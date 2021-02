Kreivi on suomalaisen miehen ihanne

Elokuva ”Kreivistä” sai alkunsa kaksi ja puoli vuotta sitten.

Se kehittyi mielessäni aluksi tarinansa ja aiheensa painolla ja ajattelin pääosaan (sikäli kun elokuvaa ikinä tehtäisiin) näyttelijää.

Vuotta myöhemmin huomasin, että vasta Kreivin eli Pertti Ylermi Lindgrenin esiintyminen pääosassa, omana itsenään, loisi kertomuksen ratkaisevan jännitteen.

Mikä 76 kertaa kihloissa olleen Kreivin saagassa sitten oli mielestäni tärkeätä ja kuvaamisen arvoista? Se, että Kreivi niin puhtaasti edustaa suomalaisen miehen maailmaa: hän luo ympärilleen asetelman, jossa miehen ja naisen suhteet kärjistyvät hyvin havainnollisesti. Ja tasa-arvoisuuden puute välittyy tavalla, joka on erottamattomasti koominen ja traaginen.

Puhuessaan naisille Kreivi on hallitseva, haastava, viekas ja hirmuisen hauska. Hän toteuttaa siis tavallaan suomalaisen miehen salaisimpia unelmia.

Naisen osaksi jää alistua, luottaa jopa äärimmäisen petoksen hetkellä. Taustalla on romanttinen unelma ikuisesta rakkaudesta, sen ristiriita kovin paljon ankeamman todellisuuden kanssa.

Peter von Bagh

Apollo-14 aloitti kotimatkansa

Avaruuskeskus, Houston (AP)

Kuumoduli Antares sinkoutui lauantai-iltana kuun pinnalta aloittaakseen komentoalus Kitty Hawkin takaa-ajon.

”Näyttää hienolta täältä alhaalta”, avaruuskeskus ilmoitti astronauteille heidän noustuaan kuusta kello 20.48 Suomen aikaa.

Astronautti Stuart Roosa, joka oli yksinään kiertänyt kuuta komentoaluksessaan Alan Shepardin ja Edgar Mitchellin 33 ja puoli tuntia kestäneen kuussa oleskelun aikana, oli runsaan sadan kilometrin korkeudella kuualuksen aloittaessa nousunsa.

”Mikä nousu!” Mitchell huudahti nousuvaiheen moottorin leimahtaessa henkiin.

Nousu merkitsi ihmisen kolmannen kuussa käynnin päättymistä. Samalla käynti oli ensimmäinen, joka on suoritettu kuun rosoiselle vuoristoalueelle, jonka uskotaan sisältävän kaikkein vanhimpia kuun ainesosia.

Miksi eron piti tulla meille

Aviomiehen elättäjän rooli periytyy kivikaudelta, samoin hänen elättäjän oikeutensa.

Kun nainen nykyisin osallistuu elättämiseen, pitäisi miehen vastaavasti osallistua kotitöihin. Roolit muuttuvat.

Vasta nykyisin naisella on mahdollisuuksia taloudelliseen riippumattomuuteen. Naisen itsenäistymisen mukana avioerot ovat käyneet tavallisiksi.

”Mutta ei ole ollenkaan sanottu, että onnettomia avioliittoja olisi nyt enemmän kuin ennen”, sanoo Kirsti Airola, asumuserosovittelija ja Helsingin lastensuojeluviraston johtava huoltotarkastaja.

”Nyt vain peräänkuulutetaan henkilökohtaista onnea avoimemmin kuin ennen. Ja mitä järkeä olisikaan kituuttaa epätyydyttävässä liitossa.”

”Silti ero sinänsä ei ole ihmissuhteiden kannalta aina järkevä tai suositeltava. Siihen joudutaan.”

Soutuvene kaatuu useammin viinaan kuin myrskyyn

Kun suomalaiset ryyppäävät, he ryyppäävät kunnolla. Viina on eräs syy, miksi meillä kuolee 30–50-vuotiaita miehiä noin kaksi kertaa niin paljon kuin Ruotsissa – vaikka ruotsalaisetkaan eivät ole raittiita, kaukana siitä.

Näin sanoo Turun yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen esimies, professori Jyrki Raekallio. Hän on valmis liittämään uusimpien kansantautiemme, liikennekuoleman ja itsemurhan, ryhmään viinan aiheuttamat kuolemantapaukset.

Raekallion väitteet perustuvat oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin. Ruumiinavausten yhteydessä niissä suoritetaan veren alkoholin tutkimukset kaikissa tapaturmissa.

Sen lisäksi Turussa on selvitetty myös alkoholin osuutta hukkumistapauksissa ja päädytty suorastaan hätkähdyttäviin lukuihin. Jos niin sanotussa parhaassa iässään oleva eli 20–30-vuotias mies Suomessa hukkuu, hän on yli 90 prosentin varmuudella ollut tapahtumahetkellä päissään.

Kaikista meillä hukkuneista aikuisista 2/3 on ollut kuolinhetkellään alkoholin vaikutuksen alainen.

”Veneitä ei meidän oloissamme keikuttele myrskyt, vaan veneissä olijat”, sanoo Raekallio.

Postin pulmat

Kehittyneen yhteiskunnan eräs tuntomerkki on, että palvelusten määrä ja laatu eivät ainakaan alene.

Toisaalta palveluksia tuottavilla ihmisillä on oikeus siinä kuin muillakin lyhyeen työaikaan. Tämä ristiriita tulee esille myös postinkannossa.

Helsingissä on iltapäiväpostin kantaminen lopetettu eräillä esikaupunkialueilla, ja luvassa on muitakin samanlaisia supistuksia. Perusteluksi on esitetty työvoimapula, jonka takana ovat puolestaan hyvä yleinen työtilanne, postinkantajien alhainen palkkataso ja lauantaityöt.

Vaikka supistusohjelma toteutetaankin alueilla, joilla ei ole sanottavasti elinkeinoelämää, merkitsee se tavallisiin kuluttajiin kohdistuvaa postipalvelutason alentamista.

Poliittinen sisällissota leimahti ilmiliekkiin

Metallimiehet tyrmäsivät viimeisen sovintomahdollisuuden selvin numeroin. Valtakunnansovittelijan välitysehdotus kaatui jäsenäänestyksessä prosenttiluvuin 77,5–22.

Käytännössä tulos merkitsee sitä, että noin 70 000 metallimiestä lyö hanskat naulaan ja aloittaa lakon maanantaiaamuna kello 06.00.

Äänestystulosten myötä leimahti myös Metalliliiton sisäinen poliittinen valtataistelu avoimeen liekkiin.

Naapurikunnat imevät varakkaita Helsingistä

Helsingin väestö vähenee ja kantakaupungin sosiaalinen taso laskee.

Espoo ja Helsingin maalaiskunta imevät suurituloista väestöä keskustasta, kun pienituloiset taas muuttaessaan jäävät kantakaupunkiin, toteaa valtiot. yo. Tuomo Salo Helsingin yliopistossa tekemässään pro gradu -tutkimuksessa Helsingin seudun muuttoliikkeestä.

Salo haastatteli kaikkiaan 608 vuonna 1968 muuttanutta ruokakuntaa. Näistä 269 muutti Helsingin sisällä ja 339 Helsingistä naapurikuntiin.

Helsingistä naapurikuntiin muuttavat ruokakunnat ovat tutkimuksen mukaan sosiaaliselta asemaltaan korkeampia, suurituloisempia ja nuorempia kuin Helsingin sisällä muuttavat. Niihin kuuluu myös enemmän lapsia.

Creedence Clearwater muuttuu kolmimiehiseksi

Viikolla tuli tieto, että Creedence Clearwater Revival -yhtyeestä tulee trio. Komppikitaristi Tom Fogerty lopettaa maankiertämisen ja jää neljän lapsensa ja vaimonsa iloksi vaihteeksi kotiin.

Erityisesti mainitaan uutistoimisto AP:n sähkeessä, ettei eroamisen syynä ole riita, vaan Tom haluaa kokeilla omia taiteellisia näkemyksiään omin päin. Tom Fogerty on yhtyeen kärkimiehen John Fogertyn veli.

Yhtye ei aio korvata Tomia uudella miehellä vaan jää muodikkaasti kolmimiehiseksi.

Lottoveikkaus päin seiniä

Mistä johtuu, että Lotossa saa varanumeron ainoastaan ne, joilla on viisi oikein, jotta saisivat kuusi silloin kun ei ole kuutta. Se on väärin.

Silloin jos on viisi oikein ja saa varanumeron, niin silloin on saatava kaikki tai ei kukaan.

Jos Vakioveikkauksessa on 11 oikein, niin se on 11 eikä siitä muutu, mutta tää Lotto on päin seiniä.

Olisi paras muuttaa sääntöjä niin, että kaikki saavat varanumeron, tai sitten sama systeemi kuin Vakioveikkauksessa; muuten Lotto on aivan mätä veikkaus eikä paljon kannata.

Jos kaikki Loton veikkaajat vain kävisivät yhteisrintamaan, niin luulen, että asiat korjaantuisivat.

Rehellisyys kaikessa

Koonnut: Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone