yhtä pelätty ja inhottu kuin Yhdysvaltain varapresidentti Spiro Agnew.

Suosiotilastot on koottu kuuluisan Madame Tussaudin vahakabinetin toimituttamassa kyselyssä, jossa tiedusteltiin, mistä näytteillä olevista henkilöistä tai heidän vahakuvistaan pidetään eniten ja vähiten.

Vihatuimmaksi osoittautui Adolf Hitler. Toiseksi Maotsetung ja kolmanneksi konservatiivinen oikeistopoliitikko Enoch Powell.

Pidetyimpien luokassa taas Churchill vei ylivoimaisen voiton niin Kristuksesta, John F. Kennedystä kuin amiraali Nelsonistakin.

Kuningatar ja Twiggy jakoivat neljännen sijan.

Kulttuurisarjan voittajaksi selviytyi edesmennyt kapellimestari Malcolm Sargent. Toisena yhteisesti jokin aika sitten kuollut poptähti Jimi Hendrix ja Pablo Picasso.

Joulupukki ei päässyt kuvaan mukaan.

