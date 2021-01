Uusi valtatie alittaa pääradan Riihimäen Karassa. Silta on jo valmiina ja liikenteessä.­

Valtakunnan tärkeimmäksi poikittaiseksi tulevan valtatien rakentamista jatketaan Riihimäen – Lahden välillä. Tie on Riihimäeltä Oittiin suurinpiirtein valmis ja ajokunnossa. Rakentajat etenevät parhaillaan Oitista Järvelän suuntaan.

Kestää kuitenkin vielä muutamia vuosia ennenkuin Turusta Itä-Suomeen päästään todella joutuisasti: osuus Järvelästä Lahteen on vasta suunnitteluvaiheessa. Lahdesta Koirialle reitti on etenkin alkumatkasta surkean kiemurainen ja mäkinen.

Turusta Forssaan ja Perähuhdan–Lopen kautta Riihimäelle tie on ollut jo pitkään ajokunnossa. Joutuisan matkanteon jatkamisen esteenä tätä kautta on juuri Oitti-Lahti-osuus. – – Suuri Karan rautatiesilta, jonka alitus aikaisemmin oli vaarallinen pullonkaula, on nyt uusittu väljäksi ja turvalliseksi.

Enemmistö ry:n puulle anottu jatkoaikaa

Kolmen Sepän patsaan lähelle Aleksanterinkadulle istutetulle puulle on anottu jatkoaikaa. Helsingin kiinteistölautakunta on aikaisemmin päättänyt, että puu poistetaan Aleksin kävelykatukokeilun jälkeen. Lautakunta on jättänyt jatkoaika-anomuksen pöydälle.

Kiinteistölautakunnalle lähettämässään kirjelmässä Enemmistö r.y. anoo, että puu saisi jäädä vielä paikoilleen.

”On mahdollista, että kävelykatukokeilua myöhemmin jatketaan tai että Aleksanterinkadusta tehdään pysyvästi kävelykatu. Ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä siirtämään puuta, joka saattaisi siitä vioittuakin”, sanotaan kirjelmässä.

Kiinteistölautakunnan pöydälle jääneen ehdotuksen mukaan saa puu kasvaa Kolmen Sepän patsaan luona toistaiseksi kahden viikon irtisanomisajalla.

Siirrettäviä lämpökeskuksia Helsinkiin

Helsingin kaupungin sähkölaitos on tilannut kuusi siirrettävää lämpökeskusta. Ne tulevat palvelemaan nykyisen kaukolämpöverkon ulkopuolelle jääviä uudisrakennusalueita.

Yksi keskus pystyy lämmittämään 15 keskikokoista kerrostaloa. Näitä keskuksia sijoitetaan Lauttasaareen, Koskelaan, Patolaan ja Pohjois-Haagaan.

Helsingin kaukolämmitetyissä kiinteistöissä asuu tällä hetkellä noin 44 prosenttia helsinkiläisistä. Kaukolämpöverkko peittää suurimman osan kantakaupunkia. Pohjoisimmat kaukolämmitetyt alueet ovat Ruskeasuo, Vallila ja Hermanni. Ensi kesänä liitetään kaukolämpöverkkoon Munkkiniemi.

Siirrettäviä lämpökeskuksia käytetään uudisrakennusalueilla siihen asti, kunnes ne saadaan liitetyksi kaukolämmitysjärjestelmään. Tällä hetkellä hoidetaan Pihlajiston kaupunginosan lämmitys siirrettävällä lämpökeskuksella

Sipoon seurakuntaa

Sipoon ruotsalaisen seurakunnan väkiluku laski viime vuonna 17 henkilöllä ja suomalaisen seurakunnan nousi 191:llä. Sipoossa on kuitenkin edelleen vahva ruotsinkielinen enemmistö. – –

Sipoon seurakuntien Nikkilään rakennuttama siunauskappeli on valmistunut ja otettu käyttöön. Sisustustyöt ovat kesken ja piha-aluetta päästään kunnostamaan kesällä.

Israel suunnittelee uutta asutusta Itä-Jerusalemiin

Pitkään haudottu kiista Israelin asutuksen ulottamisesta Jerusalemin arabikaupunginosan kukkuloille on lopulta puhjennut avoimeksi. Vastakkain ovat toisaalta liberaalit ja konservatiivit kaupungin johdossa, toisaalta kaupunginhallinto ja Israelin kansalliset viranomaiset. – –

Arvostelijat sanovat, että hallitus pyrkii harkitusti luomaan israelilaisten läsnäolon niin tuntuvaksi, että Jerusalemin ympäristön alueiden palauttaminen arabeille rauhanjärjestelyjen yhteydessä olisi käytännöllisistä ja inhimillisistä syistä mahdottomuus.

Pankkien aukioloajat

Kuka valvoo Keski-Pohjanmaalla pankkien aukioloaikoja? Olen huomannut, että ne pidetään auki klo 9–17 tai jopa 9–18. Maksaako pankki ylityöstä, vai onko tämä sitä nykyaikaa? Pankkialalle aikova 18-vuotias

