Englantilaiset liigatähdet George Best ja Bobby Moore (kuvassa) ovat saaneet havaita, että juhlien jälkeen on edessä harmaa arki. Moore sai vastikään sapiskaa ja sakkoja pistäydyttyään yökerhossa. Best on pannut juhlat pystyyn tuon tuosta ja seurajohtajat ovat lukeneet lakia.­