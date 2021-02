Metallin lakkolaiset viettävät aikaansa tanssien, pilkkien, retkeillen, opiskellen ja lomaillen. Keskiviikkona kolmatta päivää jatkunut 70 000 metallityöläisen lakko oli edelleen rauhallinen.

Lakkotoimikunnat suunnittelevat kuumeisesti ajanvietettä toimettomuuden välttämiseksi. Yleisin ajanviettomuoto on lakkolaisten keskuudessa ollut tanssiminen, vaikka daamien puute onkin tuntuvaa. Kevyen ajanvietteen lisäksi on suunniteltu säännöllistä opiskelua. Tyhjissä tehtaissa on työnjohtoporras päässyt yleisesti koulutettavaksi mm. työsuhdeasioissa. – –

Lahdessa tanssiaisissa oli väkeä parisensataa henkeä, mutta yleisö oli miesvoittoista kuten metallimiesten joukossa odottaa sopiikin. Monet jäivät tanssiaisia edeltäneestä liiton tiedotustilaisuudesta katsomaan ja seurustelemaan ja tapaamaan tuttavia. Tyttöjä kaivattiin joukkoon hieman enemmän. Tanssihaluisia poikia oli vaikka millä mitalla. – –

Kuopion lakkolaiset viettävät Pirskasen mukaan aikaansa pilkkiongella, Torstai-iltana järjestävät Savon sosialistiset nuoret ensimmäiset tanssit ja niistä saatava tulo annetaan lakkotoimikunnalle. Varoja käytetään eniten avuntarpeessa olevien lakkolaisten hyväksi. – –

Tamperelaiset opiskelijat avaavat ylioppilastalonsa lakkolaisille torstaina klo 12. Ylioppilastaloa pidetään metallinlakon takia auki päivittäin klo 12–15 ja siellä tarjoillaan lakkolaisille ilmaiseksi kahvia ja virvokkeita. Järjestelyt Yo-talolla toteutetaan opiskelijoiden talkoovoimin.

Lautakunta vapautti kaksi elokuvaa

Tanskalaisen ohjaajan Jens Jörgen Thorsenin kohuttu ja kiistelty Henry Miller -filmatisointi ”Hiljaiseloa Clichyssä” on nyt moninaisten vaiheiden, sensuurikieltojen ja leikkausten jälkeen hyväksytty esitettäväksi Suomessa. Elokuva kiellettiin ensin sensuurissa ja sen kävi ohjaaja itse leikkaamassa täällä yliopettaja Hallaman kanssa, mutta se joutui elokuvalautakunnassakin katsottavaksi kahteen kertaan, ennenkuin se siellä nyt tiistaina hyväksyttiin.

Samana päivänä elokuvalautakunta hyväksyi esitykseen myös ensiksi meillä kielletyn Andy Warholin, underground-elokuvan profeettana tunnetun monitahoisen poptaiteilijan, kuuluisen teoksen ”Fleshin”. Siitä ei tiettävästi leikattu mitään, mutta ikäraja määrättiin 18 vuodeksi.

Molemmat nämä Valio-Filmin maahantuomat elokuvat ennättänevät ohjelmistoon vielä tämän kevätkauden aikana.

Rintamamiehet saavat oikeuden asumistukeen

Rintamamiehet liitetään erillisryhmänä kansaneläkkeen asumistuen piiriin. Varsinainen rintamasotilaseläkelaki käsitellään eduskunnassa hallituksen esittämässä muodossa ja tekniset virheet korjataan valiokunnassa. Näin päätti hallituspuolueiden työryhmä, joka takoi pikavauhdilla sovintoratkaisun periaatelinjat keskiviikkona.

Sovintoratkaisu merkitsee käytännössä sitä, että 55 vuotta täyttäneet rintamasotilaat (rintamamiestunnuksen haltijat) voivat saada erityistä eläkettä. Ehtona ovat työkyvyn alentuminen ja taloudelliset seikat. Lisäksi tulevat rintamamieseläkkeiden saajat kansaneläkkeen asumistuen piiriin. Tämä järjestely lisää valtion menoja noin 2–3 miljoonaa markkaa.

Työnsaantivaikeudet on myös tarkoitus ottaa huomioon alentuneen työkyvyn ohella eläkkeen saannin perusteena.

Hallituspuolueiden keskuudessa syntyi kiistaa rintamasotilaseläkkeestä lähinnä sen vuoksi, että sos. dem. leirissä katsottiin eläkkeen suosivan maalla asuvia.

Miljoonalaina moottoritielle

Suomi on saanut Maailmanpankilta yhteensä 13,0 milj. dollarin eli 54,6 milj. markan suuruisen tielainan. Se aiotaan käyttää Helsingin ja Lahden välisen moottoritien rakentamiseen välillä Tattariharju–Järvenpää.

Lainalla rahoitetaan myös osa tänä vuonna tehtävistä tienpäällystystöistä.

Oluenjuojat siirtyvät väkevämpiin

Keskioluen suosio väheni viime vuonna edellisvuodesta, mutta A-oluen myynti kasvoi. Kokonaisuudessaan mallasjuomien myynti väheni hiukan, mutta viinien ja väkevien juomien lisääntyi.

Alkoholijuomien kokonaiskulutus kasvoi viime vuonna. 2,7 prosenttia 100-prosenttiseksi alkoholiksi muutettuna. Alkon myymälöiden myynti ja panimoiden keskioluttoimitukset olivat sataprosenttisena alkoholina 20,4 miljoonaa litraa. – –

Alko peruutti keskiolutoikeudet 114 baarilta ja ravintolalta viime vuonna. Yhteensä 21 oikeutta lakkautettiin pysyvästi, 93 määräajaksi. Anniskelu alaikäisille lisääntyi vuoden aikana huomattavasti.

Rangaistusta vaaditaan miehennielijöille

Lima (AP)

Ryhmä aviovaimoja on vaatinut hallitusta laatimaan lain, joka rankaisisi naimisissa olevien miesten kanssa sukupuolisuhteeseen ryhtyviä naisia. Hallitukselle jätetyssä muistiossa huomauttivat aviovaimot tarvitsevansa suojelusta säilyttääkseen asemansa laillisina aviopuolisoina.

He totesivat: ”Äskeiset tapaukset ovat luoneet pelkoa, että avioliiton epävarmuus lisääntyy päivä päivältä, jos aviomiehiä pyydystävät naimattomat naiset saavat kulkea ilman rangaistusta.”

Koonnut: Jarkko Rahkonen

