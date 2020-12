Vaihteleva ja osin yllättävän liukas keli sävytti joulun paluuliikennettä maanantaina sunnuntaina. Ruuhkaa ja tungosta riitti yöhön saakka myös rautateillä ja lentoasemilla, mutta yleensä näissä vältyttiin myöhästymisiltä. Liikenne oli Helsinkiin johtavilla teillä ennätyksellisen vilkasta.

Huolimatta ruuhkan jakaantumisesta useamman päivän osalle, liikennetiheys jäi jälkeen vain kesäkauden juhlapyhistä. Suuronnettomuuksia ei kuitenkaan sattunut. – – Rautateillä ajoittui pahin paluuruuhka sunnuntain myöhätunneiksi. Lisäjunia saapui Helsinkiin illan kuluessa kahdeksan ja myös muissa junissa oli mahdollisimman paljon vaunuja. Tungos ei kuitenkaan aiheuttanut kuivan kelin ansiosta merkittäviä myöhästymisiä.

Joulumaa kiinnostaa japanilaisia enemmän kuin suomalaisia

Joulumaan suunnitelmat ovat saaneet laajaa huomiota osakseen ulkomailla. Osakkeita on Suomen lisäksi myyty 20 maahan ja viimeksi japanilainen tavarataloketju on ilmoittanut odottavansa Joulumaan tuotteita ensi syksyn myyntikampanjaan.

Joulumaan toiminta kotimaassa on kuitenkin viime aikoina joutunut niin suuriin taloudellisiin vaikeuksiin, että niiden selvittäminen vaatii tervehdyttämistoimia, todetaan yhtiön johtokunnan antamassa tiedotteessa. – –

Japanilainen U.A.L (The Unesco Art Education League in Japan) on laatinut laajamarkkinointisuunnitelman Japanissa ensi vuotta varten. Suunnitelma käsittää mm. 20 suuren tavaratalon ”Santa Claus Land” promootion syksyllä 1971. Promootioiden yhteydessä saadaan Suomessa valmistettuja Santa Claus Land-merkillä varustettuja tuotteita myyntiin.

Syyttömät syylliset

Tuhansien traagisten ihmiskohtaloiden käynnistämä thalidomidijuttu on saanut päätöksensä Länsi-Saksassa. Kaksi ja puoli vuotta kestäneen jättiläismäisen oikeudenkäynnin jälkeen oikeus on tullut siihen tulokseen, että thalidomidi on aiheuttanut epämuodostumia lapsille ja hermostollisia vaurioita aikuisille.

Toisaalta yksityisen ihmisen syyllisyys ei oikeuden mielestä enää pysynyt selvänä eikä asian käsittelystä ollut hyötyä yleiselle edulle. Jutun lopettaminen ilman rangaistuksia voidaan tulkita esimerkiksi siten, että thalidomidi on syyllinen, mutta sen inhimilliset taustavoimat eivät.

Voita Ruotsiin

Ensimmäiset erät Ruotsin ostamasta 1,5 miljoonan kilon voierästä toimitetaan Turusta heti uudenvuodenpäivän jälkeen. Tammikuussa viedään Suomesta myös 300 000 kiloa suolatonta voita Sveitsiin, kerrotaan meijeriteollisuuden tiedotustoimistosta.

Ruotsin on ostettava voita, koska maidontuotanto on maassa jyrkästi vähentynyt. Valinta osui Suomeen, kun etsittiin tuontimaata, jonka voi vastaisi ruotsalaisten kulutustottumuksia. 1,5 miljoonan kilon voierä toimitetaan läntiseen naapurimaahamme tammi—helmikuussa.

Mallinukke nostatti surutanssin

Ensimmäinen miestä esittävä näyteikkunanukke on aiheuttanut pelonsekaista hämmästystä Uuden Guinean itäosan alkukantaisella vuoristoalueella.

Kun nukke asetettiin ensimmäisen kerran näytteille pienessä Gorokan kylässä, kerääntyi noin 300 alkuasukasta nopeasti liikkeen ulkopuolelle. He alkoivat valittaa ja tanssia kuolleiden kunniaksi tarkoitettuja tansseja.

Väkijoukkoja kerääntyi päivittäin ikkunan eteen ja rituaali toistui. Eräs liikeapulainen irroitti nukelta peruukin osoittaakseen alkuasukkaille, että se oli keinotekoinen. Muuan nainen, joka piti sitä ruumiin häpäisynä, ryhtyi suuttuneena ajamaan liikeapulaista takaa.

Liikkeen johtaja sanoi kuitenkin uskovansa, että alkuasukkaat alkavat vähitellen tottua nukkeen. ”He koskettavat jo sen käsiä ja kasvoja ja näyttää siltä, että he alkavat hyväksyä nuken sellaisenaan”, sanoi hän. (UPI)

Allende valtiollistaa mineraalit

Santiago (UPI)

Chilen presidentti Salvador Allende on allekirjoittanut perustuslain muutosesityksen, jonka mukaan valtiosta tulee ainoa mineraalien omistaja.

Laki vaatii vielä kongressin hyväksymisen, mutta jos kongressi asettuu poikkiteloin, Allenden arvellaan vievän asian kansanäänestykseen. Lain puitteissa Chilen valtio voi takavarikoida muun muassa suurten amerikkalaisten kupariyhtiöiden Anacondan, Kennecottin ja Cerroyhtiön omaisuuden. Korvausta maksetaan vain alkuperäisestä sijoituksesta 20 vuoden ajan kolmen prosentin korolla.

Talonmiesten joulukeräys

Olen sitä mieltä, että jokainen asukas voisi antaa joululahjansa itse, jos haluaa, antoipa sen sitten rahana tai kukkasina. Niin ei syntyisi sellaista pakollista tunnetta.

Siinä on sekin mahdollisuus, että joku kerjääjistä voi olla epärehellinen. Meneekö se sama lista sitten lahjojen mukana vai onko sitä ehkä muutettu ja viekö ne sitä listaa ollenkaan? Eräs asukas

