”Satuposti” on uusi perheen pienimmille tarkoitettu ohjelma, jossa Arja-täti eli Arja Virtanen kertoilee lapsille heidän omia tarinoitaan ja esittää lasten piirtämiä kuvia.­

”Satuposti” on uusi pikkulapsille tarkoitettu ohjelma, jossa Tenavatuokiosta tuttu Arja-täti kertoilee ja laulaa lastenlauluja.

Arja-täti odottaa lapsilta kirjeitä, jotka sisältävät lasten omia satuja, tarinoita, runoja ja kertomuksia tekijöidensä arkipäivästä ja pienistä tapahtumista.

Hän toivoo myös, että lapset kuvittaisivat tarinansa maalaamalla tai piirtämällä ne erillisille papereille isokokoisina ja väritettyinä.

Kuviin pitäisi merkitä niiden numerot, jotta Arja-täti osaa esittää ne tarinan mukaisessa järjestyksessä.

Arja-tädin ohjelmassa on myös oma maskotti, johon katsojat voivat tutustua ensimmäisessä ohjelmassa klo 19.15 television kakkosverkossa.

Juha Rihtniemi kuollut

Juha Rihtniemi nautti arvonantoa poliittisten vastustajienkin piirissä, sanoi eduskunnan puhemies Rafael Paasio lausuessaan muistosanat kokoomuksen puheenjohtajasta.

Kansanedustaja Rihtniemi kuoli varhain tiistaiaamuna Helsingissä Meilahden sairaalassa.

Rihtniemen työpöydälle eduskunnan täysistuntosaliin oli asetettu kukkalaite. Hänen tilalleen eduskuntaan tulee lääketieteen lisensiaatti Anna-Kaarina Aalto Lappeenrannasta.

Myös kokoomus antoi lausunnon puheenjohtajansa poismenon johdosta. ”Hänen persoonallisuutensa sekä poliittinen kykynsä ja taitonsa olivat niin mittavat, että ne vaikuttivat poikkeuksellisen paljon puolueen muotoutumiseen”, lausunnossa sanotaan.

Tanskan konservatiivisen kansanpuolueen puheenjohtaja oikeusministeri Knud Thestrup sanoi Juha Rihtniemeä hyvin lahjakkaaksi mieheksi, jolta odotettiin paljon Suomen kokoomuspuolueessa.

”Opin tuntemaan hänet miehenä, joka oli lämpimästi kiinnostunut pohjoismaisesta yhteistyöstä. Se, että hän kuoli niin varhaisessa iässä, on tappio Suomelle ja Pohjolalle”, Thestrup sanoi.

Porin jazzjuhlille toiminnanjohtaja

Porin kansainvälisistä jazzfestivaaleista huolehtiva yhdistys Pori jazz 66 on valinnut ensimmäiseksi toiminnanjohtajakseen merkonomi Jyrki Kankaan.

Aiemmin juhlien järjestelyt on hoidettu talkoovoimin, mutta viime vuosina tapahtunut festivaalien kasvu on pakottanut yhdistyksen siirtymään samaan käytäntöön kuin muillakin Finland festivals -juhlilla.

Ensi kesänä järjestetään Porin Kansainväliset Jazzfestivaalit kuudennen kerran.

Viennin kasvu toi suksipulan Suomeen

Murtomaahiihdon harrastuksen räjähdysmäinen kasvu ulkomailla on aiheuttanut suomalaiselle suksiteollisuudelle toimitusvaikeuksia.

Eräät tehtaat ilmoittivat, että kysynnän kasvu tuli yllätyksenä.

Suomessa suksipulan odotetaan kuitenkin helpottuvan lähiviikkoina.

Suomalaisista suksitehtaista kerrotaan, että lähes koko tuotanto voitaisiin nykyisin myydä ulkomaille.

Tehtaat pitävät kuitenkin erittäin tärkeänä, että kotimaan kysyntä voidaan aina tyydyttää.

Tällä hetkellä on kaupoissa pulaa murtomaasuksista, mutta suksitehtaista kerrotaan, että tilanne korjaantuu varmasti ennen seuraavaa hiihtokeliä ja viimeistään parin viikon kuluttua.

Vientitoimitukset ovat nielleet tähän asti suuren osan tuotannosta.

Oulu on hallihullu

Oulu (HS)

Hallihulluus on iskenyt Oulussa urheilumiehiin ja -seuroihin.

Eri tahoilla suunnitellaan kuplien tai puuhallien pystyttämistä, vaikka seuroilla ei niiden rakentamiseen ole taloudellisia mahdollisuuksia.

Puutteelliset harjoitus- ja kilpailuolot ovat panneet seurat miettimään ratkaisuja.

Toiveet kohdistuvat kuitenkin kaupunkiin: karvaat kokemukset tekojääradan ja Pyrinnön urheilutalon kohtaloista ovat saaneet seurat varovaisiksi riskien otossa.

Oulun kaupungin lähivuosien suunnitelmissa on kolmen suuren hankkeen toteuttaminen.

Toisen täysimittaisen uimahallin suunnittelu on käynnistynyt, samoin jäähallin valmisteleva suunnittelu on alulla.

Mikäli tavoiteohjelmassa pysytään, on Oulussa vuonna 1975 kaksi uimahallia, jäähalli ja nuoriso-urheilutalo.

Häkkinenkin mustalla listalla

Iäkäs olympiajumala Avery Brundage on julkaissut 42 pujottelijan mustan listansa. Siinä hän nimeää ne pujottelijat, jotka ovat ei-toivottuja olympiakisojen osanottajia.

Listan ainoa suomalaisnimi on Kalevi Häkkinen, tai oikeastaan Kalevi Hakkonen, kuten listan julkaissut urheilulehti Sport Illustrierte häntä nimittää.

Kovin tuntuvaa käytännöllistä merkitystä ei Häkkisen listaesiintymisellä ole. Nopeuslaskijana hän on maailman huippuluokkaa, mutta olympialajeissa hän ei kärkeä pääse koputtelemaan.

Esimerkiksi kansainvälisen hiihtoliiton vuosittain julkaisemassa ranking-listassa Häkkisen nimi ei esiinny sadan parhaan joukossa.

– –

Kalevi Häkkinen uskoo mustalle listalle joutumisensa olevan vuoden 1968 perua: ”Silloin käytti eräs syöksylasifirma kuvaani ja kilpailun tuloksia mainoksissaan. Voi olla, että samanlaisia tapauksia on myös viime kesän kilpailujen jälkeen ollut. En kuitenkaan ole tarkistanut asiaa.”

Häkkinen on siis esiintynyt mainoksissa, mutta: ”Rahaa tai muita taloudellisia etuja en näistä mainoksista ole saanut. Se onkin asia, joka on harmittanut jo pitkään.”

Kuningas Kustaa avasi historialliset valtiopäivät

Tukholma (Kari Kallio)

Ruotsin iäkäs kuningas Kustaa avasi tiistaina juhlallisesti kuninkaanlinnan valtiosalissa maan historian ensimmäiset yksikamariset valtiopäivät.

Puheessaan hän muistutti kansanedustajia mm. vaalien mullistavista tuloksista ja perustuslain uudistuksesta, joka muutti valtiopäiväjärjestyksen.

Valtiopäivien avajaistilaisuus kuninkaan puheineen korosti sattuvasti Ruotsin yhteiskuntaelämän tämänhetkisiä vastakohtaisuuksia.

Samalla kun kansalle on suotu mahdollisuus vaikuttaa nopeammin ja tehokkaammin maan politiikkaan, pidetään tiukasti kiinni vanhoista muodoista.

Hitchcock filmaa Lontoossa

Brittiläissyntyinen thrillerimestari Alfred Hitchcock, joka pari vuotta sitten käväisi Suomessakin katselemassa filmauspaikkoja silloin suunnittelemaansa vakoilutarinaan ”Lyhyeen yöhön”, on nyt jättänyt lopullisesti Kirkbrightin aiheen.

Lontoosta ilmoitetaan, että ”vanha Hitch” ryhtyy 20 vuoden poissaolon jälkeen vihdoin tekemään elokuvaa kotikaupungissaan.

Järjestämässään lehdistötilaisuudessa ohjaaja kertoi löytäneensä jo paljon hyviä filmauspaikkoja itse Lontoosta ja ympäristöstä ja selitti nyt palaavansa (”Topazin” jälkeen) varsinaiseen murhajuttuun.

Päähenkilö, jonka mukaan elokuvan nimenä on ”Frenzy” on moninkertainen murhaaja. Esikuvana on, ainakin jonkin verran, 1940-luvun lopulla Lontoossa elänyt Neville Heath, ”lempeä sadisti”, joka murhasi kaksi naista kuohuttaneissa olosuhteissa.

”Elokuvastani ei kuitenkaan tule varsinainen Jack-kuristajan tarina, mutta aika kauhistuttava kylläkin. Niinkuin kaikki murhajutut. Mukana on kuitenkin myös valoisampia tyyppejä.”

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone