Kuljettajien korpilakko Helsingin seudun yksityisessä liikenteessä perjantaina kello 9–14 häiritsi itään ja pohjoiseen suuntautuvaa lähiliikennettä.

Lakko mureni pahasti, kun valtaosa kuljettajista ei totellut SAK:n autoliiton (ATK) kommunistis-tpsh:läisen ryhmän lakkokomentoa.

Lakkoon osallistui aluksi muutamia kymmeniä kuljettajia, joista osa palasi työhön ennen ilmoitetun lakon päättymisaikaa. – –

Kuljettajien korpilakko syntyi sen vuoksi, että AKT:n valtaa tavoittelevan sihteerin Tauno Kaivolan (tpsl) johtama ryhmittymä kiukustui työehtosopimuksen syntymisestä ja allekirjoittamisesta torstaina.

Taustalla oleva valtataistelu AKT:ssa pohjautuu viime keväänä toteutettuun kahden autoliiton yhdistämiseen.

”Kuusamon ufo-jäljet pesuvettä hangella”

Tiskivedeksi on tohtori Birger Wiikin tutkimuksissa osoittautunut Kuusamon valoilmiön aiheuttamaksi epäilty likajälki maassa. Ufo-tutkija Ahti J. Karivieri Oulusta puolestaan sanoo Wiikin puhuvan sitä, mitä hänet on pantu puhumaan.

Tohtori Wiik sai Kuusamon Saapungista likavesinäytteen. Tutkimusten jälkeen hän totesi sen olleen pihamaalle heitettyä tiskivettä, joka oli jäätynyt vihertäväksi jääksi.

Likajäljen yhteyteen liitetty valoilmiö oli Wiikin mukaan salama, eikä sillä ole mitään yhteyttä jälkeen. Insinööri Karivieri kumoaa jyrkästi Wiikin tutkimustulokset. Hän sanoo, ettei jäätymisjälki ole voinut syntyä tiskiveden roiskautuksesta, sillä paikalla havaittiin ”pystyyn kasvaneita” jääpuikkoja, jotka olivat onttoja.

Karivieri toteaa, että jälkeä tutkitaan monella eri taholla sekä Helsingissä että Oulussa, "Olemme tienneet alusta asti, ettei Wiik ota tutkittavakseen tätä asiaa, koska tällaiset tutkimukset eivät ole hänen mielestään arvokkaita tai arvostettuja, eivät ainakaan henkilölle, joka tutkii kuukiviä", Karivieri sanoo.

Postin osoitenumeroita luullaan puhelinnumeroiksi

Postin uudet osoitenumerot ovat aiheuttaneet sekaannusta ainakin Tampereella, Turussa ja Porissa. Ihmiset luulevat osoitteeseen merkittyä viisinumeroista lukua puhelinnumeroksi ja soittavat vääriin paikkoihin.

Tampereella on virhesoitoista kärsinyt etenkin Lokomo, jonka puhelinnumero on sama kuin Tampereen, pääpostin osoitenumero.

Helsingissä on sotkulta vältytty, sillä kaupungin osoitenumerot ovat kahdella nollalla alkavia viisinumeroisia lukuja. Tällaisia puhelinnumeroita ei Helsingissä ole. Puhelinnumerot ja postin uudet osoitenumerot Tampereella ovat molemmat viisinumeroisia.

Suurin osa erehdyksistä sattuu vieraspaikkakuntalaisille, jotka soittavat kaukopuheluja Tampereelle.

Kirkosta erosi 4800 viime vuonna Helsingissä

Kirkosta erosi viime vuonna 4800 helsinkiläistä. Luku on noin 600 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kirkkoon liittyi takaisin siviilirekisteristä tai pienistä uskonnollisista yhdyskunnista 593 henkeä. Kirkosta eronneissa on miehiä enemmän kuin naisia.

Syntyvyys on alentunut Helsingissä vuosi vuodelta. Seurakuntien väestötilastossa, joka valmistuu lähiaikoina, on syntyneitä 6551 vastaavan luvun oltua vuosi sitten 7203.

Kuolleisuus on pysynyt suurin piirtein samana. Kuolleita oli viime vuonna 4299, vuonna 1969 taas 4278.

Kirkosta eronneiden lukumäärä on kahden viime vuoden aikana tuntuvasti noussut.

Kuopiosta kasvamassa uusi ilmailukeskus

Noin 85000 matkustajaa käytti viime vuonna Kuopion lentoasemaa. Lentoliikenne on kaupungissa kehittynyt nopeasti, sillä esimerkiksi 1966 lentomatkustajia oli vain 33000, kerrotaan Finnairista.

Liikennettä helpottaa vielä ensi kuussa käyttöön otettava uusi lentoasemarakennus, joka on Helsingin jälkeen suurin maassamme.

Rahtiliikenne on kehittynyt Kuopiossa vielä nopeammin kuin matkustajaliikenne.

Maakuntaitsehallinto kiistakapulana

Maakuntaitsehallinnosta tehtävän hallituksen periaatepäätöksen lähestyminen on nostanut esiin suomalaisen yhteiskunnan vanhan perusristiriidan, maaseudun ja kaupunkien välisen vastakohtaisuuden.

Kaupunkiliitto suhtautuu maakuntaitsehallinnon toteuttamiseen hyvin varauksellisesti. Maalaiskuntia edustava Kunnallisliitto taas haluaa maakuntaitsehallinnon mahdollisimman nopeasti. Se haluaa antaa maakuntaitsehallinnolle yleisen toimivallan kuten kunnillekin.

Marlon Brando filmaa Lontoossa

Marlon Brando tuli viime viikonlopuksi Lontooseen, missä hän piakkoin aloittaa filmaamisen. Hän esittää pääosaa, ilkeätä miespalvelijaa Michael Winnerin tuottamassa ja ohjaamassa elokuvassa ”The Nightcomers” (Yököt, Yökävijät tai vaikka Yövieraat tai Kummittelijat).

Elokuvan käsikirjoituksen on tehnyt Michael Hastings. Sen aiheena on kuvitelma niistä tapauksista, jotka olivat muuttaneet Henry Jamesin ”Ruuvikierteen” (The turn of the screw) kaksi lasta, tytön ja pojan, hirviöksi.

Marlon Brandon esittämän miespalvelijan, Quintin haamu vainoaa lapsia Jamesin pienoisromaanissa, samoin siltä aikanaan tehdyssä elokuvassa.

Aivan äskettäin meillä esitettiin samanpohjainen Brittenin ooppera ”Ruuvikierre”.

Margaret vietti hauskan illan

Lordi Snowdonin lähdettyä lomamatkalle Karibian merelle hänen puolisonsa prinsessa Margaret vietti hauskan illan Lontoossa lordi Lichfieldin seurassa.

Lordi Lichfield on ammatiltaan valokuvaaja kuten lordi Snowdonkin ja he ovat vanhoja ystäviä. Lordi Lichfield on sitäpaitsi kuningatar Elisabetin serkku ja kuningataräidin kummipoika.

Prinsessa ja lordi ilmestyivät illalla Maufair-teattcrin katsomoon ja näytöksen päätyttyä he lähtivät yhdessä illastamaan. Väliajoilla he juttelivat iloisesti näytelmän tekijän ja ohjaajan kanssa.

Avioerohuhujen johdosta prinsessan ilta pantiin merkille. 31-vuotiaan, pitkätukkaisen lordi Lichfieldin nimi on ainakin toistaiseksi totuttu yhdistämään. Britt Eklandiin, näyttelijä Peter Sellersin entiseen vaimoon. (UPI)

Koonnut: Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone