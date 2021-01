Tällainen on Chanelin linja

Kaulukseton jakku, jossa on napitus epäsymmetrisesti sivulla. Jakun helmassa samasta kankaasta ommeltu reunus, samoin hihan suissa. Huomatkaa suuret korvanapit ja koristeelliset ketjut, usein niitä on moninkertainen määrä.­

Muodin suurista nimistä ei enää ole moniakaan jäljellä, eikä uusia ole näköpiirissä.

Gabrielle ”Coco” Chanel tulee jäämään tämän aikakauden historiaan paitsi yhtenä suurista muodinluojista, myös älykkäänä vaikuttajahahmona ja mielenkiintoisena naisena.

Chanelin tyyli tunnetaan kautta maailman ja ilmeisesti se tulee elämään vielä kauan luojansa Coco Chanelin jälkeenkin.

Yhdessä viimeisistä haastatteluistaan Chanel lopuksi totesi olevansa myöhässä uuden kesäkokoelmansa kanssa. Sitten hän kuitenkin totesi, ”mutta niinhän minä aina olen”.

Chanel halusi pukea naisen naiseksi. Yli kaiken hän vihasi miehisiä muodin luojia, jotka tekivät naisesta joko miehen näköisen tai muuten vain naurettavan. Hänen mielestään nainen ei koskaan voi näyttää liiaksi naiselta.

Erityisesti hän kammoksui lehtien laihdutusohjeita, vaikka itse näyttikin loppuun saakka siltä, kuin olisi syönyt pelkkiä salaatinlehtiä.

Laihuudesta on tullut muotiasia, eikä Chanel erityisemmin arvostanut sokeata muodin perässä juoksua.

”Tärkeätä ei ole muodin seuraaminen. Tärkeätä on pukeutua vartalonsa ja tyyppinsä mukaan.”

Luottokorttien rajoittamista tutkitaan

Viranomaiset eivät katso suopein silmin voimakkaasti kasvavaa luottokortilla ostamista.

Sitä pidetään yhtenä tapana kiertää tiukkoja osamaksukaupan määräyksiä. Saahan luottokortilla ostaja esimerkiksi jääkaapin kotiinsa ilman käsirahaa, kun osamaksulla ostettaessa samasta joutuu heti maksamaan vähintään 40 prosentin käsirahan.

Tiukilla osamaksumääräyksillä on pyritty vähentämään nimenomaan kestokulutustavaroiden ostoja. Tililuottoja määräykset eivät kuitenkaan koske.

Parhaillaan viranomaiset yrittävät löytää keinoa, jolla luottokortilla ostamista voitaisiin hillitä.

Helsingin maalaiskunta muuttamassa nimeään

Helsingin maalaiskunta on muuttamassa nimeään hyvissä ajoin ennen suunniteltua kuntamuodon muutosta.

Nimenmuutos ei ole yksinkertainen asia, sillä viikon alussa neuvoa antavaa kokousta pitäneet asiantuntijatkaan eivät päässeet yksimieliseen ratkaisuun. Lopullinen päätös jää kunnan viranomaisten tehtäväksi, mutta sitä ennen tarvitaan asiantuntijalausuntoja.

Vastaehdokkaina ovat historiallinen sekä käytännön pohjalta tullut nimi. Edellistä edustaa vanha ruotsinkielinen Helsinge-nimi suomenkielisine vastineineen Helsinginpitäjä tai Helsinginjoki.

Yhtenä ehdokkaana on Vanha-Helsinki, Gamla-Helsinge.

Toisena nimiehdotuksena on Vantaa-Vanda -nimi.

Näistä ehdotuksista asiantuntijat ovat neuvotelleet, mutta päätös on vaikeata, sillä kunkin nimen käyttöönotolla on perustelunsa.

Nimikysymys onkin jäänyt odottamaan lopullisia lausuntoja sekä kunnan päätöstä.

Väritelevisiomyynti kasvaa hitaasti

Lohja (HS)

Väritelevision menekin hitaaseen mutta varmaan kasvuun uskoo Suomen televisioteollisuus.

Mitään nopeaa siirtymistä ei tapahtune ja tuotantoa onkin lisätty varovaisesti.

Varmimmin siirtyminen väritelevisioon tapahtuu, kun mustavalkoinen televisio joudutaan huonokuntoisena vaihtamaan, todetaan alan tehtaista.

– –

Vaihtoprosessiin uskoi myös myyntipäällikkö T. Lehmuskoski Asa Radio Oy:stä.

Yhtiö on tuottanut väritelevisioita vuodesta 1968 alkaen, mutta vasta viime vuonna runsaammin.

”Kun mustavalkoinen tv tulee vanhaksi, harkitaan sen vaihtamista väritelevisioksi, koska siitä voidaan katsoa molemmat ohjelmat.”

”Jos joku väittää, että väritelevisioita myydään Suomessa hyvin, hän valehtelee. Ei niitä paljon myydä,” sanoi Lehmuskoski.

Sheriffi McCloud saapuu

Sheriffi McCloud on Mainostelevision uusi sarjafilmisankari, jota esittää Dennis Weaver.

McCloud on muuttanut Teksasista New Yorkiin ja saa kaupunkipoliisit hämmästelemään toimintatapojaan.

Ensimmäinen jakso ”Ystävien kaupunki” nähdään värilähetyksenä klo 20.00 ykkösverkossa.

Yhdysvaltain armeijan moraali horjuu

Viime kesäkuussa tapahtuneen Kambodshan sotaretken jälkeen ei Yhdysvaltojen armeija Vietnamissa ole ottanut osaa mihinkään suurempaan sotatoimeen.

Se ei ole vallannut uusia alueita eikä lisännyt taistelukunniaansa millään tavoin.

Samana aikana on armeija hylännyt ainakin yhden tukikohdan vihollishyökkäyksen johdosta ja suurin osa sen menetyksistä on johtunut onnettomuuksista tai miinoista.

Sen aikoinaan niin arvossa pidettyjen kunniamerkkien arvo on haalistunut, suuri osa sen miehistöstä on ruvennut käyttämään huumausaineita, jotka ovat kiellettyjä kotona Yhdysvalloissa, ja sen kuri ja moraali on laskenut huomattavasti.

Kuuluisan miehen vaimoa ihaillaan

Washington

Vapaudesta ja tasa-arvoisuudesta on puhuttu paljon, mutta silti naisen keinona päästä huipulle on yhä olla naimisissa menestyvän tai kuuluisan miehen kanssa.

Tämä käy ilmi niiden naisten luettelosta, joita amerikkalaiset naiset eniten ihailevat.

Gallupissa kyseltiin naisilta, keitä omaan sukupuoleensa kuuluvia he ihailivat eniten.

Kymmenestä suosituimmasta seitsemällä ei ollut omaa ammattia ja vain yksi ei ollut alunperin saavuttanut kuuluisuutta siksi, että oli menestyvän miehen vaimo.

– –

Amerikkalaiset naiset ihailevat suuresti vaatimatonta asettumista toisarvoiseen osaan, omasta kunnianhimosta luopumista toisen tavoitteiden hyväksi. Ja rohkeutena pidetään naisen kykyä elää omaa elämäänsä miehen kuoleman jälkeen.

Tiedenaiset, kirjailijat, kasvatustieteilijät, taiteilijat tai naisjohtajat eivät saaneet tätä kunnioitusta osakseen.

Manihousut uutuus miehille

New York (New York Times)

Miesten sukkahousuista on tullut myyntimenestys Yhdysvalloissa.

Manihousuiksi nimitetyn uuden vaatekappaleen ensimmäisinä käyttäjinä ovat olleet poliisit, postinkantajat, hiihtäjät ja muut ulkoilua harrastavat.

Miehet ovat siirtyneet käyttämään sukkahousuja samasta syystä kuin naiset aikoinaan. Mukavuutta, keveyttä ja lämpimyyttä on pidetty parhaimpina ominaisuuksina.

Manihousut maksavat Yhdysvalloissa noin 28 markkaa.

Värivalikoima on laaja – amerikkalainen mies voi pukeutua mustiin, ruskeisiin, tummansinisiin, punaisiin tai valkoisiin sukkahousuihin.

Koonnut: Kari Lankinen

