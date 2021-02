Matkailuneuvosto on teettänyt uuden yleisesitteen Suomesta ulkomaalaisille. Sama aihe, huilua soittava tyttö ja maisema Kolilta, toistuu värikuvana lehtisten kansissa ja julisteissa.­

Puista huilua soittava tyttö Kolin maiseman keskellä on kuvattuna uudessa ulkomaille lähtevässä matkailuesitteessä. Sama aihe toistuu kirjasten lisäksi tänä vuonna myös matkailuneuvoston julisteissa.

Kauppa- ja teollisuusministeriön matkailuneuvosto saa piakkoin valmiiksi kolme uutta Suomea esittelevää värifilmiä. Sen lisäksi odotetaan parin viikon sisällä pohjoismaiseen sarjaan liittyvää kirjaa suomalaisista hotelleista.

Uuden yleisesitteen Suomesta on suunnitellut taiteilija Martti Kykkänen. Esitteen kansi sekä samasta aiheesta valmistetut julisteet korostavat tämän vuoden myyntivaltiksi valittua suomalaista luontoa. – –

Lähiviikkoina valmistuvista filmeistä esittelee yksi suomalaista saaristoa. Toiset kaksi kertovat automatkailusta Suomessa sekä yöelämästä nimellä ”Finland by night”.

Yhteisasuminen ei ole ryhmäseksiä

Kollektiivinen asumismuoto korvaa yhä useammin perheasumisen.

Keski-Euroopassa, Tanskassa ja Ruotsissa on jo useita vuosia kokeiltu erilaisia kollektiiveja. Ne perustuvat joko suurperheideaan tai pienperheisiin, joilla on yhteiset palvelut.

Amerikkalaisista hippikommuuneista on puhuttu paljon. Samoin on kollektiiviasuminen liitetty automaattisesti ryhmäavioliittoon ja ryhmäseksiin.

Asiallisempaa suhtautumista kaivattaisiin, valittavat nuoret helsinkiläiskommuunien asujat. Nämä kommuuneissa asuvat ovat etupäässä opiskelijoita, jotka ovat kyllästyneet alivuokralaiskurjuuteen ja vapautensa menetykseen vuokraemännän sääntöviidakoissa.

Kollektiiviasuminen on kommuunilaisten mielestä terve asumismuoto, joka takaa runsaasti kontakteja ja virikkeitä. Lisäksi asukkaat väittävät sen olevan taloudellisesti edullista: vuokra- ja asumiskustannukset voidaan jakaa, ja myös ruokatalous voidaan hoitaa edullisemmin kuin yksin asuessa.

Äänioikeus 18-vuotiaille

Eduskunta saa ulkosuomalaisten ”ikuista” äänioikeutta koskevan lakiesityksen kevätistuntokaudellaan.

Oikeusministeri Erkki Tuominen lupasi maanantaina myös, että samassa yhteydessä on tarkoitus antaa eduskunnalle esitys äänioikeusikärajan alentamisesta 18 vuoteen.

Vaalikelpoisuusikäraja jäisi edelleen 20 vuoteen toisin sanoen vaaliehdokkuuden edellytyksenä on vähintään tämä ikä.

Mustalaiskieltä halutaan yliopistoon

Mustalaisten kieltä yliopiston oppiaineeksi ehdottaa vertailevan kielitieteen professori Pentti Aalto. Kieli sopisi tukiaineeksi yleisen kielitieteen, indoeurooppalaisten kielten sekä suomen ja ruotsin opiskelijoille.

Mustalaismurre on joka maassa mielenkiintoinen, sillä se on lainannut kunkin isäntämaansa kielestä aineksia ja kieliopin.

Suomen mustalaisten murre on säilynyt melko puhtaana, koska sillä on yhä oma kielioppi, vaikkakin suomesta on tullut runsaasti vaikutteita.

Vanhan Maximin tilalle kaksi uutta teatteria

Elokuvateatteri Maximin purkamisesta on tehty periaatepäätös.

Tilalle rakennetaan kaksi elokuvateatteria, joista alemmassa 300-paikkaisessa aiotaan säilyttää vanhan Maximin sisustus ja ne osat, jotka säilyvät ehjinä. Yläpuolelle tulisi 500-paikkainen moderni elokuvateatteri.

Elokuvayhtiö Kinostosta kerrotaan, että rakennustöihin ryhdytään kesäaikana.

Eino Leino sai muistolaatan

Rooma (Mirja Sassi)

Presidentti Kekkosen viimeisen vierailupäivän ohjelmassa Roomassa oli muistolaatan paljastaminen sen talon seinällä, jossa suomalainen runoilija Eino Leino on asunut.

Presidentti Kekkosen ja hänen seurueensa autokolonnan saapumista ja lyhyttä viipymistä varten pysäytettiin hetkeksi liikenne tältä Rooman vilkkaimpiin kuuluvalta kulmakunnalta.

Presidentti nousi autostaan ja piti lyhyen paljastamispuheen, jossa hän italian kielellä ilmaisi läsnäolevalle Rooman pormestarille kiitollisuutensa siltä, että nimen omaan hänelle oli suotu ilo paljastaa muistolaatta kertomaan roomalaisille runoilijasta, joka on välittänyt suomalaisille Italian jalointa kulttuurisisältöä Dantea. – –

Valkoiseen marmoriin oli Italian kielellä kaiverrettu: ”Tässä talossa asui vuosina 1903–1909 suuri suomalainen runoilija Eino Leino, joka käänsi Divina Commcdian Rooman universaalisuuden innoittamalla rakkaudella.”

Uusi KOM perustettu

Uusi KOM-teatteri on tulossa jatkamaan viime keväänä lopetetun KOMin maineikkaita perinteitä.

Ryhmässä on mukana aikaisemman KOM-näyttämön ydinjoukkoa, mm. Tukholmasta vastikään kotiutuneet Kaisa Korhonen ja Kaj Chydenius.

Toiminta päästään aloittamaan aikaisintaan ensi kesänä. Uusi KOM näyttelee suomeksi. – –

Uuden teatterin nimi vahvistettiin maanantaina Helsingissä pidetyssä kokouksessa, jossa oli mukana koko KOM-joukko: Kaisa Korhosen ja Kaj Chydeniuksen Iisaksi Tytti Oittinen, Eriikka Magnusson, Måns Hedström, Sulevi Peltola, Pekka Milonoff ja Tom Wentzel.

Yhdestä avannosta yli 70 kiloa mateita

Seinäjoki (HS)

Todellisen ”Pietarin kalansaaliin” sai kolmimiehinen pilkkimiesryhmä eräästä Vimpelin pikkujärvestä.

Seinäjoen seudun innokkaimpiin talvionkijoihin kuuluva Toivo Papu sai tovereineen kertakäynnillä peräti 70–75 kiloa mateita eräästä katiskaa varten aikoinaan hakatusta avannosta.

Koukkuun piti lisätä houkuttimeksi viipale ahvenen lihaa, ja tavallisesti laiska matikka kävi tällöin kiinni pohjan rajassa melkein joka laskulla.

