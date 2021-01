Jääkiekkojoukkueen latautumispuuha on vakava ja hauska asia. Se on pitkä, täynnä reheviä yksityiskohtia. Taikauskollakin on oma sijansa.

Kaiken huippu ja päätös on maalivahdin taputtelu ennen ottelua. Ennen aloitukseen asettumista tapahtuu paljon. Jääkiekkomestareilla, IFK:lla keskittyminen alkaa jo edellisenä päivänä.

Juuri pestattu Helsingin jäähallin ovimikko voi kokea IFK-pelaajat kopeiksi kavereiksi ennen ottelua. On olemassa allekirjoittamaton sopimus, ettei kenenkään kanssa jäädä rupattelemaan.

Arlo Guthrie laulaa ja soittaa keikarit suohon

Arlo Guthrien uusi LP-levy Washington County on harvinaisen eleetön ja raikas kokoelma lauluja, joita on hauska kuunnella.

Arlon sävelmistä ja esityksistä puuttuu kaikki laskelmoitu vaikuttaminen, ja akateeminen tosikkomaisuus.

Suuren Woody Guthrien poika on ilmeisesti imenyt kehdossa itseensä amerikkalaisen laulutradition. Mustien työ- ja hengellisten laulujen ja valkoisten karjapaimenlaulujen teemat ja soinnut niveltyvät saumattomasti ja hauskasti yhteen ja pehmeät rockrytmit tekevät niistä tätä päivää.

Koko levy on tunnelmallinen, muttei koskaan imelä. Se on tavallinen sanan parhaassa merkityksessä. Siinä ei keikaroida.

Levyllä on kymmenen kappaletta. Kahdeksan on Arlon omia.

Woodylta on Lay Down Little Doggies, cowboyn lehmänrauhoituslaulu, josta on kuultu napakampiakin versioita. Arlo laulaa kappaleen suhteellisen hempeästi.

Bob Dylanin Percy’s Song saa mutkattoman tulkinnan, mutta kuulostaa kovasti Dylanilta itseltään. Se ei tietenkään ole ihme. Arlolla ja Dylanilla on samantyyppinen ääni ja yhteinen oppi-isä, Woody Guthrie.

USA:n Euroopan joukot kapinahengen vaivaamia

Poliittisesti värittynyt vastarintaliike valtaa alaa Länsi-Saksan amerikkalaisissa varuskunnissa.

Päällystön ja miehistön välit ovat kärjistyneet niin, että joidenkin mielestä käynnissä on selvä luokkataistelu.

Sotilaat julkaisevat maanalaisia lehtiä, järjestävät joukkokokouksia ja osallistuvat sodan vastaisiin mielenosoituksiin.

Rinnakkain mutta osittain myös yhdessä tämän vastarintaliikkeen kanssa järjestäytyvät myös mustat sotilaat. He sanovat kokevansa armeijassa samanlaista rotuvainoa kuin kotona Yhdysvalloissakin.

Yhdysvaltain puolustusministeriö julkaisi joulun alla raportin, jossa sanottiin Länsi-Saksan amerikkalaisissa joukko-osastoissa ”mustan turhautuneisuuden ja vihan” kasvaneen vaaralliselle tasolle.

Kilosta kehittymässä Espoon kasvannainen

Kilon alueesta on tulossa Espoon kasvannainen, joka uhkaa suunniteltujen aluekeskusten asemaa.

Jos Kilon rakentaminen sallitaan asemakaavaehdotuksen mukaisesti laskee palvelutaso mm. Kauniaisissa, toteaa Helsingin seutukaavaliitto kauppalanhallitukselle lausunnossaan:

”Kilon kasvu on selvästi ristiriidassa sen päätöksen kanssa, jolla Espooseen on päätetty rakentaa neljä aluekeskusta”.

Kiloon ovat tulossa jo toimivan Tietotehdas Oy:n lisäksi ainakin Nokian elektroniikkatehdas, SOK:n Suurtavaratalo, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ja Motorestin moottorihotelli.

Alusvaate on pinnallinen juttu

Liivitehtailijat saavat olla melkoisen kekseliäitä poikia, jos aikovat tämän päivän kilvassa selvitä. Suuntaus kulkee nimittäin vääjäämättömästi kohti yhä täydellisempää liivittömyyttä.

Rintaliivit kuuluvat vielä lähes jokaisen naisen puvustoon, mutta yhä harvemmassa on niitä, jotka käyttävät tavallista lantioliiviä, kokokorsetista puhumattakaan.

Rintaliivit ovat tulleet luonnollisemmiksi, mikä tarkoittaa sitä, että kovikkeet ja täytteet ovat vähentyneet, linja on lähestynyt luonnollista poven kaarta.

Uusinta ovat aivan henkäyksen ohuesta kreppinailonista tehdyt pienoiset rintaliivit ja bikinit, joita meillä valmistaa Suomen Trikoo. Ne ovat todella mukavat, eivätkä taatusti paina mistään. Niiden pesu käy hetkessä, eikä kuivuminenkaan vie kovin paljon aikaa.

Hinnaltaankin tällainen bikini-rintaliivisetti on kohtuullinen, n. 8 mk. Jos haluaa Iisaksi pienen paidan tulee hinnaksi 11 mk. Värit ovat valkoinen, beige, punainen ja marinin sininen.

Sellaiset, jotka eivät ylenmäärin arvosta mukavuutta, vaan haluavat että rintaliivit myös hieman muovaisivat ja tukisivat povea, valitsevat edelleen sellaiset liivit, joissa on leikkauksin rakennetut kuppiosat.

Veltto trikoo ei silloin ole sopiva materiaali, vaan kannattaa valita ohutta lycraa tai nailonpitsiä.

