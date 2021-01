Kuopio (Rauni Väinämö)

Kuntauudistusehdotuksessa katoamaan tuomittu, vajaan neljän tuhannen asukkaan Keitele on lyönyt muut pohjoissavolaiset kunnat ällikällä 22 miljoonan markan kehittämissuunnitelmalla.

Epäilevien tuomaitten ihmetykseksi se on alkanut jo toteutua. Uuden suksitehtaan rahoitus on selvä ja rakentaminen aloitetaan maaliskuussa. Syksyllä sieltä saa 50 henkilöä työpaikan ja myöhemmin saman verran lisää.

Pohjoissavolaiset kunnallismiehet pitävät Keitelettä suuruudenhulluna ja epäilevät suunnitelman onnistumista.

Kuntauudistusehdotuksesta tuohtuneina keiteleläiset ovat nähneet viimeiseksi vaihtoehdokseen kunnan kehittämisen vimmatulla vauhdilla.

Nuoret ovat lähdössä työnhakuun kaupunkeihin tai Ruotsiin. Pohjois-Savosta oli väestönsiirtymä viime vuonna yli 4 000 ennakkotietojen mukaan.

Katsastusmiehen valta

Autojen katsastuksen perustarkoituksena on pitää liikenteestä poissa sellaiset ajoneuvot, jotka voivat vikojensa takia aiheuttaa vaaran paitsi auton ajajalle myös muille liikenteen osapuolille.

Autojen omistajilla on tapana päivitellä autokatsastuksen pikkutarkkuutta, jolloin useimmiten unohdetaan, että tarkkuus on aivan välttämätöntä.

Mutta on myös riittävästi esimerkkejä siitä, että katsastusmies on saattanut olla väärässä. On sattunut sellaistakin, että katsastusmies on antanut reput jonkin sellaisen osan puuttumisesta, jota tyyppikatsastuksessa ei ole lainkaan vaadittu.

Selitykset eivät auta, vaikka autoilija olisi täysin selvillä ajoneuvonsa kunnosta ja teknillisistä ominaisuuksista. Ne pikemminkin jyrkentävät katsastusmiehen asennetta, ja hänen tuomionsa on lopullinen.

Tällaisten tapausten varalta kannattaisi harkita instanssia, johon autonomistaja voisi vedota.

Nykyisin autoilija on avuton katsastusmiehen edessä, olipa tämä pätevä tai ei.

Kymmenestuhannes Saab valmistui Uudessakaupungissa

Turku (HS)

Kymmenestuhannes suomalainen henkilöauto on valmistunut Oy Saab-Valmetin Uudenkaupungin tehtaalla. Auto on neliovinen Saab-99. Tätä tyyppiä on tehtaalla valmistettu viime lokakuusta lähtien.

Uudessakaupungissa valmistettujen Saabien kotimainen jalostusarvo on nyt kokoonpanotyö mukaan luettuna noin 20 prosenttia. Kuluvan vuoden aikana pyritään aikaansaamaan uusia alihankintasopimuksia ja samalla lisäämään suomalaista jalostusarvoa.

Yhtiö lisäsi tämän vuoden alussa henkilökuntaa, jonka erikoistehtävänä on mm. opastaa alan yrityksiä alihankintaan liittyvissä kysymyksissä.

Puhelinpalvelun kuuntelu kasvanut yli 30 prosenttia

Neiti Aika 06 oli edelleen suosituin puhelinpalvelun numeroista viime vuonna. Siihen soitettiin kaikkiaan yli 10 miljoonaa kertaa.

Helsingin verkkoryhmän 19:ään puhelinpalvelun numeroon soitettiin yhteensä 19,6 miljoonaa kertaa. Lisäys edelliseen vuoteen on yli miljoona soittoa.

Neiti Ajan jälkeen eniten kuunneltu numero oli levyuutuudet, jota kuunneltiin 2,7 miljoonaa kertaa. Numerotiedotus keräsi yli 2,5 miljoonaa soittoa.

Puhelinuutisten kuuntelu lisääntyi vuodesta 1969 noin 30 prosenttia.

Dokumenttikuvaus Suomesta

Kotimainen elokuvaharvinaisuus, kokoillan dokumenttikuvaus ”Perkele, kuvia Suomesta” on juuri valmistunut.

Elokuva on FJ-Filmin tuotantoa, tuottajana Arno Carlstedt. Tekijäryhmään ovat kuuluneet Jörn Donnerin ohella Erkki Seiro ja Jaakko Talaskivi sekä kuvaajina Heikki Katajisto ja Eero Salmenhaara.

Kaikkiaan on ”Perkelettä” tehty lähes vuoden ajan ja se merkitsee – kuten Donner kertoi ennakkokatselussa – FJ-Filmin tuotannon pituusennätystä myös tuloksena: kaikkiaan noin 25 000 metristä kuvattua materiaalia on nyt leikattu elokuva, jonka pituus on n. 3 000 metriä, runsas 100 minuuttia.

”Perkele, kuvia Suomesta” on syntynyt eri puolilla Suomea kiertäneen kuvausryhmän ja etsittyjen tai sattumalta tavattujen eri piirejä edustavien henkilöiden keskustelujen perusteella.

Mutta vaikka elokuva ei sikäli ole täyttä dokumenttia, että kohtauksia tietysti on leikattu, ei haastatteluja kuitenkaan ole ”manipuloitu”, silvottu, vaan ne ovat mukana täydellisinä.

Nappi pikkulapsille

”Nappi” on yhteinen otsikko kaikille perheen pienimmille tarkoitetuille ohjelmille, jotka Tv-1 lähettää kevätkaudella.

Tiistain klo 18.45 alkava ”Nappi” rakentuu piirretyistä ja nukkefilmeistä, saduista ja asia-aiheista. Ohjelman lopussa lähetetään lasten uutiskatsaus kokeiluluonteisena 4–6 kertaa kevään kuluessa. Se on kuitenkin tarkoitettu etupäässä varhaisnuorille.

Perjantaina ”Nappi” sisältää lasten vanhat tutut sankarit. Mukana ovat Kasper, Pimpinella- ja Niksula-lähetykset. Kerran kuussa lähetetään myös kansansatu eri maista.

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun toimitukset vastaavat vuorotellen lauantain ”Napista”. Silloin on ohjelmassa myös aina satu ja Kylli-täti.

Suur-Helsinki haluaa oman kaupunkiradion

Suur-Helsingin alueella tulisi aloittaa erityinen kaupunkiradiotoiminta tämän vuoden syyskuusta lähtien, sanotaan Helsingin radiotoimikunnan laatimassa mietinnössä.

Asiaa on selvitetty marraskuun alussa perustetussa yhteistyötoimikunnassa, johon kuuluvat Yleisradion, Helsingin kaupungin ja maalaiskunnan, Espoon ja Kauniaisten edustajat.

Helsingin radiotoimikunta pitää välttämättömänä toimintaa varten tarvittavan paikallislähettimen rakentamista Espoon Kauklahteen tämän vuoden aikana valmistuvan yleisradioaseman yhteyteen.

Mietinnön mukaan ohjelmatoiminta aloitettaisiin ensi syyskuussa.

Toimikunta pitää tarkoituksenmukaisena suunnitelman jaksottaista toteuttamista. Ensimmäisenä vuotena tulisi toimikunnan esityksen mukaan tuottaa noin 220 tuntia Helsingin seudulle tarkoitettua erikoisohjelmaa, joka radioitaisiin Helsingin kaupungin, maalaiskunnan, Espoon ja Kauniaisten alueelle.

Uno Cygnaeus käänsi päänsä

Uno Cygnaeus on kääntänyt päänsä asentoa Jyväskylässä ikiomassa Cygnaeuksen puistossaan.

Kivipylvääseen kiinnitetyn pronssipään kääntämiseen on tarvittu sivullisen apua.

Avustajasta ei ole tietoa, mutta Unosta näkee selvästi, ettei hän enää seurustele niiden kahden koululapsen kanssa, jotka kuvanveistäjä on antanut hänen seurakseen.

Uno Cygnaeus tutkistelee nyt entisen tyttökoulun tontin saanutta Keski-Suomen yhteiskoulua.

Pornolla rahaa, rahalla pelaajia

Malmö (UPI)

Pornografia ja urheilu tuntuvat ensinäkemältä varsin oudolta yhdistelmältä, mutta Ruotsissa on muuan viidennen divisioonan käsipallojoukkue avannut uuden uran ja noussut ennennäkemättömään kukoistukseen pornon avulla.

Malmö Eriksfältin käsipalloseura kamppaili viime keväänä ankarasti olemassaolonsa puolesta. Seuran kassa oli jatkuvasti tyhjillään ja kannatus oli nollan paikkeilla.

Sitten seuran puheenjohtaja Bengt Svensson sai ajatuksen. Hän päätti vahvistaa seuran rivejä pornonäytöksillä.

Eriksfältin käsipalloseurassa oli viime keväänä 12 jäsentä. Nyt heitä on 460 ja jokainen maksaa 10 kruunun jäsenmaksun.

”Pornoajatus oli hyvä ajatus. Ennen näytöksiä seuran kassassa oli parhaimmillaan 100 kruunua rahaa. Nyt rahaa on jo yli 10.000 kruunua”, sanoi seuran kassanhoitaja Ronnie Lindholm. ”Tämä merkitsee sitä, että pystymme ostamaan uusia ja parempia pelaajia seuran riveihin”, hän lisäsi.

Eriksfältin käsipalloseuran porno-ohjelmisto, jota esitetään kolme kertaa viikossa, koostuu alan filmeistä ja joka porno-iltaan kuuluu myös eläviä tapahtumia seuran pornonäyttämöllä. Esiintyjät ovat palkattuja.

