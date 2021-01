Ampumahiihtoviestissä on kilpailijoiden osuttava 8 laukauksellaan kuvassa näkyviin maaleihin, jotka osumasta särkyvät. Maalit ovat lasia. Suomen Ampumaliiton työvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Virtanen esittelee taulun rakennetta.­

Neljätoista kansakuntaa on varmistanut osanottonsa Hämeenlinnassa 5.–7. maaliskuuta järjestettäviin ampumahiihdon MM-kilpailuihin. Itä-Saksa ja USA varmistivat viimeksi. Tshekkoslovakialta ja Kanadalta ei ole vielä tullut vastauksia.

Julkisen sanan ja kuvan edustajia on kotimaasta ilmoittautunut 25 henkilöä. Norjasta peräti 13, Neuvostoliitosta kaksi ja Ruotsista kaksi. Lehdistökeskus tulee sijaitsemaan kaupungin keskustassa.

Kilpailujoukkueet ovat majoitetut kisapäivinä Parolan varuskuntaan. – –

MM-ampumahiihtokisat avataan Hämeenlinnan kauppatorilla 4. maaliskuuta. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen on kisojen suojelija.

Lotto tuo suurvoiton pohjoiseen

Loton ensimmäinen kierros tuo ilmeisesti suurvoiton naishenkilölle Oulun lääniin. Hänellä oli ainoana kuusi oikein eli täysosuma, kun lottokupongeista oli noin puolet tarkistettu.

Voittojen jakaantuminen ratkeaa tiistaina päivällä. Ellei viidellä markalla pelanneen pohjoissuomalaisen naishenkilön lisäksi löydy muita oikein veikanneita, saa tämä käteensä suurimman Suomessa jaetun voittosumman, 343 825 markkaa.

Loton kuponkeja tuli veikkaustoimistoon noin 1 421 000 kappaletta. Näistä tarkastettiin maanantain kuluessa 730 000 kappaletta.

Kehätien uusi osuus avattiin

Helsingin sisempää kehätietä voi nyt ajaa Vuosaaresta Nurmijärventielle. Muurimestarintien ja Käskynhaltijantien välinen kehätien osuus sekä Vantaan ylittävä silta avattiin liikenteelle maanantaina.

Sisemmän kehätien reitiksi on suunniteltu Vuosaari–Puotila–Myllypuro–Malmi–Pukinmäki–Pakila–Leppävaara–Matinkylä. Tietä pääsee jo ajamaan Pitäjänmäelle asti, joskaan Nurmijärventien länsipuolelta jatkuva Kaupintie ei tule jäämään varsinaiseksi tiepohjaksi.

Tien linjausta suunnitellaan Espoon puolella Leppävaaran ja Matinkylän osalta Suunnitelmat ovat vielä alkuvaiheissa.

Suomi aloittaa EEC-tunnustelut

Ensimmäiset alustavat keskustelut Suomen ja Euroopan talousyhteisön EEC:n suhteiden järjestämisestä käydään keskiviikkona Brysselissä. Tällöin laadittaneen lähinnä myöhempien neuvottelujen työjärjestys ja asetettaneen työryhmiä tutkimaan lisäselvitystä kaipaavia kysymyksiä. Suurlähettiläs Reino Rossin johtama suppea suomalaisvaltuuskunta matkustaa Brysseliin tiistaina. – –

Keskustelujen jälkeen EEC:n komissio laatii Suomesta raportin, joka esitetään talousyhteisön ministerineuvostolle.

Suomi sulki avauslausunnossaan selvästi pois EEC:n jäsenyyden ja siihen mahdollisesti johtavat ratkaisut samoin kuin osallistumisen maatalouspolitiikkaan ja siten myös sen rahoittamiseen.

Sen sijaan Suomi ei vielä määritellyt mahdollisten EEC-järjestelyjensä muotoa, mutta kysymykseen tulevat joka tapauksessa vain kaupalliset järjestelyt Eftan luoman tullivapaan kaupan turvaamiseksi talousyhteisön mahdollisesti laajentuessa.

Suomen EEC-keskustelut kytkeytyvät läheisesti Englannin anomukseen liittyä talousyhteisön jäseneksi.

Musiikkiliike vaatii korvausta Sirkus Pasilasta

Musiikki Fazer on päättänyt vaatia 1000 markan suuruista vahingonkorvausta Yleisradion johtokunnalta Sirkus Pasilassa Tapaninpäivänä soitetun Sibeliuksen joululaulun tähden.

Jean Sibeliuksen säveltämä laulu ”On hanget korkeat nietokset” oli sovitettu ohjelmaa varten iskelmäksi.

Musiikki Fazer katsoo Yleisradion sillä alentaneen sävellyksen arvoa ja loukkaavan myös sen kulttuuriarvoa. Laulu oli sovitettu ilman säveltäjän teoksiin kustannusoikeudet omistavan Musiikki Fazerin lupaa.

Yhtiö on jo lähettänyt Yleisradion johtokunnalle 1000 markan suuruisen korvausvaatimuksen. Summan Musiikki Fazer aikoo lahjoittaa Yleisradion sävellahjakeräykseen.

Vaatimus perustuu tekijänoikeuslain kolmannen pykälän toiseen kohtaan.

Väestölomake toi kaksi vaimoa konstaapelille

Väestönlaskentalomakkeitten vastaanotto aiheutti kovan tungoksen vastaanottopaikoilla maanantaina Pohjois-Savossa. Varpaisjärvellä kaatui pöytiä, joiden takana virkailijat ottivat vastaan lomakkeita. Noin kolmasosa varpaisjärveläisistä palauttajista oli itse täyttänyt lomakkeensa.

Tietokoneen esitäyttämät lomakkeet esittivät nilsiäläiselle konstaapeli Paavo Räisäselle kahta vaimoa. Eräs nilsiäläinen naimaton nainen oli saanut puolestaan tietokoneen ansiosta lomakkeisiinsa miehen.

Konstaapeli Räisäsen oman vaimon nimi on Laila. Tietokone oli tarjonnut konstaapelille Anna-Liisa Räsäsen nimellä toista vaimoa. Konstaapeli Räisänen on ilmoittanut tyytyvänsä nykyiseen vaimoonsa varsinkin kun tietokoneen ehdottama vaimo on häntä 30 vuotta vanhempi. ”Saattaahan silti olla mukavakin ihminen”, arvaili konstaapeli Räisänen. – –

Turun väestönlaskentakeskukseen palautetuissa lomakkeissa on jouduttu tekemään aika paljon korjauksia, ja vain pieni osa kelpaa sellaisenaan. Pahin kompastuskivi on A-lomakkeen kysymys toimeentulon lähteestä. Siihen tarjotaan melkein säännöllisesti markkamääriä, vaikka niitä ei tarkoiteta.

Turussa on herättänyt paheksumista, että esitäytetyn A-lomakkeen ylärivissä on käytetty suomenkieltä myös ruotsinkielisten henkilöiden kohdalla. Asialla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että vastaajasta yritettäisiin tehdä suomenkielinen, korostetaan väestönlaskentakeskuksesta. – –

Suomen Työväen Säästöpankki aloitti

Suomen Työväen säästöpankki aloitti käytännön toimintansa tämän vuoden ensimmäisenä pankkipäivänä maanantaina. Viiden työväen säästöpankin – Helsingin, Hämeen, Kymenlaakson, Oulun ja Lappeenrannan – muodostama suurpankki syntyi marraskuussa pidetyssä Helsingin Työväen Säästöpankin isäntien kokouksessa. Uuden pankin säntöjen tultua vahvistetuiksi valtiovarainministeriössä pankki rekisteröitiin kaupparekisteriin joulukuun loppupäivinä.

Suomen Työväen Säästöpankki on suurin säästöpankki maassamme.

Koonnut: Jarkko Rahkonen

