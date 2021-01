Elvis Presley, 1950-luvun lopun popkuningas on taas – tai yhä – huipulla. Englantilaisen Musical Express-lehden järjestämässä äänestyksessä hänet valittiin sekä miesten sarjan parhaaksi poplaulajaksi että maailman parhaaksi esiintyväksi muusikoksi.

Elvis, 35, aloitti lavaesiintymiset uudestaan noin vuosi sitten ja sen jälkeen hän on melkein jatkuvasti ollut parhaiten myytyjen levyjen listalla. Viimeinen hitti on ”You don't have to say you love me”.

Molemmissa sarjoissa oli aivan Elviksen kannoilla englantilainen Cliff Richard. Amerikkalaista Diana Rossia, joka jokin aika sitten erosi The Supremes-yhtyeestä, pidettiin naisten sarjan parhaana.

Beatlesit putosivat yhtyeitten sarjassa toiseksi – voittajiksi tuli amerikkalainen Creedence Clearwater Revival. The Beatles, joka on ilmoittanut lopettaneensa yhteiset levytykset, säilytti kuitenkin asemansa Englannin parhaana.

Parhaana englantilaisena poplaulajattarena pidettiin Cilla Blackia, Cliff Richard sai saman sijan miesten sarjassa, kannoillaan Tom Jones. (Reuter)

Maalla ei puhuta enää boforeista

Tuulen nopeus ilmoitetaan pian yleisölle metreinä sekunnissa eikä enää boforeina. Ilmatieteen laitos siirtyy maa-alueiden sääennusteissa uuteen ilmoitustapaan helmikuun alusta. Merenkävijöille tuuli määritellään edelleen boforeina. – –

Muutokseen on syynä tekniikka. Kaikki sääasemat ja useimmat tuulitietojen käyttäjät mittaavat nykyään tuulen nopeuden, sen sijaan että arvioisivat tuulen voimakkuuden merenkäynnistä, puiden huojumisesta, metsän kohinasta tms.

Tarvittaessa katsotaan taulukosta mitattua nopeutta vastaava boforiluku.

Tuulen voimakkuutta kuvaavan boforiasteikon kehitti englantilainen sotilas ja merentutkija sir Francis Beaufort.

Sairaalahallinnon uudistus ennen maakuntaitsehallintoa

Sairaalahallinnon uudistamista nykyisen keskussairaalapiirijaon pohjalta kiirehdittiin Sairaalaliiton koolle kutsumassa neuvottelussa Helsingissä.

Tilaisuudessa esitettiin myös kannanottoja, joiden mukaan olisi mentävä suoraan maakuntaitsehallinnon toteuttamiseen. – –

Toiset kokousedustajat sanoivat, että tuntuu tarkoituksettomalta kokeiluna uudistaa sairaalahallintoa perustamalla ”kuntainliittojen kuntainliitto”. Heidän mukaansa olisi siirryttävä suoraan maakuntaitsehallintoon, joka lisäisi demokratiaa ja vähentäisi Helsingin-matkoja.

”Vasta sen jälkeen kun hallintojärjestelmä on uudistettu vaikeasti hallittavan sairaalalaitoksen osalta ja tästä uudistuksesta on saatu riittävästi käytännöllistä kokemusta, on aika harkita, onko olemassa edellytyksiä siirtyä maakuntaitsehallintoon”, sanoi toinen valtiovarainministeri Valto Käkelä alustuksessaan.

Puhuja katsoi peruskunnassa kansanvaltaisuuden toteutuvan tehokkaimmin ja maakuntaitsehallinto merkitsisi kuntien vaikutusvallan heikkenemistä. Lisäksi hän arveli kokonaisverorasituksen kohoavan. ”Maakuntaitsehallinnon toteuttaminen edellyttää, että säädetään uusi vero – maakuntavero, jonka suuruudesta maakunnalla olisi valta päättää”.

Akseli ja Elina löydettiin

Helsingin rautatieasemalta torstaina kadonnut Akseli ja Elina -filmin kopio on saatu takaisin. Varastetuksi epäilty filmi löytyi linja-autoaseman säilytyslokerosta.

Akselin ja Elinan ulkomaille tarkoitettu kopio hävisi torstaina rautatieaseman filmilokerosta, jonne se oli jätetty säilytettäväksi muutamaksi tunniksi. Kopion arvo on valmistajan mukaan noin 7000 markkaa.

Keskiolut Ruotsissa nuorison ongelma

Uudeksi nuoriso-ongelmaksi nimittävät keskiolutta ruotsalainen radiotoimittaja Lars Thornell ja raittiusliikkeen tiedotussihteeri Rolf Bromme. He kävivät Helsingissä kertomassa tietojaan keskioluen viisi vuotta jatkuneen vapaan myynnin vaikutuksista Ruotsissa.

Toimittaja Thornell on yhdessä maisteri Peter Markenin kanssa tehnyt kirjan keskiolutongelmasta parin tutkimuksen ja haastattelujen perusteella.

Kirjassa ”Mellanölet – ett nytt ungdomsproblem” todetaan, että Tukholmassa melkein kaikki 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat nauttivat keskiolutta. Jopa kymmenvuotiaissa on säännöllisiä keskioluen käyttäjiä.

Keskioluen käyttö ei ole yleistä vain sosiaalisesti poikkeavien nuorten keskuudessa. Myös niin sanotut tavalliset nuoret juovat sitä melko usein ja runsaasti.

”Aamiaistauon jälkeen 12-vuotiaat koululaiset saattavat tulla tunnille niin humalassa, että heidät on vietävä nukkumaan pois päihtymyksensä”, kerrotaan kirjassa.

Koonnut: Jarkko Rahkonen

