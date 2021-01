Yli kolme sataa matkustajaa kuljettava massiivinen suihkujätti DC-10 on Finnairin uusin konetyyppi. Halkaisijaltaan reilusti miehenmittaiset aukot ahmivat ilmaa kolmeen suihkumoottoriin, jotka antavat koneelle lähes tuhannen kilometrin matkatuntinopeuden.­

Finnair teki maanantaiaamupäivällä päätöksen kahden jättiläissuihkukoneen ostamisesta. DC-10-koneet, lähes 350 matkustajaa kerrallaan kuljettavat ”pikku-jumbot” tulevat liikenteeseen neljän vuoden kuluttua. Niiden yhteishinta on 200 milj. markkaa. Paitsi Pohjois-Atlantin reitilleen, Finnair tarvitsee suurkoneita myös suunnittelemilleen uusille reiteille, jotka suuntautuisivat idässä Siperian yli Tokioon ja lännessä mm. Kanadaan.

Kauppahintaan kuuluvat työkalut, varaosat ja kolme varamoottoria.

Rahoituksen Finnair on suunnitellut järjestävänsä siten, että puolet kauppahinnasta saadaan erilaatuisina vientiluottoina USA:sta, osa yhtiön omista varoista ja loput liikepankkien välityksellä todennäköisesti ulkomailta.

Ensimmäinen ”kymppi” tulee Helsinkiin helmikuussa v. 1975 ja toinen saman vuoden toukokuussa. Kone tarvitsee noustakseen 3,2 kilometriä kiitorataa. Näinollen se voi Suomessa käyttää Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Oulun ja Rovaniemen kenttiä.

Mäkelänrinteen koulun uimahalli julkiseen käyttöön

Helsinkiläisen Mäkelänrinteen yhteiskoulun lisärakennuksen suunnittelukilpailun on voittanut prof. Osmo Lappo. Rakennuksen valmistuttua koulussa päästään luokattomaan opetukseen.

Sen urheilutiloista, joihin kuuluu myös uimahalli, tulee Vallilan-Käpylän viheralueen kuntourheilukeskus. Kaupunki luopuu tältä osin omista rakennussuunnitelmistaan.

Mäkelänrinteen yhteiskoulun iltalinjan aloitettua työnsä vuonna 1966 osoittautui, että koulu käy ahtaaksi suurelle Mäkelänrinteen oppilasmäärälle. Koulu on maamme suurin oppikoulu.

Lisärakennus on välttämätön sen vuoksi, että koulu on halukas toteuttamaan luokattoman opetuksen. Luokaton opetus edellyttää oppilaiden itsenäistä työskentelyä, paljon pienryhmille sopivia opetustiloja ja laajaa kirjastoa.

Koulu on ajanut luokattoman opetuksen asiaa vuodesta 1966 lähtien. Lisärakennussuunnitelmaa on kehitelty yhdessä Helsingin kaupungin kouluviranomaisten kanssa. Kaupungilla on toinenkin syy kiinnostukseen. Koulun vieressä sijaitsevasta puutarhasta Kumpulan siirtolapuutarhasta ja sen ympäristöstä tulee aikanaan Vallilan – Käpylän viheralue, joka tarvitsee myös kuntourheilutiloja.

Suomalaishotelleja ehkä ulkomaille

Matkaravinto Oy neuvottelee parhaillaan mahdollisesti usean suomalaisen hotellin rakentamisesta ulkomaisiin turistikeskuksiin. Sijaintimaita ei haluta vielä paljastaa. Suomalaiselle hotelliketjulleen Matkaravinto on antanut uuden nimen Finnhotels. Tämä lähinnä hotellitilojen myynnin helpottamiseksi ulkomailla. – –

Viime vuonna valmistui hotelli Aulangon laajennustyö. Aulanko on Matkaravinnon hotelleista tuottoisin. Jo nyt on 93 prosenttia Aulangon ensi kesän varauksista myyty, pääasiassa ulkomaalaisille.

Kolin matkailuhotellin uusi osa oli toinen viime vuoden rakennushankkeista. Hotellin Matkaravinto on vuokrannut valtiolta.

Seinäjoen motelli valmistuu ensi kesänä. Seinäjoen rautatieaseman uuteen asemarakennukseen valmistuu parhaillaan kolme Matkaravinnon eritasoista ravintolaa.

Kesäkuussa valmistuva Ruissalo on liittynyt Matkaravinto Oy:n hotelliketjuun ns. franchise-sopimuksella.

Shaahin reformit tuloksettomia

Noin kuukausi sitten suljettiin Iranissa kaikki maan yliopistot ja opiskelijoiden mielenosoitukset ovat johtaneet satoihin pidätyksiin. Tällä hetkellä 25 opiskelijaa on Teheranin sotilastuomioistuimen tuomittavina; kuudelle heistä on vaadittu elinikäistä vankeusrangaistusta.

Tiedot perustuvat tohtori Bahman Nirumandin esitelmään, jonka hän piti maanantai-iltana Helsingissä Persia-viikon varsinaisesti alkaessa. Viikon, jonka aikana eri puolilla Suomea järjestetään Irania ja sen hallitsijaa käsitteleviä tilaisuuksia, ovat järjestäneet SYL, Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän ylioppilaskunnat sekä HYY:n kulttuurikeskus.

Viikon pääesiintyjä on tri Nirumand, joka tunnetaan Suomessa kirjastaan ”Shaahin Persia – Vapaan maailman diktatuuri”. Esitelmässään, joka käsitteli Iranin sisäisiä oloja, tri. Nirumand hyökkäsi varsin voimallisesti maan hallitsijan shaahi Mohammed Reza Pahlawin ”keisarillista vallankumousohjelmaa” vastaan, jonka neljä pääkohtaa ovat maareformi, teollistaminen, lukutaidottomuuden poistaminen sekä miehen ja naisen tasa-arvo.

Nirumandin mukaan ”ylhäältä käsin alkuun pantu vallankumous on tuloksettomuudellaan seitsemän vuoden kuluttua paljastunut itsensä propagandaksi ja järjestelmän rauhoituspolitiikaksi". – –

Edelleen hän huomautti, että vuonna 1969 teollisen tuotannon osuus nettotuotosta oli vain 13 prosenttia ja 75 prosenttia teollisuustyöläisistä on yhä käsityöläisiä. Yli 7-vuotiaista on virallisen tilaston mukaan lukutaidottomia vielä 71 prosenttia ja naisia sorretaan jatkuvasti Iranissa, kertoi puhuja.

Italian julkkikset hakevat eroja

Italian uuden avioerolain vaikutus alkaa näkyä. Elokuvakuuluisuudet, jotka ovat vuosia asuneet erillään puolisoistaan kiiruhtavat nyt laillistamaan asumuseronsa.

Oopperalaulajatar Maria Callas ehti jo perjantaina Brescian avioerotuomioistuimeen. Hän hakee eroa Giovanni Battista Meneghinistä. Meneghinit ovat asuneet erossa vuodesta 1959 lähtien, joten heidän ei liene vaikeata saada virallista eroa. Laki nimittäin vaatii noin viiden tai seitsemän vuoden eroajan pariskunnilta.

Elokuvaohjaaja Vittorio de Sica haki Roomassa eroa 33 vuotta sitten solmitusta avioliitostaan. Sicalla on vaimonsa kanssa yksi tytär sekä kaksi lasta suhteestaan näyttelijätär Maria Mercaderiin.

Yhdysvalloista kuuluu hedelmällisempiä uutisia. Kovasti pinnalla oleva elokuvanäyttelijatär Ali McGraw, joka esiintyi mm. Hyvästi Kolumbuksessa ja nähdään Love Storyssa, on saanut pojan. Kaksi ja puolikiloinen lapsi sai nimen Joshua. Pojan isä on Paramount-yhtiön hallinnollinen apulaisjohtaja Robert Evans, näyttelijättären aviomies.

