Goldie Hawn on nouseva komedienne. Hän pääsi pinnalle USA:n televisiossa meidän Ilkamiamme vastaavalla ohjelmalla. Sen jälkeen hän näytteli elokuvassa ”Kaktuksenkukka”. Mutta tytön pukeutuminen ei miellytä kaikkia.­

Hollywoodilainen muotisuunnittelija William Blackwell on jälleen nimennyt maailman kymmenen huonoimmin pukeutunutta naista.

Tässä on lista ja perusteet epäilyttävälle arvonimelle.

1. Sophia Loren: ”Hänen vaatteensa ovat kuin vuoden 1950 B-luokan filmistä.”

2. Näyttelijätär Angie Dickinson: ”Venus käärittynä kalaverkkoon.”

3. Perijätär Gloria Vanderbilt-Cooper: ”Puhdasverinen amerikkalainen mustalainen.”

4. Shelley Winters: ”Paksuun makkaraan sovellettua pintaa nuolevaa tyyliä.”

5. Kirjailijatar Jacqueline Susanne: ”Pelottava peruukki kiinniolevan sateenvarjon päällä.”

6. Näyttelijätär Carrie Snodgress: ”Puvusto, joka perustuu varhaiseen ullakkoon ja myöhäiseen kellariin.”

7. Jane Fonda: ”Pakolainen Tupakkatieltä moottoripyörän selässä.”

8. Näyttelijätär Goldie Hawn: ”Piikkikoroilla kulkeva nukkavieru koira, joka käyttää laastareita.”

9. Televisiotähti Marlo Thomas: ”Naamiaiset joka päivä.”

10. Faye Dunaway: ”Höystetty muhennos.”

Bussiterminaali valmistuu Simonaukiolle vv. 1975–76

Helsingin uusi lähiliikenteen linja-autoterminaali rakennetaan kaiken todennäköisyyden mukaan Simonaukiolle ja ns. Simonmäkeen Kampille.

Terminaalirakennuksen suunnitteluryhmän johtajan, arkkitehti Kalevi Hietasen mukaan terminaali valmistuu vuosina 1975–76, jos suunnittelu voidaan heti käynnistää.

Terminaalin kustannukset ovat arvion mukaan noin 18,6 miljoonaa markkaa.

Jos terminaaliin rakennetaan suunnitellut liike- ja toimistotilat, kohoaa arvio vastaavasti.

Tuomio Sirkus Pasilalle

Television ohjelmaneuvosto tuomitsi tapaninpäivänä esitetyn Sirkus Pasilan äänin 6–4 perjantaina iltapäivällä pidetyssä kokouksessa.

Jyrkkien arvostelupuheenvuorojen jälkeen ohjelma äänestettiin sopimattomaksi oikeiston äänienemmistöllä.

Voittaneessa lausunnossa todetaan, että Sirkus Pasilassa poikettiin kiistatta ohjelmaneuvoston äskettäin antamista ohjeista sekä ohjelmaneuvoston päätöksestä poliittisten esiintyjien tasapuolisesta käytöstä viihdeohjelmissa.

Konsta Pylkkänen – Havukka-ahon ajattelija

Veikko Huovisen ”Havukka-ahon ajattelija” on yksi rakastetuista suomalaisista teoksista.

Konsta Pylkkäsen siniset ajatukset tuntevat jo koululapsetkin, ja tämä suomalaisen kirjallisuuden juttuperinnettä edustava romaani siirtyilee hiljakseen klassikkoteosten joukkoon.

Niinpä sen filmaamista tai televisioimistakin on jo osattu odottaa.

”Havukka-ahon ajattelijan” näyttämöversiota onkin jo ehditty katsoa ympäri Suomea ja kaikkialla sen esitykset ovat olleet menestyksekkäitä.

Nyt Mainos-tv on kuvataltioinut Huovisen romaanin pitkälle kevättalveen riittäväksi 11-osaiseksi televisiosarjaksi.

Se kuvattiin viime kesänä Kuusamossa, joka onkin Konstan ikiomaa asuma-aluetta; luonnonläheistä, maisemiensa kauneudella sinisiin ajatuksiin virittyvää.

Veikko Huovinen on ollut itse tiiviisti mukana televisiotyössä. Hän on yhdessä ohjaaja Kaarlo Hiltusen kanssa laatinut romaanin televisiosovituksen.

Katapultti alkaa

Jos jätätte Katapultin katsomatta, ette voi osallistua maanantaiseen keskusteluun työpaikalla tai maitokaupassa, sanovat illan viihdeohjelman tekijät luomuksestaan ja kertovat vaatimattomasti, että ohjelman työryhmässä ovat mukana valtakunnan hauskimmat miehet.

Muuta ei vielä tiedetäkään klo 21.35 ykkösverkossa Mainostelevisiossa alkavasta ohjelmasta, kuin että esiintyjinä ovat jääkiekkoilijakuuluisuutemme Matti ”Mölli” Keinonen, Anna-Liisa Ruotsi ja työryhmä Olli Alho, Matti Kuusla, Jaakko Salo ja Jukka Virtanen.

Pop Härmän malliin

Ajattelinpa puolustaa Suomen popkaartia, kun on kerran mitä puolustaa.

– –

Made in Sweden onnistuu joskus, mutta ei se Georg Wadeniuksen ansiota aina ole.

Suomessa on sellainen tyyppi kuin Jukka Tolonen. Soittaapi kitaraa Tasavallan Presidentissä.

Soittelee muuten sooloa (ja komppia) mielestäni paljon paremmin kuin Georg-poju. Esimerkiksi II Mini-vague -konsertissa kappaleet Drivin’ Through ja varsinkin Hey Joe. Sellaista sooloilua ei ole meikä ennen kuullu.

Ja Georg-poju ainakin Ruissalossa soitti suoraan Wes Montgomery -sooloa, joten ei paljon innosta. Vaan Jukka pistää omaa sävellystä ja soittaapi pianoakin kuin aikapoika.

Onkos kuultu Elonkorjuun kitaristia? Suomen parhaita blues-kitaristeja, kuten myös Pekka Järvinen.

No entäs urut? Jukka Gustavson Wigwamissa on ilmiö (Ruissalossa Cripplecreek) ja Pekka Pohjola basso, viulu, on ilmiö isolla i:llä.

Voisin jatkaa loputtomiin. Wigwam vääntää tuplan USA:n markkinoille!

Ei Wigwam ja Pressa Suomen ainoot hyvät bändit ole, vaikka ovatkin parhaat. Kaikella ystävyydellä.

Pekka

Metsäradio on poikaa!

Ootteks te ihan hassuja?

Vielä lisää poppeja siihen ratiuuniin? Ratiohan on jo pullollaan kaiken maailman tankoja ja rokkeja.

Kuunnelkaapas joskus ratiota maanantaina yleisohjelmasta klo 18.00–18.30. Silloin tulee maan paras ohjelma, nimittäin Metsäradio.

Metsäratiossa esitetään kaikkia parhaita musiikin muotoja: humppaa, polkkaa, jenkkaa ja sen semmoista.

Melkein joka kerta esiintyy Metsäratiossa Suomen humppalaulajien ylin mestari, Esa Pakarinen. Esa sitten on fantastinen!

Ratioon pitäisi oikeastaan perustaa semmoinen humppakanava, josta ei muuta kuuluisikaan kuin Metsäradiota.

Ootteks te nuortenpostilaiset muuten huomanna, että meitä humpan kannattajia sorsitaan?

Meille ei esimerkiks järjestetä festivaaleja niin kuin piitles-miehille.

Metsäseura Perämetsästä

Maailman ympäri 41 tunnissa

Kello näytti 7.20 torstaiaamuna kun Maurice Rosen loikkasi ulos liikennekoneesta San Franciscon kansainvälisellä lentokentällä.

Hän oli juuri kiertänyt ympäri maailman 41 tunnissa 30 minuutissa tavallisia vuorokoneita käyttäen mukanaan salkku, parranajokone, kirja ja kaksi filmirullaa.

Tulos oli uusi maailmanennätys.

Entinen oli sandiegolaisen Harry Martinin nimissä. Hänen aikansa oli 43 tuntia 31 minuuttia.

Matka maksoi 5.400 markkaa.

Rosen viivähti lyhyen aikaa Lontoossa, Moskovassa ja Tokiossa.

Hän ei ollut koskaan aikaisemmin käynyt ulkomailla.

Hiuksista ei enää putkaan

Moskova (New York Times)

Takkutukkaiset neuvostonuoret, jotka tähän saakka ovat joutuneet sietämään äkäisen tuomitsevaa tuijotusta, kouluviranomaisten vihanpurkauksia ja tuskaantuneiden vanhempien sättimistä pitkien hiustensa takia, ovat yllättäen saaneet korkea-arvoisen puolustajan.

Neuvostoliiton toiseksi korkein syyttäjäviranomainen Mihail Maljarov on lausunut painavan sanansa: ”Näyttävät nämä pitkätukat sitten miten kamalilta tahansa, he eivät kuitenkaan riko pelkästään hiustensa pituudella mitään lakipykälää eikä heitä sen vuoksi saisi pidättää.”

