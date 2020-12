Raha on viihtynyt hyvin helsinkiläisissä tavarataloissa jouluviikolla. Suurimmissa liikkeissä on vilkkaimpina päivinä käytetty jopa yli miljoona markkaa rahaa jouluostoksiin.

Stockmannilla arvioitiin ruuhkaisimpana päivänä käyneen lähes 100.000 henkilöä, jotka tekivät noin 30.000 kauppaa. Myynti on ollut yllätyksellinen, sillä Stockmann ei ole täysin saavuttanut ennakoitua myyntiä.

Sen sijaan molemmissa Elannon tavarataloissa joulu on merkinnyt 40 prosentin lisäystä viime vuoden kauppaan eikä jouluennusteistakaan ole jääty lainkaan jälkeen. – –

Joulukuun ensimmäisillä viikoilla käteistä rahaa tuntui ihmisillä olevan vielä runsaasti ja tämänkin tavaratalon kauppa kävi vilkkaasti. Seuraavilla viikoilla ei kuitenkaan päästy aivan odotettuihin lukemiin, vaikka viime vuoden kassaluvut ylitettiinkin.

Jos luottokauppa on ylittänyt aikaisemmat arviot, muuttuu tilanne jonkin verran. Tavallisesti luottokaupan osuus on kolmannes kaikesta Stockmannin myynnistä.

Ruotsin-laivat täynnä jouluviettoon saapuvia

Turku (HS)

Tuhannet Ruotsiin muuttaneet ovat viime päivinä saapuneet matkustajalaivoilla ja -lautoilla viettämään suomalaista joulua.

Eräs joululiikenteen huippupäivistä oli keskiviikko, jolloin Turkuun arvioitiin tulevan 5 000 ja Naantaliin 3 600 jouluvierasta.

”Tietysti piti päästä Suomeen jouluksi. Täällähän on ’kaikki’”, hymyili Turun satamassa täpötäysien kassiensa ja laukkujensa keskellä neiti Heidi Luukko.

Keskusteltaessa selvisi, että ”kaikkeen” sisältyvät vanhemmat, poikaystävä, sisko ja tämän pieni vauva, jonka kummitädiksi neiti Luukko oli tullut.

Tukholmassa sairaalassa työskentelevä neiti Luukko kertoi viihtyvänsä Ruotsissa oikein hyvin, mutta joulun hän halusi viettää kotona Helsingissä.

Harva nuoripari on joulunpyhät kotona

Vietetäänkö joulu minun isäni ja äitini luona vai sinun vanhempiesi kotona?

Kysymystä vatvotaan monessa nuoressa kodissa joulun alla – joskus riitaankin asti. Ratkaisun tekeminen käy sitä hankalammaksi mitä innokkaammin anopit ja appiukot ovat mukana asiassa.

Nuoria maanitellaan, sinne ja houkutellaan tänne. Joskus vedotaan lasten velvollisuudentuntoon. Eihän vanhempia voi jättää yksin jouluna.

Silloin kun vanhempia sattuu olemaan kaksittain, on tilanne nuorille kiusallinen. Isät ja äidit ovat nimittäin usein haluttomia viettämään joulua muualla kuin omassa kodissaan.

Autoliikenne katutason alle Hakaniemen torilla

Hakaniemen tori voidaan varata kokonaan jalankulkijoille, ilmenee eräästä metrotalossa avatun ”Tulevaa Helsinkiä” -näyttelyn vaihtoehdosta.

Tämä suunnitelma painaa bussi- ja henkilöautoliikenteen katutason alle.

Hakaniemen tori säilyy tärkeänä liikenteen solmukohtana. Hämeentien suunnan liikenne pysyy nykyisellään.

Sitävastoin Sörnäisten rantatieltä länsiosiin menevä liikenne siirtyy niemen pohjoisreunalle rakennettavalle keskustan kehäväylälle.

Suomalainen viina virtaa Ruotsiin

Tornio (HS)

Ennätysmäärä suomalaista viinaa virtasi keskiviikkona Torniosta rajan yli Ruotsiin.

Pääasiassa ruotsalaisiin joulupöytiin haluttiin väkeviä aineita: ”Kaks viskiä ja siivu vermuttia”, oli tavallisin toivomus.

Kaikkiaan Alkon Tornion myymälästä ostettiin aatonaattona alkoholijuomia yli 6000 pulloa. Yhden päivän ja yhden ”tiskin” myynti nousi yli 100 000 markkaan.

Yli 60 prosenttia asiakkaista oli ruotsalaisia. Tungosta yritettiin tällä kertaa helpottaa jatkamalla myymälän aukioloa aina klo 20 asti.

Syntymätodistus tulee ensi vuonna käyttöön

Lapsen syntymä pitää ensi vuoden alusta todeta ns. syntymätodistuksella. Sen antaa kätilö tai lääkäri ja siihen on merkittävä lapsen äidin nimi.

Myös kuolemaa varten annettiin keskiviikkona uusia määräyksiä. Niiden mukaan väestörekisterin pitäjältä tulee hankkia hautauslupatodistus.

Uuden asetuksen mukaan lapsen syntymästä on lääkärin, kätilön, terveyssisaren tai sairaanhoitajan annettava syntymätodistus. Siinä on mm. todettava lapsen syntymäaika ja kuka on lapsen äiti.

Yksi kappale tätä syntymätodistusta on lähetettävä siihen väestörekisteriin, jossa lapsen äiti on kirjoissa. Väestörekisterin pitäjän puolestaan on tehtävä syntymästä merkintä väestörekisterin syntyneiden luetteloon ja tästä tarpeellinen viittaus äidin kohdalle pääkirjaan.

Pressa ja Wigwam ovat hyviä, mutta...

Viitaten Bellan ja Bellon brevuun tulis tässä vähän informaatiota täältä Svärjen höyryradion ohjelmista, meinaan pop-ohjelmista.

Halojaa, täällä yks popfanaatikko täältä guldland-Svärjestä. Haluan pieneksi alkurepliikiksi tässä skrivata parit valitut sanat siitä tasoerosta, mikä ompi näiden kahden maan välillä, meinaan sen teidän hassun kommunistimaan ja meidän guldlandin välillä, nämligen popohjelmien suhteen.

Mä palloilin siellä Härmässä kesällä parit kuukaudet, ett mulla on jonninmoinen mielikuva niistä. Ja voitte olla varma siitä, että oli jokseenkin negatiivinen yllätys jo pelkästään se, että kun siellä Härmässä kuuntelin aparaattiani ens kerran ehtoopuolella päivää, niin täsmälleen klo 23.20 Kaisu vienolla äänellään ilmoitti: ”Uutiskatsaus”, ja kesti Jonnin aikaa ennen kuin sytytti tuolla pikkuaivoissa.

Point 1: I guldlandet taukoamatta vuorokaudet läpeensä, (program III), Point 2: yhteenlaskettu popohjelmien tuntimäärä Härmässä, niin eiköhän ole peräti 5 t. (jos Tomaatti lasketaan popohjelmaksi, HAH-HAH--HAAA...). I guldlandet tillsammans 10 tuntia, kaikki puhdasta poppia.

Koonnut: Pasi Oikarinen

