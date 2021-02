Tupakan hinta noussee aivan lähiaikoina: Valtiovarainministeriön, teollisuuden ja kaupan kesken on tiettävästi sovittu, että savukkeiden hintoja korotetaan keskimäärin 14,3 prosenttia. Sikarin ja piipputupakan hinnat nousevat keskimäärin 9 prosenttia. Virallinen päätös korotuksista on vielä tekemättä.

Kahvin hinnan korotustarve on hintaviranomaisten laskelmien mukaan noin 2,70 mk kilolta. Kahvipaahtimot ovat esittäneet 3,80–4 markan korotusta. Jos hallitus katsoo, että valtiolla on varaa uudelleen luopua kahvin tullin perimisestä, supistuisi kahvin hinnan korotustarve 1,60 markalla ja olisi siten noin markan kilolta.

Kahvin tullivapaus poistui vuoden vaihteessa. Jokaisesta kahvikilosta peritään 80 pennin tulli. Kun kahvia tuodaan vuodessa noin 55 miljoonaa kiloa, ovat kahvista saadut tullitulot valtiolle noin 44 miljoonaa markkaa vuodessa. – –

Sokerinkin hintakysymys on karvas pala hallitukselle, sillä puolivalmisteena maahantuodusta sokerikilosta maksetaan nykyisin subventiota 20 penniä kilolta.

Kun puolivalmista sokeria tuodaan vuodessa noin 150 miljoonaa kiloa, menee valtiolta hinnanalennuksiin noin 30 miljoonaa vuodessa.

Tahkovuori varattu jo kevätkaudeksi

Kuopio (HS)

Pohjois-Savon ensimmäinen korkealuokkainen loma- ja kongressihotelli avattiin Nilsiän Tahkovuorella. Hotelli Tahkovuoren tilat on varattu kevätkaudeksi jo lähes kokonaan.

Matkailunkehitysrahasto Oy:n toimitusjohtaja Jukka Syrjänen pitää hotelli Tahkovuorta esimerkkinä uudesta rakentamistavasta, joka tähtää entistä suurempaan majoituskapasiteettiin sekä keskitettyyn toimintaan paikkakunnan muiden matkailuyritysten kanssa. – –

Hotellihankkeen kokonaiskustannukset ovat kolme miljoonaa markkaa. Hotellin taso on A 1 -luokkaa. Sen on suunnitellut arkkitehti Kaj Michael Kuopiosta. – –

Vaikka ollaankin Savon sydämessä, ei hotellin aulassa tapaa suomenkielisiä opasteita. Tulipunaiseen ja vihreään sävytetystä eteishallista mennään diskoon ja pikkuovien päällä lukee ladies ja gentlemen.

Nilsiän oma liuskekivi peittää eteis- ja yläaulan lattiat. Siitä on myös tehty yläaulan takka. Ravintolatilaa on yhteensä 500 ihmiselle.

Kahdeksan vuoden pakkotyö ohi, huusivat abiturientit

Helsingin keskikaupungin liikenne sekoitetiin 120 kuorma-auton voimalla torstaina keskipäivällä, jolloin abiturienttien tuhatpäinen joukko ajoi ”Pohjois-Espaa” ylös ja ”Etelä-Espaa” alas kuten ennenkin.

Liikennettä ohjaavien poliisien päällikön Keijo Kivelän mielestä ”ei siinä ole mitään pahaa, jos ihmiset kahdeksan vuotta koulua käytyään saavat oikein rehellisesti poliisien luvalla huutaa, vaikka autot sotkevatkin liikenteen”. – –

Oppikoulunopettajat huolissaan työn saannista peruskoulussa

Peruskoulun siirtymäsäännösten viipyminen on johtanut Vammalassa peruskoulusuunnitelmaan, jonka mukaan lähes puolet paikkakunnan ainoan oppikoulun Vammalan yhteislyseon opettajista jäisi peruskoulun toteuduttua työttömäksi.

Oppikoulunopettajien keskusjärjestön mukaan vastaavanlaisten tapausten toistuminen voi tulevaisuudessa merkitä työttömyyttä suorastaan tuhansille oppikoulun opettajille.

Sanders jättää taas Gaborit

Näyttelijä George Sanders, joka taannoin häissään, sanoi erityisesti pitävänsä Gaborin perheen naisista, on ilmeisesti tullut toisiin käsityksiin. Hän on ottamassa eroa Magda Gaborista, jonka kanssa hänet vihittiin joulukuussa. Erilleen he muuttivat jo tammikuussa.

Sanders, 64, on aiemmin ollut naimisissa mm. Magdan sisaren Zsa Zsa Gaborin kanssa. Äiti Gabor tervehti ilolla Sandersin paluuta perheen piiriin viime joulukuussa.

Ilo jäi kuitenkin lyhyeksi. Zsa Zsan muistetaan jo aikoinaan sanoneen, että Sanders on mitätön moukka, jolle raha on pakkomielle.

Nyt purkautuva avioliitto oli sekä Sandersin että Magda Gaborin viides. (UPI)

Rollarit aikoo muuttaa Ranskaan

Mick Jagger ja hänen kuulu englantilainen yhtyeensä Rolling Stones saattaa muuttaa pysyvästi Ranskaan asumaan. Muuton syynä ovat Melody Maker -lehden tietojen mukaan verot.

Lehti on saanut tietonsa Jaggerin ystävältä. Yhtyeen pr-mies Leslie Perrin on todennut vain: ”Mitään päätöstä ei ole vielä tehty. Mutta muutosta saattaa tulla tosi ennemmin tai myöhemmin”. Mick Jagger on parhaillaan lomalla Marokossa.

Yhtye suunnittelee ensi kuussa alkavaa Englannin kiertuetta. Yhtyeen ihailijat arvelevat jo, että se olisi kuuluisien ”Vierinkivien” hyvästelykiertue. (Reuter)

Tuoreita vihanneksia lentoteitse

Harvinaisia ja arkoja elintarvikkeita saadaan Suomeenkin lentorahtikuljetuksen yleistyttyä. Hyvinvarustetussa elintarvikeliikkeessä tai kauppahallissa on tarjolla runsaasti etelän vihanneksia kylmimpänäkin vuodenaikana.

Vaikka harvinaiset kasvikset ovat selvästi esillä liikkeissä, ei lentoteitse Helsinkiin tuotettujen tuoreiden hedelmien ja vihannesten määrä ole prosenttiakaan koko tuonnista.

Eniten tuoretavaraa tulee Romaniasta, Unkarista ja Bulgariasta. Kunkin maan omat koneet ovat tuoneet yleensä charterlentoina koko koneellisen vihanneksia. Helsinkiin tuotiin vuonna 1969 Romaniasta 839 tonnia, Unkarista 260 tonnia ja Bulgariasta 89 tonnia tuoretavaraa. – –

Lentoteitse tuodaan arkoja ja nopeasti pilaantuvia vihanneksia, salaattia, tomaattia, kurkkua ja paprikaa. Suomessa tähän asti tuntemattomat vihannekset kuten artisokka, lehtiselleri, endiivisalaatti, avocado ja munakoiso ovat nyt yleisiä ainakin helsinkiläisissä liikkeissä.

Koonnut: Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone