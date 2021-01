EM-kisanuoret on nimetty

Hilkka Kuntola on Suomen valtti nuorten EM-hiihdoissa. Hän on ”veteraani”, johon hiihtoliiton puheenjohtaja Hannu Koskivuori (vas.) ja rasvamestari Osmo Hillebrandt luottavat.­

Suomi on nimennyt edustajansa nuorten Euroopan mestaruuskilpailuihin.

Joukkueen ”veteraani” on Hilkka Kuntola, joka on ollut kaikissa nuorten EM-kisoissa ja voittanut kaksi henkilökohtaista kultaa ja yhden hopean.

Joukkue: Hiihto: Tytöt: Hilkka Kuntola, Marja-Liisa Hämäläinen, Sirpa Myllys, Elli Teurajärvi (varalla: Tarja Nieminen, Anna-Liisa Mäkinen).

Pojat: Ossi Kuntola, Esko Lähtevänoja, Pertti Teurajärvi, Jouko Räsänen (varalla: Seppo Malkamäki, Kalevi Ollikainen).

Hiihtoladuilla vesikeli, kurssit pidetään sisällä

Helsingin horisontista katsoen talvi on jo puolessa.

Lunta ei ole, luistinradat ovat sohjoisia vesilammikoita. Unelma reipashenkisestä talvesta on kuivunut kokoon, vaikka onkin märkää.

Tammikuuksi oli suunniteltu monenlaista toimintaa myös Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoiluvirastossa.

Ohjaustoimitsija Carl-Eric Wirtanen kertoo kaiken olevan lamassa, kun lunta ei ole. Eikä jäätä, ei edes pikkupakkasta.

Lämmin sää herättää perhoset ja karhut

Lämmin sää herättelee kasveja ja eläimiä talvihorroksesta.

Helsingin yliopiston eläintieteen laitokselta kerrottiin tammikuun perhoshavainnoista ja kasvitieteellisessä puutarhassa ovat krookukset ulkosalla nupullaan.

Eläintieteen laitokselta jopa arveltiin olevan mahdollista, että karhut olisivat heräilemässä Koillis-Lapin lumettomissa selkosissa.

Luonnontutkijat uskoivat lumettomuuden auttavan useimpia eläimiä ravinnonsaannissa.

Kasveille ja talviunissaan seonneille eläimille tilanne voi kuitenkin muuttua hankalaksi, jos kostea sää äkkiä pakastuu ilman suojaavan lumipeitteen satamista.

Munavuori uhkaa taas

Kananmunien kanssa joudutaan mahdollisesti hyvinkin pian uusiin vaikeuksiin.

Näin ennusti maatalousministeri Nestori Kaasalainen maanantaina Nurmijärvellä. Hän katsoi, ettei tuotannon laajentaminenkaan ole nyt viisasta.

Munamarkkinat saatiin syksyllä tasapainoon, kun Neuvostoliitto osti ylimääräisen erän.

Kaasalainen arveli myös vielä tammikuussa saatavan aikaan valmiiksi rajoitussäännöt, jotka estävät teollisen sianlihatuotannon.

Samanlaiset rajoitukset munatuotannolle ovat hänen mielestään lähiajan maatalouspoliittisia ratkaisuja.

Ylijäämäpulmien hän sanoi selvästi helpottuneen. Voivarastot pienenivät viime vuonna puoleen.

Lappeenranta harkitsee tietokoneen hankintaa

Lappeenranta (HS)

Lappeenrannan kaupunki suunnittelee siirtymistä automaattiseen tietojen käsittelyyn.

Parhaillaan selvitetään eri virastojen tarpeita ja vielä kevään kuluessa ratkaistaan, mikä järjestelmä otetaan käyttöön.

Kaupunginkamreeri Veikko Ryynänen kertoi, että kuluvan vuoden talousarviossa on rahatoimiston pienoistietokoneen hankintaa tai vuokraamista varten varattu 150.000 markkaa.

Tutkimuksissa pyritään selvittämään järjestelmien kustannukset ja soveltuvuus kaupungin tarpeisiin. Jos päädytään suuriin koneisiin, tulee lähinnä kysymykseen koneiden vuokraus.

Tähän mennessä ovat maamme suurimmat kaupungit ja osa keskisuuristakin siirtyneet ATK-järjestelmään.

Kuusamon ufo-näyte tutkitaan Englannissa

Oulu (HS)

Kuusamon ufoa tutkivat oululaiset kiivailevat ankarasti tohtori Birger Wiikin ”tiskivesiteoriaa” vastaan.

Ufo-kerho ilmoittaa tutkimuksien laajennetun kansainväliselle tasolle lähettämällä osa Helsingissä ollutta näytettä kansainvälisen ufo-tutkimusorganisaation välityksellä tutkittavaksi englantilaisiin laboratorioihin.

”Kemialliset analyysit ovat osoittaneet, että ilmiöstä ei ole jäänyt palamisjätteitä, joten se ei ole voinut olla valopommi tai tavallisella polttoainesuihkulla toimiva laite. Ilmiö liikkui kovassa tuulessa osittain sivu- ja vastatuuleen, joten se ei voinut olla hehkuva kaasumassa”, oululaiset sanovat.

Jälki ei voi olla tutkijoiden mukaan ympäristön ihmisten aikaansaama.

Armeija kaappasi vallan Ugandassa

Armeija syöksi maanantaina vallasta Ugandan presidentin Milton Oboten. Maan pääkaupungista Kampalasta saatujen tietojen mukaan vallankaappauksen johdossa on kahden juntta.

Kaappausta edelsi vajaan vuorokauden sota Obotea kannattavien ja häntä vastustavien sotilasyksiköiden kesken.

Kampalan radion maanantai-iltaisen ilmoituksen mukaan maan kaikissa suuremmissa kaupungeissa on ulkonaliikkumiskielto ja Ugandan ainoa kansainvälinen lentokenttä, noin kaksikymmentä kilometriä pääkaupungin ulkopuolella sijaitseva Entebbe on suljettu.

Kaappauksen johtajat, Ugandan puolustusvoimien komentaja kenraalimajuri Idi Amin ja maan korkein poliisiviranomainen William Oryema puhuivat maanantaina taistelujen tauottua radiossa luvaten kaikkien poliittisten vankien vapauttamista ja pikaisia yleisiä vaaleja.

Hrushtshevin muistelot aitoja

Washington (New York Times)

Kolmenkymmenen amerikkalaisen Neuvostoliiton asiantuntijan ryhmä on päätynyt käsitykseen, että äskettäin julkaistut Neuvostoliiton entisen pääministerin Nikita Hrushtshevin muistelmat ovat autenttiset ja että ne on päästetty länteen ilman Neuvostoliiton nykyisten johtajien lupaa.

– –

Time-yhtymä, joka sai muistelot haltuunsa ja julkaisi ne Life-lehdessä ennen niiden julkaisemista kirjan muodossa, on kieltäytynyt paljastamasta aineiston alkuperää.

Little, Brown and Co. julkaisi 21. joulukuuta kirjan ”Hrushtshev muistelee”.

Asiantuntijaryhmä päätteli, että suurin osa, jollei kaikki, julkaistusta aineistosta on neuvostojohtajan lausumaa, vaikka osaa on ilmeisesti käsitelty ennen aineiston siirtymistä julkaisijoiden haltuun.

Katkonaisesta tyylistä päätellen eräitä kohtia on pätkitty, ehkä Hrushtshevin suojelemiseksi.

Mies jätti soittimet ja rakastui veneisiin

New York (UPI)

Yksi vene räjähti hänen allaan 270 kilometrin tuntinopeudella ja toinen upotti amerikkalaisen rannikkovartioston aluksen törmättyään sen laitaan. Lisäksi asuntovene ajoi kerran hänen ylitseen.

Seattlelainen Bill Muncey, joka on 22 vuoden ajan toiminut pikaveneiden ajajana ja saavuttanut mainetta ”rajoittamattoman” hydroplaanien luokan tähtimiehenä, suhtautuu näihin tapauksiin rauhallisesti.

Kuivalla maalla 42-vuotias Muncey on värikäs hahmo, joka on toiminut mm. jazzmuusikkona, nuorisotyöntekijänä, radion disc jockeyna, television kommentaattorina ja aikakauslehden pakinoitsijana.

Hänellä on kuusi lasta ja myyntialan johtomiehen koulutus takanaan. Luultavasti hän kykenisi myymään soutuveneen kamelinajajalle Saharassa.

– –

Munceyn ensi rakkaus oli musiikki – klarinetti, saxofoni ja huilu – mutta hänen isänsä, joka toimii autokauppiaana Detroitissa, varoitti häntä omaksumasta sitä urakseen.

”Kun hän oli käynyt minua tapaamassa sairaalassa pariin kertaan luulen, että hänestä olisi ollut mieluisampaa, jos olisin sittenkin valinnut musiikin enkä veneitä”, sanoo Bill.

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone