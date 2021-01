Helsingistä lähtee päivittäin 12 tavaravaunua täynnä postia, lehtiä ja paketteja eri puolille Suomea. Lisäksi on 30 henkilöjunaan kytketty postivaunu päivittäin eri tahoille maata. Kirjeposti kulkee mm. junailijavaunjen erityisissä postiosastoissa.­

Junien supistetut kulkuvuorot ovat aiheuttaneet kitkaa postin kuljetuksille. Postivaunut eivät kuitenkaan katoa junista, vakuuttaa posti- ja lennätinhallituksen pääjohtaja Oiva Saloila.

Posti on joka tapauksessa jo 15–20 vuoden ajan ollut hiljalleen siirtymässä rautatiekuljetuksista maantiekuljetuksiin ja sitä varten on myös hankittu lisää omaa kalustoa. – –

Varsinaisissa postivaunuissa ja rautateiden tavaravaunuissa kuljetetaan ns. raskasta postia, kuten aikakauslehtiä sekä pakettipostia. Junailijavaunujen postiosastoissa kuljetetaan kirjeposti.

Posti on rautateille huomattava asiakas: se maksaa VR:lle vuosittain postin kuljetuksista n. 6,8 miljoonaa markkaa. Postia suuremman asiakasryhmän muodostavat kuitenkin rautateille teollisuuslaitokset. – –

Uusi vuosi toi lisää kaupunkeja ja vähensi kuntien lukumäärää

Vuoden vaihtuminen otettiin vastaan tavallista juhlavammin menoin neljässä maamme kunnassa. Imatralle ja Ylivieskalle merkitsee alkava vuosi ensimmäistä vuotta kaupunkina, Juankoskelle ja Hattulalle uusien asukkaiden saamista kuntaliitosten kautta.

Kolmesta keskuksesta, Imatrankoskesta, Tainionkoskesta ja Vuoksenniskasta koostuvan 36 000 asukkaan Imatran kaupungin toivomuslistalla on ensimmäisenä rajanylityspaikan saaminen.

Tällä toivotaan yhteyksien parantumista Neuvostoliittoon ja rajakaupan voimistumista. – –

Presidentti Kekkosen uudenvuodenpuhe

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen kiinnitti uudenvuodenpuheessaan huomiota talouselämän vaihteluihin. Sahaus alhaalta ylös ja päinvastoin asettaa Kekkosen mukaan kansantaloutemme lujalle koetukselle.

Presidentti sanoi myös että erot tulotasossa ja aineellisessa hyvinvoinnissa antavat aihetta syvään huoleen, vaikka kansantulomme puolesta kuulummekin parinkymmenen maailman vauraimman maan joukkoon.

Presidentti puuttui myös saasteongelmaan. Hän katsoi tilanteen olevan kehittymässä, niin huolestuttavaksi että jokainen vuosi tästä lähtien tulee olemaan luonnonsuojeluvuosi. – –

Pitkä mies hiihtäjien kärkeen

Pitkä mies on tullut latumiestemme kärkeen. Juha Mieto, 21, pipolakki 196 sentin korkeudella, lähti vuoden ensimmäisissä suurkisoissa Kyyjärven Harsunkankaalla vauhtiin tavalla, joka sai valmentaja Arto Tiaisenkin huutamaan jo kilometrin matkan jälkeen: ”Hellitä, hellitä hyvä mies vähän!”

Mieto ei hellittänyt. Vaikka silmät jäätyivät pahasti viimeisillä kilometreillä, Mieto lykki koko 94-kiloisella olemuksellaan arvokkaan voiton Kalevi Laurilasta, Kalevi Oikaraisesta ja kumppaneista.

Arto Tiainen on iloinen kovaluontoisesta tulokkaasta, ja on todennäköistä, että Miedon nimi on siinä Sapporon esikisoihin lähtevien listassa, joka julistetaan näinä päivinä.

Yksi lähtijä miesten hiihtojoukkueeseen on ainakin varma: Tatran maailmanmestari Kalevi Oikarainen. Mestari itse (Harsunkankaalla seitsemäs) vähätteli leikkisästi lähtöään, mutta Tiainen sai miehen puhutuksi mukaan.

Viiden tonnin tienviitta kadonnut

Viisi tonnia painava kivinen tienviitta on ”etsintäkuulutettu” Konalassa Helsingissä.

Vanha, varsin komean näköinen tienviitta on kadonnut salaperäisellä tavalla. Pari metriä korkea paasi siirrettiin tietöiden vuoksi paikaltaan jonkin matkan päähän kun Konalantietä rakennettiin pari vuotta sitten. Sen alkuperäinen paikka oli Konalantien ja Vanhan Hämeenkyläntien risteyksessä.

Nyt sitä ei näy mailla eikä halmeilla.

Konalalaiset ovat yhtäkkiä huolestuneet. Kuka tietää miten kauas Konalan historiaan läheisesti liittyvä tienviitta on saattanut eksyä.

Konalan Lions-klubi on ryhtynyt tuumasta toimeen ja haluaa selvittää asian.

Tupakkateollisuus keksinyt uusia mainontakeinoja USA:ssa

Savukemainokset katosivat radiosta ja televisiosta Yhdysvalloissa tammikuun 1. päivänä. Mutta tupakkateollisuuden markkinointiaivot ovat työskennelleet korkeapaineella tyhjiön täyttämiseksi.

Savukkeiden valmistajat järjestävät tänä vuonna autokilpailuja, golfturnauksen Kanadassa, Winston–Salem turnaukseksi ristityt keilailukilpailut ja sarjan naisten tennisottelulta, joita kutsutaan ”Virginia-kutsuntakilpailuiksi”.

Kilpailujen vaikuttimena on myynti, ei urheiluhenki. Alan ammattilehti, Tobacco Reporter, totesi: ”Mainostaminen on kielletty, mutta ei tuotteen esiintyminen televisio-ohjelmassa. Autokilpailuissa esimerkiksi on autojen kylkiin maalattu savukemainoksia. Seuratessaan kilpailuja televisiokamera liukuu aitauksessa olevan mainoksen ohi. Varikolla kuvataan savukkeita polttavia kilpa-ajajia ja mekaanikkoja savukepakkauksen ollessa selvästi esillä.” – –

Savuketeollisuus, jonka mukaan sen tuotteita ei ole vieläkään pystytty todistamaan terveydelle vaarallisiksi, toivoo tupakoitsijoiden jatkavan tuprutteluaan entiseen tapaan. Se viittaa savukkeiden kulutuksen nousuun Englannissa, Italiassa ja muissa maissa, joissa savukemainokset on myös kielletty. – –

Piispa Vikström vihitään virkaansa loppiaispäivänä

Porvoon hiippakunnan uusi piispa, John Vikström, vihitään piispanvirkaan Porvoon tuomiokirkossa loppiaisena 6.1. Tiettävästi tasavallan presidentti Urho Kekkonen on läsnä tilaisuudessa.

Vihkimisen toimittaa arkkipiispa Martti Simojoki ]a häntä avustavat hiippakunnan entinen piispa Carl-Erik Forssell, Helsingin hiippakunnan piispa Aarre Lauha sekä Tampereen hiippakunnan piispa Erkki Kansanaho.

Tilaisuuteen saapuu myös kolme pohjoismaista piispaa, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Koonnut: Jarkko Rahkonen

