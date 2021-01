Romu proomu Onegan suuret ankkurit ovat Helsingin satamalaitoksen suojissa niin kauan, kun maksamattomat satamalaskut on suoritettu.­

Kiistely ja hämmennys neuvostoliittolaisten romulaivojen ympärillä jatkuu. Aluksia yritetään myydä ainakin kahdella taholla ja vanhoja laskuja on jätetty maksamatta. Teräsproomu Onegan ”kadonneet” ankkurit eivät itse asiassa koskaan olleetkaan kadoksissa, vaan Helsingin satamalaitoksen suojissa panttina maksamattomista satamamaksuista.

Alusten omistussuhteet ovat edelleen ratkaisematta. Helsinkiläinen Koneisto Oy katsoo omistamansa aluksista ainakin ne kolme, jotka osallistuivat viime marras-joulukuun vaihteessa tehtyyn Itämeren matkaan.

Täysin eri mieltä on raumalainen johtaja Lauri Jäntti, joka parhaillaan kauppaa aluksia useille ostajille ja katsoo siis niiden olevan omiaan.

Koneisto Oy on puolestaan sitä mieltä, että Jäntillä on oikeus myydä ainoastaan yksi Helsingissä oleva kalastustroolari.

Kertyneitä laskuja ei kukaan kuitenkaan tunnu olevan valmis maksamaan. – –

Alusten ollessa Katajanokalla sekä myös matkan aikana niiden peräsalkoon oli kiinnitetty Neuvostoliiton lippu. Suomen tulliviranomaiset selvittivät alukset ulos neuvostoliittolaisina ja vasta myöhemmin on käynyt ilmi, että aluksilla ei todennäköisesti ollut mitään oikeutta käyttää Neuvostoliiton lippua.

Yksityisautot ahtaalle Helsingin sisääntuloteillä

Yksityisautoilla liikkumista rajoitetaan ja julkisen liikenteen edellytyksiä parannetaan Helsinkiin johtavilla väylillä liikenneministeriön julkistaman ehdotuksen mukaan.

Ruuhka-aikoina pyritään julkiselle liikenteelle varaamaan lisäkaistoja Jorvaksentieltä, Tarvontieltä, Huopalahdentieltä, Tuusulantieltä, Lahdentieltä ja Itäväylältä.

Kansakouluja lakkautettu 1602

Maassamme on 1602 lakkautettua kansakoulua. Kouluneuvos Pauli Palva kouluhallituksesta kertoi, että kouluhallitus on myöntänyt 240 koululle käyttöluvan muuhun kuin opetustarkoituksiin. 505 koulua on palauttanut valtiolta aikoinaan saamansa valtionavut rakennuskustannuksiin. Maksun jälkeen ovat kunnat vapaat myymään koulurakennuksen mihin hintaan hyvänsä.

Eniten lakkautettuja koulurakennuksia on Turun ja Porin läänissä, eli 278, vähiten Lapin läänissä, 51. Mikkelin läänissä lakkautettuja kouluja on 121. Kouluja on muutettu mm. asunnoiksi, pienteollisuustaloiksi ja kurssikeskuksiksi.

Vartiosaari

Viimein sai Helsingin kaupunginvaltuusto jalkansa oven väliin Vartiosaaren asiassa. Tiukassa äänestyksessä hyväksyttiin ponsi, jolla saari rauhoitetaan rakentamiselta. Tämä merkitsee sitä, ettei Vartiosaarta ryhdytä kaavoittamaan kaupungille jätettyjen esitysten perusteella.

Saaren poistaminen asuntotuotanto-ohjelmasta on selvä ohje kaupunginhallitukselle, kun se käsittelee viime syksynä saamaansa esitystä kerrostalo-Vartiosaaresta.

Vartiosaaren rakentamishaaveet ovat olleet vireillä koko 60-luvun ajan.

Syntyvyys yhtä pieni kuin nälkävuosina

Syntyvyys oli Suomessa v. 1970 niin alhainen, että saadaan mennä viime vuosisadan suuriin nälkävuosiin ja sotavuosiin saakka vastaavaa etsittäessä.

Vauvapulaan vaikuttavat paitsi E-pillerit ja muut ehkäisykeinot myös muuttoliike. Moni on jättänyt kotimaan parhaassa hedelmällisyysiässä.

Viime vuonna syntyi tuhatta henkeä kohden vain 14 lasta. Sodanjälkeisinä korkean syntyvyyden vuosina 1946–50 syntyi vuotta kohti yli 100 000 lasta.

Akseli ja Elina kateissa

Akseli ja Elina -elokuvan ulkomaita varten valmistettu kopio on varastettu Helsingin rautatieaseman kiitotavaratoimiston filmisäiliöstä. Elokuva oli matkalla varastoon ja se oli jätetty muutamaksi tunniksi säilytettäväksi rautatieaseman ns. filmiboxiin.

Filmiboxi on elokuvatoimistojen yhteinen käsivarasto asemalla, jonne junilla saapuvat elokuvakopiot jätetään odottamaan varastoon siirtämistä tai edelleen lähettämistä.

Kopio on sen omistajalle, Fennada-filmille noin 7 000 markan arvoinen. Anastajalle se on arvoton, sillä varastettua kopiota ei voi myydä, ja 35 millimetrin elokuvaa voi esittää vain kiinteissä elokuvateattereissa.

Kahdeksan munuaista pohjoismaista Suomeen

Munuaisten siirtotoiminta on vilkastunut pohjoismaiden välillä. Kahdeksan Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta saatua munuaista on tähän mennessä siirretty suomalaisille potilaille Helsingissä.

Suomesta on voitu luovuttaa kolme munuaista, joista yksi lähetettiin Tukholmaan, yksi Göteborgiin ja yksi Arhusiin Tanskaan, kertoi dosentti Börje Kuhlbäck.

Suomi liittyi mukaan pohjoismaiden väliseen munuaisten siirtotoimintaan kesän alussa.

Munuaiset on tuotu suomalaisille potilaille paitsi tavallisissa vuorokoneissa myös kiireisissä tapauksissa suihkukonetaksilla. Vastaanottava sairaala maksaa munuaisen lentokuljetuksen.

Montecriston saarta ei myydä

Italian hallitus on ilmoittanut, ettei se myy Tyrrhenanmerellä sijaitsevaa Montecriston graniittisaarta, jonka ranskalainen kirjailija Alexandre Dumas teki kuuluisaksi romaanillaan ”Monte Criston kreivi”.

2,6 neliökilometrin laajuisesta saaresta tehdään luonnonsuojelualue, ilmoitti maatalousministeri Lorenzo Natali. Päätös lopetti useita kuukausia kestäneen pohdinnan Montecriston kohtalosta.

Hallitus aikoi ensin myydä Montecriston, mutta Italian kansallinen tutkimusneuvosto ja useat valtion elimet pyysivät, että saaresta tehtäisiin rauhoitettu luonnonpuisto epätavallisen kasvillisuutensa ja eläinkuntansa vuoksi. Natali ilmoitti, että kansallinen tutkimusneuvosto saa saaren hallintaansa.

Koonnut: Jarkko Rahkonen

