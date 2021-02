Reposaari (HS)

Kauniillakin säällä jää kymmenkunta Reposaaren seitsemästätoista troolarista satamaan. Silakan hinta on pudonnut alimmilleen kymmeneen vuoteen, eikä kalastuksen juuri katsota kannattavan.

Vain muutama troolari lähtee merelle. ”Hinta tekee laiskaksi”, toteavat kalastajat. - -

Merelle pääsee, jos on halua. Troolari ”Armin” omistaja, kalastaja Volde Fager Merikarvialta on eräs niistä, joka manailee silakan kehnoa hintaa Reposaaren rannassa.

”Hinta on laskenut alimmilleen kymmeneen vuoteen. Pitäisi saada puolitoista–parituhatta kiloa matkaa kohden. Muuten ei juuri kannata lähteä”, hän sanoo. Edellisenä päivänä hän kertoo saaneensa 350 kiloa.

Maataloushallituksen edustajien ja kalastajien yhteistä kokousta puuhataan. Kalastajat ovat kyllästyneet hintoihin, jotka laskevat samaan aikaan, kun polttoaineen hinta kohoaa.

Uhkaava öljyriisi ei huoleta Eurooppaa

Öljytoimitusten mahdollinen keskeyttäminen Opec-maista ei kovin nopeasti tunnu Suomessa, sillä nykyiset varastot riittävät talven yli. Lisäksi noin 75 pros. raakaöljystä tulee Opec-maiden ulkopuolelta Neuvostoliitosta.

Myöskään muualla Euroopassa ei ole ryhdytty erikoisiin varotoimiin, sillä maiden varastot riittävät 3–6 kuukaudeksi.

Ratkaisuun uskotaan sitäpaitsi yhä Opec-maiden ja öljy-yhtiöiden keskeisissä neuvotteluissa.

Joka viides häätö Helsingissä laiton

Ilman laillisia perusteita tai kolmen kuukauden muuttoaikaa antamatta irtisanottiin Helsingissä viime vuonna 310 vuokralaista. Kaikkiaan häädettiin vuonna 1970 Helsingissä 1540 vuokralaista.

Kaksi- tai kolmihenkiset ruokakunnat ovat suurimpana ryhmänä laittomasti häädettyjen joukossa. - -

Syynä laittomien häätöjen suureen määrään pidettiin vuokralaisten liian vähäistä tietoutta tuomioistuimista. Oikeusjutun nostamista kavahdetaan, ei tiedetä miten menetellä ja pelätään suuria kustannuksia.

Euroviisut työn alla

Kuudelta tunnetulta muusikolta on tilattu sävellykset Eurovision Suomen karsintaan, joka nähdään 13. päivänä helmikuuta suorana lähetyksenä Pasilan studiosta.

Työn parissa puuhaavat parhaillaan lujasti Eero Koivistoinen, Jukka Kuoppamäki, Rauno Lehtinen, Esko Linnavalli, Lasse Mårtenson, Eero Ojanen, Jim Pembroke ja Aarno Raninen, jotka on kelpuutettu mukaan kilpaan. Säveltäjät saavat itse valita kappaleensa esittäjän.

Kilpailun tuomaristo valitaan siten, että kustakin läänistä tulee kaksi edustajaa. Heidät on kansainvälisten säännösten mukaan, valittu niin, että toinen on yli 25-vuotias ja toinen alle 25 vuotta.

Yli-ikäraja on 60 vuotta ja ali-ikäraja 18 vuotta. Näiden kahden edustajan välillä on vielä oltava 10 vuoden ikäero.

Ällitälli viihteeksi

Kaikkien niiden ihmisten, jotka katsovat taloudelliset resurssinsa kehnonlaisiksi, on aika nyt höristää korviaan ja terästää näköään, sillä uusi viihdeohjelma ”Ällitälli” lupaa kertoa perinpohjin, kuinka itsekukin voi parantaa taloudellista asemaansa.

Ohjelman poliittinen osasto puolestaan on ilmoittanut tarttuvansa arkailematta päivänpoliittisiin asioihin. ”Ällitälli” on lisäksi laulu-, soitto-, ja näytöskappaleohjelma viikon uurastuksen päätteeksi.

Laulusta huolehtii tänään Marion Rung, soitosta Esko Linnavalli ja puheesta juontajapari Heikki Kinnunen ja Leo Lastumäki.

”Ällitälli” nähdään yhteensä kahdeksan kertaa kahden viikon välein. Sen ohjaavat ja tuottavat Vesa Nuotio ja Pertti Reponen. Käsikirjoituksesta vastaavat Raimo Meltti ja nimimerkki Erkki Tolkku.

Maailman hiihtoprinsessan Hilkka Kuntolan viides EM-kulta

Nesselwang, Länsi-Saksa (Jaakko Luoma)

Hilkka Kuntola, Jurva ja Suomi, on tyttö, jolla on Euroopan mestaruuksia enemmän kuin Suomen mestaruuksia. Sitä paitsi hän on joululahja Suomen hiihtourheilulle.

Hilkka Kuntola otti viidennen nuorten Euroopan mestaruuden sillä päättäväisyydellä, joka voi olla ominaista vain koko maailman hiihtoprinsessalle.

Jurvan tyttö teki EM-Nesselwangissa tyttöjen viidellä kilometrillä pelin selväksi jo puolimatkaan tultaessa. Loppumatkalla hän joutui antamaan periksi muutaman sekunnin kahdelle vuoristolatujen kasvatille, mutta voitto ei ollut milloinkaan uhattuna. Mestaruuden ja hopean ero oli yhdeksän sekuntia.

Mestaruus oli Hilkka Kuntolan kolmas henkilökohtainen eurooppalainen ja viestit mukaanluettuna viides.

