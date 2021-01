”Ristivedonkin” ylitti yleisradio-keskustelun vauhdittajana ”Sirkus Pasila”, jonka nostattamat laineet eivät ole vieläkään laantuneet. Sen jälkimaininkeja on mm. oheinen pääjohtajan puheenvuoro. Kuvassa Sirkuksen tähtiä, Arja Saijonmaa ja Heikki Kinnunen, jonka esittämä poliittinen pilaviisu johti asian tutkimiseen ja ohjelmantekijöiden hutkimiseen.­

Yleisradion pääjohtaja ei ole juuri puuttunut viime aikana käytyyn keskusteluun, joka on koskenut radiota ja televisiota.

Sitä on jonkin verran ihmetelty. Samanaikaisesti kun käydään vilkasta, jopa hyökkäilevääkin keskustelua yleisradiotoiminnasta, miksi laitoksen johto vaikenee? – –

Päinvastoin on yhtiön johtokunta todennut viimeksi huomiota herättäneessä Sirkus Pasila -ohjelmassa, että se ei täyttänyt tasapuolisuuden vaatimusta, jonka Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstö edellyttää, ja tiettyjä rangaistusseuraamuksia on esitetty.

Asia on johtokunnan jäsenten vastuun osalta esillä Yleisradion hallintoneuvoston kokouksessa helmikuun 4. päivänä. – –

Nyt ollaankin tulossa siihen, että on aihetta lisätä Yleisradion keskusjohdon, erityisesti pääjohtajan ja ohjelmajohtajan vastuualuetta ohjelmatoiminnan alalla, sillä Yleisradion toimintalinja sekä yleisradiopolitiikka koostuu lukuisesta määrästä ohjelmatoiminnan yksityiskohtia, ja on jossakin määrin epäjohdonmukaista, että henkilöitä on asetettu kokonaisvastuuseen ilman, että heidän vastuunsa ja siten muodollisesti myös heidän mahdollisuutensa vaikuttaa ei ulotu yksinäisiin ohjelmiin tai ohjelmakokonaisuuksiin.

Enemmistön puu katkaistiin ennen aikojaan

Enemmistö ry:n Aleksanterinkadulle istuttama punavaahtera on katkaistu. Puu istutettiin kadun alkupäähän viime kesänä kävelykatukokeilun alkaessa.

Lauantaiaamuna havaittiin, että puu oli hävinnyt ja sitä autoilta suojanneet puomit oli nostettu syrjään. Enemmistöläiset tekivät asiasta lauantaina ilmoituksen poliisille.

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto oli määrännyt järjestön poistamaan puun ensi keskiviikkoon mennessä.

Enemmistö ry aikoi poistaa puun erityisessä juhlatilaisuudessa, jolloin katuun olisi kiinnitetty puusta kertova muistolaatta.

Veroilmoituksen jättöruuhka odotettavissa

Noin 300 000 helsinkiläistä on jättänyt veroilmoituksensa lauantai-iltaan mennessä.

Tämä tietää maanantaiksi melkoista ruuhkaa Helsingin yli 40 palautuspisteessä, sillä noin 100 000 veronmaksajaa on vielä palauttamatta ilmoituksensa.

Vastaanottopisteet olivat avoinna – paitsi pankit – lauantainakin, vaikka muuten olisi ollut vapaa lauantai.

”Ympäristötekijät syynä nuorison ongelmiin”

Lohja, HS

Ikärajan poistamista tai tuntuvaa alentamista mm. ravintoloissa vaati nuorison edustaja, teini Pontus Lindberg Tammisaaressa pidetyssä nuoriso-ongelmia käsitelleessä tilaisuudessa lauantaina.

Asioista keskusteltiin lähinnä lääkärin, psykologin ja kasvattajan näkökulmasta.

”Nykynuoriso on erittäin valistunutta kun vertaamme sitä nuorisoon muutamia vuosikymmeniä sitten. Niinpä äänioikeusikärajaa olisi ehdottomasti alennettava.

Myös muilla alueilla kuten ravintotoissa ja elokuvissa olisi ikärajat poistettava kokonaan tai niitä olisi ainakin tuntuvasti alennettava”. Lindberg sanoi.

Tohtori Sten Steniuksen mielestä vain osoittamalla keskinäistä ymmärtämystä estämme epäsosiaalisten yksilöiden pyrkimyksiä päästä valtaan yhteiskunnassamme.

Kiskoteekissa pääsee tanssien Rovaniemelle

Kiskoteekki asetetaan liikenteeseen välille Helsinki–Rovaniemi helmikuun 20. päivänä.

Valtion rautateiden konepajalla Pasilassa rakennetaan paraikaa vanhasta kahvilavaunusta nykyaikaisempaa muunnosta, jossa matkustajat voivat myös tanssia.

Kahvilavaunusta poistetaan siinä aikaisemmin ollut toisen luokan matkustajaosasto. Tilalle tulee parkettinen tanssilattia.

Vanhalla puolella tarjotaan edelleen virvokkeita. Anniskeluoikeuksia kiskoteekki ei saa.

Klassinen musiikki ja viulu kohtaavat rockin

George Harrison suostui viimein Amerikassa menestyneen singlensä My Sweet Lordin julkaisemiseen Englannissa ja hetimiten levy syöksähti listan kärkeen muistuttaen parhaista beatle-ajoista.

Hey Jude vuodelta 1968 on viimeinen Beatles-yhtyeen yhteinen single, joka nousi listojen aivan kärkeen Englannissa.

My Sweet Lord on irrotettu Harrisonin kolmen kirkon LP:ltä, joka sekin on menestynyt hyvin.

Viulu ja piano ovat saaneet uudelleen armon popmuusikkojen kokoonpanoissa.

Englannin uusiin yhtyeisiin kuuluva Curved Air perustaa koko musiikkinsa Darryl Wayn mehukkaalle sähköviululle. Yhtyeeltä ilmestyi viime vuoden lopulla levy nimeltä Airconditioning eli Ilmastointi.

Isosta vatsasta ei ole haittaa jos järki pelaa

Hilpara antoi lauantai-iltana Helsingin Jäähallissa opetuksen Karhu-Kissoille jääkiekkoilun suomensarjassa.

Opetus oli tämä: iso vatsa ja järki on parempi yhdistelmä kuin fyysinen kunto ilman järkeä.

BMW tarjoaa puoliuutuutena matkailuauton

BMW 2000 tii Touring on baijerilaistehtaan uutuus vuodeksi 1971. Se esiteltiin poikkeuksellisesti jo Brysselin autonäyttelyssä, koska saksalaisten oma autonäyttely Frankfurtissa on tänä vuonna peruutettu.

Tehdas kamppailee tuntuvissa taloudellisissa vaikeuksissa, joita ei suinkaan lievitä kilpailijoiden lietsoma huhukampanja.

BMW:n kannattajat odottavat toiveikkaasti vanhojen 1800- ja 2000- mallien korvaamista nykyaikaisesti muotoillulla uudella tyypillä, joka paremmin tarjoaisi vastinetta rahanarvoiselle D-markalle.

Uusi matkailuauto paikkaa melko hyvin tehtaan tähän asti puutteellista mallivalikoimaa.

BMW 2000 tii Touring on sekoitus henkilöautoa (2 + 2-paikkainen), coupé tyyppiä ja ranskalaista farmari/perheauto-yhdistelmää.

