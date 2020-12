Helsinki 100 postikonttorin lajitteluosasto on tällä hetkellä nykyaikaisinta, minkä postilaitos postin käsittelyn alalta pystyy tarjoamaan. Postinumeroiden käytön yleistyessä tulee mahdolliseksi postin käsittely lajittelukoneella, jolloin käsin lajittelemalla erotellaan enää epäselvät tapaukset ja ne, joihin ei ole merkitty postinumeroa.­

”Numeron kun muistaa niin postin kulku luistaa”, on postin tunnuslause postinumerokampanjan alkaessa vuoden vaihteessa.

Viisinumeroisen postinumeron käyttö aloitetaan kahden vuoden koeajalla tammikuun alusta. Tarkoituksena on nopeuttaa postin kulkua.

Uudistuksen vaikutus ei ole välitön. Todella näkyvästi alkavat postinumerot vaikuttaa vasta sitten, kun posti vuoden 1973 aikana saa ensimmäisen automaattisen lajittelukoneen, jonka sijoituspaikkana tulee olemaan Tampere.

Viime kädessä ratkaisee kokeilun onnistumisen se, miten nopeasti postin käyttäjät tottuvat uusiin postinumeroihin.

Näsijärvi jäätyi kokonaan

Joulunpyhät ovat olleet rauhallisia sekä poliisille että palokunnille.

Vaikka liikenneturmilta ja tulipaloilta ei ole vältytty, ei suuria onnettomuuksia ole tapahtunut.

Turun joulurauhan julistamista oli aattona seuraamassa muutamia tuhansia turkulaisia. Kuningatar Kristiinan aikaisen julistuksen luki Suurtorilla maistraatin sihteeri Harri Hirvonen.

Hieno sää helli Pirkanmaan joulua. Kuin pyhien kunniaksi jäätyi Näsijärvi aattona kauttaaltaan.

Opiskelijoiden järjestämään Nälkäjouluun osallistui toistasataa vierasta. Pöydänantimina oli yllätyslahjana saatu kinkku sekä lihakeittoa ja leipää.

Helsingin seudun poliisilla oli melko rauhallinen joulu, vain juopuneet olivat kiusana. Heitä oli aattona kantakaupungin asemilla 156, kun vastaava luku oli vuosi sitten 73.

Liikenne sujui lähes pellinrytinättä.

Palolaitos sai pyhinä vain kymmenisen hälytystä.

Joulun paluuliikenne alkoi Helsingissä jo tapanina. Sisääntuloteillä ajoi poliisin laskujen mukaan 400–700 autoa tunnissa.

Tekemistä jälkijouluun etsitään

Pitkinä joulunpyhinä tahtoo lasten aika käydä pitkäksi.

Tekemistä olisi keksittävä.

Joululahjoja on ehditty jo tapaniin mennessä tarkastella yltä ja päältä ja joulujännityksen ohimeneminen on jättänyt aukon.

Lääkkeenä pitkästymiseen tulevat teattereiden joulun aikaan ajoittamat satunäytelmät.

Erityisen kiinnostuneita lapset olisivat myös elokuvista, mutta ainakin uusia elokuvia on tarjolla valitettavan vähän. Ohjelmisto on yksipuolista ja samat elokuvat toistuvat usein. Kotimaisia lastenelokuvia on meillä tehty viimeksi vuonna 1962.

Tapanina myllisti Kansallisteatterissa tavallista nuorekkaampi ja pirteämpi yleisö.

Joululahjojen koekäyttöön kyllästynyt lapsiyleisö otti vilpittömästi ja mutkattomasti omakseen kaikki Kruunuvuoren maan satuolennot ja luovutti sympatiansa ennen kaikkea Teemulle ja Roosa-saapasjalkahevoselle.

Perinteisesti tapaninpäivään ajoitettu satuteatteri veti täydet yleisöt ja enemmänkin olisi ollut kysyntää, jos vain paikkaluku olisi voitu taikoa kaksinkertaiseksi.

Uudet huonekalut valetaan muovista

Puu on kauan säilyttänyt asemansa huonekalujen rakennusaineena. Epäilemättä siksi, että se on luonnonmateriaaleista parhaiten tarkoitukseen sopiva.

Siitä on ollut luontevaa koota erikorkuisia tasoja ja välineitä ihmisen istumista, syömistä ja nukkumista varten.

Nyt on muovi syrjäyttämässä puun.

Muovista saa huonekaluja helpommin ja nopeammin kuin puusta, koska kaluste voidaan valaa yhtenä kappaleena ja se on ehkä heti valun jälkeen sellaisenaan valmis.

– –

Erään ennusteen mukaan muovi valtaisi tämän vuosikymmenen loppuun mennessä 70 % Euroopan puuhuonekalujen tuotannosta.

Englannin suurin huonekalutehdas on siirtynyt yksinomaan muovikalusteiden valmistukseen, Ruotsin suurin on siirtymässä.

Kirjat saa sieltä mistä makkaratkin

Kirja on Suomessa vahvasti arvotavara, statusesine.

Tästä on toiveita päästä, kun vuodenvaihteessa kirjojen hinnat ja myyntipaikat vapautuvat.

Kirjoille annetaan ohjehinta, jota voidaan alittaa – ja tullaan jossain määrin alittamaan.

Viimeisin valtakunnallinen kuluttajatutkimus kertoo, että kirjan hankkiminen on selvässä suhteessa ansaittuihin tuloihin: mitä enemmän ihminen saa palkkaa, sitä todennäköisemmin hän on kirjakaupan asiakas.

Ruotsissa tapahtui samanlainen vapautuminen viime huhtikuun alussa.

Nyt näyttää vahvasti siltä, että kirja on menettämässä siellä statusarvonsa. Kirjasta tulee tavallinen kaupan kohde – samanlainen kuin vaikkapa makkara.

Suomen väkiluku väheni marraskuussa 3 200:lla

Marraskuussa solmittiin 2 679 avioliittoa Tilastollisen päätoimiston laskelmien mukaan. Viime vuoden marraskuussa solmittiin avioliittoja 3 568.

Elävänä syntyi 4 760 lasta, viime vuonna vastaavasti 5 136.

Kuolleiden määrä oli 3 604, viime vuoden marraskuussa 3 713.

Luonnollinen väestönlisäys oli näin 1 156 ihmistä.

Maasta muutti pois siirtolaisiksi 4 355 ihmistä, joten väkiluku väheni 3 199 ihmisellä.

Tammi-marraskuun aikana on väkiluku vähentynyt noin 24 000:lla. Vähennyksen syynä on ennen kaikkea ollut Ruotsiin suuntautunut muuttoliike.

Kuopio sai pubin

Kaksi vaakunoitua ratsua Kuopion Kauppakadulla tervehti kutsuvieraita, jotka saapuivat Tapaninpäivänä Henry's Pubin avajaisiin.

Heikki Pesosen omistamassa Pubissa on seinät paneloitu aito englantilaisittain tummalla ruudutetulla tammipaneelilla ja ikkunaruuduissa komeilevat hevosvaakunat.

Maakunnassa Heikki Pesonen tunnetaan myös lämminveriratsuistaan.

Pub rakennettiin kymmenessä päivässä entisen naistenravintolan Matamin paikalle.

Heikki Pesonen on aikaisemmin toiminut tekstiilialalla. Runsas kuopiolaisten joukko oli toivottamassa Heikille onnea uudella alalla.

Avajaistilaisuudessa laulettiin Tulipunaruusuja, ja Heikki Pesonen totesi, että laulaminen ei ole kiellettyä muulloinkaan.

Tikkataulu toistaiseksi vielä puuttuu sen vaarallisuuden takia.

Tällaisia englantilaisia pubeja on maassamme vielä toistaiseksi perin harvoilla paikkakunnilla. (HS)

Kaksi kotimaista talviuutuutta

Ensimmäinen ”totaalinen” Spede-elokuva on parhaillaan valmistumassa ja ennättänee ensi-iltaan aika nopsasti vuoden alussa.

Spede itse on sen kirjoittanut, debytoi itse sen ohjaajana ja näyttelee pääosan ”Seitsemäntenä veljeksenä”.

Tarja Markus on myös mukana, samoin Simo Salminen ja jonkin verran Vesa-Matti Loiri. Kuvaus on Kari Sohlbergin.

Peter von Bagh teki viime vuonna lyhytelokuvan ”Liikemiehen muotokuva”.

Hänen esikoispitkänsä liikkuu ”korkeammissa” piireissä; veijarikomediaksi luonnehdittu ”Kreivi” on parastaikaa viimeistelyn alaisena ja saa ensi-iltansa heti vuoden alussa.

Nimiosassa on ”itse kreivi” Lindgren. Sankari kuuluu filmauksen aikana tulleen kameran kanssa niin hyviin väleihin, että iski sille silmää ennen otoksia.

Pohjana on elokuvassa dokumenttityylistä tarinaa ”kreivin omista kertomuksista”.

Tyttöjä mukana mm. Kirsti Wallasvaara, Elina Salo ja Titta Karakorpi.

Koonnut: Kari Lankinen

