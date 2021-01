Helsingin keskustassa sijaitseva hotelli Torni vaihtanee pian vuokraajaa, mahdollisesti myös omistajaa. Sata hotellihuonetta, useita ravintoloita ja baareja käsittävä, vakuutusyhtiö Tarmon omistama kiinteistö on, vuosikymmenien ajan ollut kauppaneuvos Jorma Soiron hallussa vuokralla.

Nykyinen, sopimus päättyy ensi vuonna ja uutta vuokralaista etsiskellään. Rakennuksesta ja tontista on tehty myös ostotarjouksia. Myymisestä ei kuitenkaan tiettävästi ole vielä päätetty.

Erityisesti liikemiespiirien suosiossa oleva Tornihotelli rakennettiin 1930-luvun lopulla. Sotien jälkeen siinä majaili valvontakomissio vuoden 1947 helmikuuhun saakka. Sen jälkeen tehtiin laajat korjaukset ja erinäiset virastot alkoivat havitella taloa toimistotiloikseen.

Vuoden 1948 elokuussa Torni avattiin jälleen yleisölle hotellina. Vuokraaja oli Liikemieshotelli Oy, jonka johtaja on kauppaneuvos Jorma Soiro.

Sama yhtiö ja sama johtaja isännöivät Tornissa edelleen. Kauppaneuvos Soiro on nyt kuitenkin ilmoittanut haluavansa ikänsä vuoksi siirtyä syrjään.

Lahden taideteollinen aloittaa

Lahti (HS)

Taideteollinen oppilaitos alkaa toimintansa tässä kuussa Lahdessa.

Yli puolen tuhannen hakijan joukosta voitiin ensimmäisiksi oppilaiksi ottaa vain 40. Helsingin lisäksi Lahdesta tulee nyt toinen kaupunki, joka voi tarjota taideteollista opetusta Suomessa. – –

Graafinen suunnittelu ja valokuvausala, jonka opetus meillä on melkein tyystin unohdettu, liikkuvat kaksiulotteisessa maailmassa ja kolmiulotteisessa maailmassa liikkuu pukusuunnittelu, hyvin läheisesti nivoutuen markkinoinnin kautta sekä valokuvaukseen että graafiseen linjaan.

Ehkä saadaan vielä jokin muu kolmiulotteisissa asioissa askaroiva linja, vaikkapa jalometalliopintosuunta ja silloin tämä koulu muodostaisi tiiviin kokonaisuuden.

Lahti on huonekaluteollisuuden kaupunki ja alan edustajat ovat ihmetelleet sitä, että sisustussuunnittelijalinja on ohjelmasta jäänyt pois. Tämän rehtori Antti Hassi selittää johtuneen useista syistä: Linjalla on tällä hetkellä pientä ylikoulutusta, tehokas sisustussuunnittelukoulutus vaatii melkoiset investoinnit ja koulutus on parhaillaan uudelleenorganisoinnin alaisena, se saattaa siirtyä teknilliseen korkeakouluun ja osa jäädä taideteollisuusopistoon.

Stetson-hatun satu lopussa

Sata vuotta sitten syntyneen kuuluisan Stetson-hatun valmistaminen lopetetaan, ilmoitti Philadelphiassa USA:ssa toimivan tehtaan edustaja.

John B, Stetson Companyn varapresidentti Norman Karpf sanoi, että hattujen käyttö yleensäkin on vähenemässä. Varsinaisen Stetson-hatun valmistus lopetetaan kokonaan. ”Teimme tämän päätöksen hyvin vastenmielisesti”, Karpf sanoi.

Stetson-villityksen aloitti philadelphialainen hatuntekijä John B. Stetson joka käytti tätä uudentyylistä lierihattua matkustaessaan Yhdysvaltain länsiosiin 1860-luvulla.

Nuorisoasema kauhistuttaa taloyhtiötä

Vuodenvaihteessa uuteen huoneistoon muuttanut Arkadian nuorisopoliklinikka on jälleen häätöuhan edessä. Unioninkatu 5:n eli Södrakajen 4:n taloyhtiön hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin nuorten huumausaineen käyttäjien vastaanottoaseman toimittamiseksi pois talosta.

Taloyhtiön hallitus poisti tekemänsä päätöksen mukaan tiistaina poliklinikan ulko-ovelle asentaman ovikellon. ”Toimintamme on nyt hiukan vaivalloista. Milläs tänne potilaat yöllä sisään saadaan, kun ei ole ovikelloa”, sanoo aseman sosiaalityöntekijä.

Talonmiehiä irtisanotaan Kuopiossa

Useita irtisanomisia on tapahtunut Kuopiossa talonmiesten tultua työaikalain piiriin. Erottamiset ovat tapahtuneet viime vuoden puolella. Vuodenvaihteessa tuli voimaan erottamissuoja.

Työaikalain piiriin kuuluvia talonmiehiä on Kuopiossa runsaasti toistasataa. Edellytyksenä tälle on vähintään 22 viikottaista työtuntia. Useat suuretkin taloyhtiöt ovat irtisanoneet talonmiehiä viime hetkellä tai luomaan sitten ns. aluehoitojärjestelmiä useamman asunto-osakeyhtiön kesken.

Talonmiesten puolelta on todettu mm. että työnantajat ovat pyrkineet työpäivän pätkittämiseen jotta viikottaisen työajan enimmäismäärä 42 tuntia ei tulisi ylitetyksi. Talonmiesten taholla tällaisiin järjestelyihin ei ole suostuttu. Työehtosopimusneuvottelut ovat kesken.

Volvo pyrkimässä EEC:n markkinoille

Tukholma (Kari Kallio)

Volvo on Ruotsin suurin teollisuusyritys ja vastaa yksin noin yhdeksästä prosentista maan vientiä. Suurelle autotehtaalle ei ole suinkaan yhdentekevää miten Ruotsin käy neuvotteluissa EEC:n kanssa.

Tehdas ei ole kuitenkaan jäänyt toimettomana odottamaan Brysselin neuvottelujen lopputulosta. Volvolla on selvät suuntaviivat alkaneelle vuosikymmenelle. Se pyrkii joka tapauksessa EEC-markkinoille. – –

Göteborgissa uskotaan, että mikäli Volvo onnistuu Mercedes-Benzin kotimarkkinoilla se kykenisi lyömään itsensä läpi myös muualla Euroopassa.

Volvon tähän saakka kaksi suurinta markkina-aluetta ovat olleet Pohjoismaat ja Yhdysvallat. Luodakseen EEC:stä kolmannen suuren tukialueen Volvo on sijoittanut 100 milj. kruunua markkinointiyrityksiin Länsi-Saksassa ja Ranskassa ja rakentanut tehtaan Gentiin.

