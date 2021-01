Asia on päätetty, nimet paperiin. Ensi kauden ratakahinoiden suomalaisvaltit Leo Kinnunen (vas.), toimitusjohtaja Antti Aarnio-Wihuri ja tallipäällikkö Hannu Kahi.­

Kilpa-autoilija Leo Kinnunen valitsi suomalaisen.

Hän ajaa tänä vuonna AAW Racing Teamissa prototyypillä kymmenen Interserie-sarjan osakilpailua ja kuusi Can Am -kilpailua.

”Interserie on vuoden pääkilpailu ja siihen keskitytään erityisesti. Can Am -kilpailuja ajetaan Interserien välissä viisi, kuusi. Jos aikaa vielä jää, ajetaan pienempiä kisoja”, kertoo Leo Kinnusen uusi isäntä, toimitusjohtaja Antti Aarnio-Wihuri.

Leo Kinnunen teki päätöksensä pitkän pohdinnan jälkeen. Hän on aina sanonut pitävänsä suomalaisesta, se painoi nytkin vaa'assa.

”Katson, että allekirjoittamani sopimus oli niin edullinen, että se kannatti. Valintani meni AAW-talliin myös siksi, että pystyn ajollisesti antamaan niin paljon enemmän kotimaisessa tallissa”, sanoo Kinnunen.

Max Jakobson vahvin ehdokas pääsihteeriksi

New York (UPI)

Suomen YK-suurlähettiläs Max Jakobson on noussut vahvimmaksi ehdokkaaksi etsittäessä seuraajaa tämän vuoden lopussa virkakautensa päättävälle YK:n pääsihteerille Thantille.

Jakobsonia on pidetty mahdollisena ehdokkaana jo jonkin aikaa, ja neljän suurvallan tiedetään keskustelleen asiasta.

Turvallisuusneuvoston esittäessä pääsihteerisuosituksensa yleiskokoukselle on suurvalloilla lopullinen ratkaisu käsissään.

Väkiluvun aleneminen aiheuttaa katastrofin

Kuopio (HS)

Maassa on tapahtumassa katastrofi, kun maan väkiluku alenee noin 25 000 henkilön vuosivauhdilla, totesi Kuopion kauppakamarin puheenjohtaja Osmo P. Karttunen tiistaina Suomen tieyhdistyksen järjestämillä tiepäivillä Kuopiossa.

”Tätä aikakautta voitaisiin nimittää kauppakamarin mukaan myös kaudeksi ’ei koskaan viittä miljoonaa’. Aikoinaan Kuopion kauppakamareiden edustajia pidettiin hassahtaneina heidän ennustaessaan väestöpaon saavuttavan esimerkiksi Pohjois-Savon 1970,” totesi lakit. lis. Osmo P. Karttunen esitelmässään.

Kuopion, Mikkelin ja Pohjois-Karjalan läänien väestötappio vuonna 1970 oli lähes sama kuin Uudenmaan läänin muuttovoitto, noin 14 000 henkilöä.

Kuopion kaupungin väkiluku lisääntyi vain 100 hengellä.

Tietokonekeskusten puhelinpalvelu laajenee nopeasti

Tietokoneet ovat hyvää vauhtia työntämässä lonkeroitaan puhelinverkostoon. Puhelimitse tapahtuva tietokonekielellä olevan tiedon siirto – datasiirto –laajenee nopeasti lähivuosina.

Datasiirtoon tarvittavia päätelaitteita, modemeja, oli vuoden vaihteessa Suomessa käytössä n. 270 kappaletta, mutta määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 1975 mennessä 5000:een, sanoi toimitusjohtaja, dipl. ins. Matti Harva Helsingin puhelinyhdistyksestä.

Datasiirtoa tarvitsee ennen kaikkea liike-elämä. Myös ns. joka miehen datasiirto saavuttaa suosiota nyt, kun näppäinpuhelimet on saatu käyttöön, Harva sanoi.

Yksityinen kansalainen voi datasiirron avulla vähentää juoksujaan pankeissa ja muissa liikelaitoksissa, kun hän saa tarvitsemansa tiedot näppäinpuhelimella laitoksen atk-keskuksesta.

Kekkonen moittii suomalaisia autoilijoita vinoista asenteista

Uusia asenteita liikenteeseen toivoo tasavallan presidentti Urho Kekkonen. Hän näkee liikenteessä ”itsepäistä ajattelua”, joka toteutuu asenteena ”ensin menen minä ja sitten tulet sinä”.

”Tapa, jolla hevosvoimia käytetään, määrää liikenteen ilmeen, ja tämä ilme on tänä päivänä surullinen”, presidentti Kekkonen sanoo.

Tasavallan presidentti esittää kannanottonsa perinteellisessä uudenvuodentervehdyksessä Suomen autoklubin (AK) Moottori-lehdessä.

Raskaustesti muovikapselilla

Pieni muovikapseli korvaa tulevaisuudessa hiiret ja sammakot raskaustesteissä.

Eräässä lääketieteellisessä kongressissa Chicagossa esiteltiin hiljattain kapseli, jonka avulla nainen saa selville odottaako hän lasta.

Kapselissa on kemiallisena aineena ruskeasta jauheesta puristettu pallo. Testi suoritetaan siten, että nainen tiputtaa kapseliin pisaran virtsaansa ja pisaran vettä. Kapseli suljetaan ja sitä ravistetaan voimakkaasti. Hetken kuluttua on vastaus nähtävissä.

Kapselin keskelle ilmestyy ruskehtava rengas, jos lapsi on tulossa. Jos sitä vastoin pallo hajoaa kapselin sisällä, ei nainen ole raskaana.

Menetelmä on tarkoitettu kotikäyttöön.

Päällekkäiset tv-ohjelmat

Ihan kävi sääliksi nimimerkkien ”Hyvien lännenfilmien ystävä” ja ”Kenkuttaa” kova kohtalo.

On varmasti vaikeaa kun ei osaa päättää, katsoisiko ”Muukalaista Laramiesta” vai ”Lanceria” tahi ”Forsytein tarua” vai ”Henrik VIII:n vaimoja”.

Kyllä me ykkösverkon näkyvyysalueella asuvat olemme sentään onnellisia: eipä ole noita ongelmia!

Pentti K:nen, Kajaani

Punaviini ja heroiini astuneet kampuksille

New York (New York Times)

Eräs 22-vuotias Wisconsinin yliopiston opiskelija, joka on haistellut kokaiinia, käyttänyt amfetamiinia, ottanut noin 60 ”matkaa” LSD:n avulla ja kokeillut lähes kaikkia synteettisiä hallusinaatioita aiheuttavia huumausaineita, on keksinyt täysin uuden tavan päästä pilveen: tavallisen viinin juominen.

Hän on vain yksi esimerkki siitä suuresta määrästä opiskelijoita, jotka kaikkein vaarallisimpia huumausaineita pitkään käytettyään ovat nyt valmiit huomattavasti miedompiin itsensä myrkyttämisen keinoihin.

Nämä keinot vaihtelevat alkoholista marihuanaan.

– –

Voimakkaimpien aineiden käytön vähentymiseen ovat vaikuttaneet myös suosittujen pop-laulajien Janis Joplinin ja Jimi Hendrixin kuolemat. Heidän kuolemassaan kiteytyy se pelko, jota nuoret tuntevat LSD:n ja muiden aineiden synnyttämiä biologisia prosesseja kohtaan.

Mutta nyt on heroiini kuitenkin astumassa kampuksille.

Monet viranomaiset eivät uskalla myöntää tilanteen vakavuutta. Mitä oikein on tapahtunut?

Matojen parhaat nopeuskilpaan

Hullusti kävi matojen mestaruuskilpailun harjoituksissa Englannissa: varma voittajaehdokas, Willie, kuoli. Sen treenaaja astui vahingossa sen päälle.

Willie oli jo voittanut Lontoon aluekilpailun. Sen aika 60 sentin matkalla oli 1 minuutti 30 sekuntia.

Willien omistajan ja treenaajan, 15-vuotiaan Christopher Hudsonin arvion mukaan mato oli maailman nopein.

Loppukilpailuun 24. tammikuuta osallistuu 7 matoa. Ne ottelevat Brightonissa.

Christopher etsii jo uusia treenattavia.

Pikkupoikana hän harrasti etanakilpailuja, mutta vaihtoi matoihin, koska ne olivat hänen mielestään paljon mielenkiintoisempia. Jo vuonna 1969 eräs Christopherin madoista voitti kuudenkymmenen sentin maailmanmestaruuden.

Matokilpailut eivät muuten ole aivan päätöntä puuhaa. Niiden tulot lähetetään nälänhätäalueiden avustamiseen. (AP)

Koonnut: Kari Lankinen

