Yhdysvaltain kirjavan radikaaliliikkeen jännittävimpiä hahmoja on tällä hetkellä Jane Fonda; maailmankuulu elokuvanäyttelijä, joka on hyvää vauhtia nousemassa järjestelmää vastaan kamppailevien näyttäväksi tähdeksi.

Hän tekee elokuvia, mutta myös vallankumousta, eikä kaihda uuden roolinsa tuomia vaikeuksia.

Jane Fonda on nyt kahden maailman rajamailla: yliopistokampukset, radikaalien kommuunit, mustien ghetot ja sotilaiden kahvituvat ovat hänen uusi maailmansa, jossa hän haluaa olla yksi muiden joukosta, ”kansasta”.

Suurelle yleisölle hän on kuitenkin edelleen miljoonan elokuvalta ansaitseva Hollywoodin unelmamaailman tähti.

Savukemainonta loppui tv:ssä

Vuoden alusta lähtien ei televisioruuduissa nähdä savukkeita koskevia mainoksia.

Myös lääkemainontaa rajoitetaan siten, että mainosfilmien on oltava kuluttajavalistuksen luonteisia.

Markkinointijohtaja Sulo Värtö Mainos-tv:stä kertoi, että lääkemainonnassa pyritään entistä enemmän jakamaan tietoa katselijoille lääkkeistä.

Markkinointijohtaja Värtön mukaan savukkeita mainostavien filmien poistuminen kuvaruudusta on lopullinen.

Tanssitytöt ärsyttivät Kepun Mikko Immosta

”Karjalaisia emme ole, virolaisiksi emme tule, olemme Koivistolaisia”.

Näin ovat tv-ruudussa sanoneet ”Koivistolaisten” nimellä esiintyvät tanssityttösisarukset.

Keskustapuolueen puoluesihteeri Mikko Immosen mielestä kysymyksessä ei ole pelkkä sattuma.

”Samansuuntaista vyörytystä tv:ssä tapahtuu jatkuvasti.”

Immonen viittasi suunnitelmalliseen kampanjaan presidentin vaaleja ajatellen.

Poliisiauto ei kestänyt Ylivieskan kaupungiksi vaihtumista

Oulu (HS)

Ylivieskan kaupunkipoliisi joutuu toistaiseksi suorittamaan hälytysajot taksilla.

Poliisiauto hajosi kesken työajon samana yönä, jolloin Ylivieskasta tehtiin kaupunki.

Poliisi arvelee valtion maksavan taksikulut, mutta ei silti pidä tilannetta mitenkään hyvänä saatikka kunniallisena kaupungin järjestyksenpitäjille.

Uudenvuodenyönä viitisen vuotta vanhasta autosta särkyi kytkin.

Svinlandiasta Montreuxiin

Svinlandia-television lähetykset, Ällitälli kahden juontajan maustamana, Suomen Montreux-ohjelma, Eurovisiokilpailut, muutama alueohjelma ja runsaasti kansainvälistä viihdettä – siinä pääpiirteissään television ykkösverkon kevätkaudelle lupaama viihdeohjelma.

Monipuolista, tasapuolista ja viihdyttävää povaa suunnittelupäällikkö Aarre Elo epävirallisista kausisuunnitelmista, jotka ovat parhaillaan käsiteltävänä television ohjelmaneuvostossa.

– –

Varttuneiden ihmisten viihdeohjelma Hoijakka tulee suunnitelmien mukaan jatkumaan entisellään.

Sen sijaan kohuttu, vihastusta ja ihastusta herättänyt Sirkus Pasila loppui lopullisesti.

Itseluottamuksen puute ajaa nuorennusleikkaukseen

55-vuotias amerikkalainen tuotantopäällikkö, joka on erotettu länsirannikolla toimestaan ”liian vanhana”, ilmestyy äkkiä keskilänteen näyttäen kymmenen vuotta nuoremmalta ja saa hyvän paikan.

Keski-ikäinen myyntimies ottaa kuuden viikon loman. Kun hän palaa takaisin, ovat asiakkaat hämmästyneitä hänen huomattavasti nuorentuneesta ulkonäöstään ja lisääntyneestä tarmostaan.

He ovat olleet kauneuskirurgin käsittelyssä.

”Saamme nykyisin enemmän potilaita kuin koskaan aikaisemmin”, sanoo tri Maxwell Maltz, eräs alan uranuurtajista.

Hänen aloittaessaan alalla toimi vain kymmenisen kirurgia koko Yhdysvalloissa. Nykyisin heitä on noin 600.

”Naispuoliset toimitusjohtajat ja sihteerit muodostavat liikemaailmaa edustavien potilaittamme pääosan”, sanoi tri Maltz.

”He pelkäävät joutuvansa hyllylle vain sen takia, etteivät näytä enää nuorilta.”

Amerikkalaiset hallitsevat single-levyjen myyntiä

Vuoden vaihtuessa ei äänilevyjen myynnistä julkaista viikkolistoja, vaan muistellaan menneitä.

Englannissa on vuoden aikana eniten onnistunut myymään singlelevyjä Elvis Presley.

Kuusi seuraavaakin sijaa menevät amerikkalaisille: Jackson 5, Jimmy Ruffin, Creedence Clearwater Revival, Andy Williams, Four Tops ja Glen Campbell.

– –

Englantilainen Melody Maker on tilastoinut myös omien listojensa menestyksekkäimmät LP-levyt.

Raskasta rockia on mukana; menestynein Led Zeppelin, Jethro Tull ja Who sekä kokoomalevyistä ainakin CBS:n Fill Your Head With Rock.

(Uutistoimisto AP:n mielestä 14 näistä 20:stä kuuluu ns. progressiivisen musiikin alueeseen.)

– –

Vuoden 1970 aikana tärkeimpiä suunnanmuutoksia oli pehmeän rockin ilmestyminen vahvana kuvaan.

Woodstock-elokuva ja Bathin ja Wight-saaren suuret viikonloppukonsertit Englannissa toivat lavalle pehmeän ja kovan rockin näkyvimpiä edustajia kohtuullisessa sovussa.

Kova rock on menestynyt myyntiluvuissa selvästi paremmin.

Vasta 12:lla sijalla on Crosby, Stills Nash and Young, joka on listan ainoa todellinen pehmeän tyylin edustaja.

Simon ja Garfunkel on tietenkin koko laulullisen, akustisen suunnan tukipilari. Kuitenkin juuri nyt, kun modernia trubaduuripolvea alkaa kasvaa runsaammin, siirtyivät Simon ja Garfunkel Bridge Over Troubled Waterin kaltaisiin vahvasti orkestroituihin taustoihin.

Ensimmäinen Miss Neuvostoliitto

24-vuotiaasta Nina Romenkosta tuli perjantaina ensimmäinen epävirallinen Miss Neuvostoliitto.

Vaikka Nina sattuikin näyttämään hyvältä minihameessaan, ei kilpailussa pärjätty ulkonäöllä.

Sen sijaan oli tärkeätä pystyä valmistamaan sillisalaatti viidessä minuutissa.

Lastentarhan opettaja ja amatöörivuorikiipeilijä Nina voitti kansallisen ”Menestykää, tytöt” -kilpailun, jonka televisioituun loppuotteluun oli selvinnyt viisi kilpailijatarta.

Koska Neuvostoliitossa pidetään missikisoja ”rappeutuneen porvarismin” merkkinä, ei kilpailussa ollut uimapukukierrosta.

Ruskeakiharainen ja kurvikas moskovalaistyttö selvisi voitokkaasti seuraavista testeistä:

– Maukkaimman sillisalaatin valmistus viidessä minuutissa.

– Television kuvan tarkennus, revenneiden nukenvaatteiden korjaus, kakun koristelu ja elokuvateatteri Leninin puhelinnumeron löytäminen.

– Haastattelijoiden kysymyksiin vastaaminen, rockin ja valssin tanssiminen sekä selitys, miksi piti työstään (”Minusta on ihanaa päästä tutustumaan lasten mielikuvitusmaailmaan”, Nina vastasi).

Elvis haluaa isyyskokeeseen

Rock-laulaja Elvis Presley on pyytänyt Los Angelesin piirikunnan korkeinta oikeutta määräämään hänet verikokeeseen, jotta pystyttäisiin todistamaan, ettei hän ole viime lokakuussa syntyneen pienokaisen isä.

Lapsen äiti on muuan 21-vuotias tarjoilijatar.

35-vuotias Elvis esitti anomuksensa uudenvuoden aattona ilmoittaen olevansa valmis verikokeeseen.

Hänen lakimiehensä on kertonut laulajan kieltäneen sekä isyytensä että olleensa sukupuolisuhteessa neiti Parkerin kanssa.

Nainen on kuitenkin ilmoittanut lapsensa nimeksi Jason Peter Presley.

Tyttö nosti isyyssyytteen Elvistä vastaan elokuussa. Tämä on ollut naimisissa vuodesta 1967 lähtien. (Reuter)

Koonnut: Kari Lankinen

