Miehinen alusvaate on sekin muotijuttu

Meidän suomalainen miehemme sellaisena kuin meidän Herramme hänet loi, lähimain ainakin. Vasemmalla Hyvonin valkoinen alusasu, joka jatkuvasti johtaa myyntitilastoja, seuraavana Suomen Trikoon rohkein malli, ihonvärinen crepeset-alusasu, Amarin bermudapituiset puuvillahousut ovat sopiva välimuoto lyhyen ja pitkän lahkeen väliin. Hyvonin pitkät itämaiskuvioiset kalsarit istuvat hyvin, niiden materiaali on puuvillan ja raionin sekoitetta. Viimeisenä oikealta mustavalkoiset pienilahkeiset kalsarit banlonista, SOK:n trikootehtaan mallistoa.­

Siihen aikaan kun äiti oli nuori ei puhuttu alusvaatteista yleensä eikä miesten alusvaatteista erityisesti. Eipä silti, että ainakaan viime mainituista niin kovin paljon puhumista olisi ollutkaan. Ne olivat valkoiset, niiden takamus ja polvien kohdat lötköttivät, niitä pidettiin avio-onnen pahimpina vihollisina. Hienotunteinen aviomies koki kaikin keinoin säästää vaimonsa niiden katselulta. Viisas piti muuten vain parempana olla näyttäytymättä sydämensä valitulle moisessa naurettavassa asussa. – –

Sotaväki – missä iässä sen kukin sitten käykin – on tietynlainen käännekohta. Siellä on pakko käyttää pitkiä kalsareja ja tiettävästi moni tulevaisuuden toivo huomaa silloin niiden hyvät puolet. Ehkä myös lisääntyvä ikä tuo lisää viisautta, sillä totisesti eivät pienet bikinipöksyt ole oikeat meidän kovaan talveemme. Sellaisia kuitenkin käyttävät tämän päivän nuoret miehet lähes yksinomaan. – –

Jos muutaman sanan sanoisi muodikkuudesta, lienee paikallaan todeta, että kaikenlaiset pienet kuviot ovat edelleen suosiossa miesten alusvaatteissa.

Toinen merkillepantava seikka on etteivät erot eri käyttötarkoitusten välillä enää ole niin ehdottomat kuin ennen. Tämä suuntaushan on ollut vallalla jo naisten puolella jonkin aikaa.

Alusasu voi toisin sanoen olla niin edustava, ettei tarvitse hävetä esiintyä siinä perheen, kenties vieraidenkaan silmien edessä. T-paita on yhtä hyvin aluspaita, mutta kenties vielä yhtä usein tavallinen farmareiden seuralainen. Monet pikkuhousut sopivat yhtä hyvin rannalle tai uimahousuiksikin, mikäli vain neulos on riittävän tukevaa.

Aro laulaa euroviisun

Markku Aro laulaa Rauno Lehtisen sävellyksen Tie uuteen päivään Dublinissa huhtikuussa pidettävissä Eurovision laulukilpailussa. Lehtinen on sanoittanut ja sovittanut Suomen karsinnat voittaneen kappaleen.

Voittajasävelmä sai 123 pistettä 150:stä mahdollisesta. 112 pisteeseen jäi Uinu poikani vain, jonka Jukka Kuoppamäki on säveltänyt ja jonka hän myös itse lauloi.

Pistettä vailla sadan jäi kolmas kappale. Viisijäseninen lauluyhtye Cumulus esitti Esko Linnavallin ja Pertti Reposen Rajan takana.

Kilpailuun osallistui kahdeksan kutsuttua säveltäjää, jotka olivat itse saaneet valita laulunsa esittäjän.

Puhdas iskelmälinja selvisi 30-henkisestä raadista paremmin Eero Ojasen ja Eero Koivistoisen sävellykset jäivät jälkipäähän.

Muut huono-onniset olivat Jim Pembroke, Aarno Raninen ja Lasse Mårtenson.

Kaikkia kilpailijoita säesti Oss Runnen orkesteri.

Zappan elokuvamusiikki sopimaton Albert halliin

Frank Zappa ja Mothers of Inventions ovat saaneet nimiinsä yhden epämääräisen ennätyksen. Yhtye on ensimmäinen, joka Lontoon Albert Hallin satavuotisessa historiassa on saanut esiintymiskiellon siveettömyyden vuoksi.

Pitämättä jäänyt konsertti olisi ollut seitsenmiehisen rockyhtyeen ja Royal Philharmonic Orchestran ensimmäinen yhteinen julkinen esiintyminen. Tarkoituksena oli soittaa Zappan elokuvan ”200 motellia”-musiikki, jossa filharmonikot ovat mukana.

Esityksen eräässä vaiheessa piti kuoron huudella kirouksia, jolloin Albert Hallin johto ja osa soittajia närkästyi ja päätti ryhtyä suojelemaan talon mainetta ja niitä katsojia, jotka olivat tulossa nimenomaan filharmoonikkojen vuoksi.

Zappa tervehti omaa yleisöään konserttitalon ulkopuolella ja kertoi tarjoutuneensa poistamaan kaikki mahdolliset loukkaavat sanat, muttei se tyydyttänyt johtoporrasta.

Ennakkoverolipuista tungos ja puheluruuhka

Tänä vuonna on koko maassa siirrytty uuteen tietokoneilla tapahtuvaan ennakonkannon laskentamenetelmään. Niille, joilla on ennakonkannon alaista tuloa tai omaisuutta, pannaan nyt ennakossa maksettavaksi se veromäärä, jota ei lasketa saatavan kokoon veronpidätyksillä.

Näin ollen ennakkoverolapuilla joudutaan maksamaan veroa sellaisistakin tuloista, joista jo tehdään veronpidätys, mutta tämä pidätys ei kuitenkaan ole riittävä. Tämän entistä suuremman ennakkoveron kohteeksi joutuvat esimerkiksi ne aviopuolisot, jotka yleensä saavat lopullisessa verotuksessa maksaa suuria jäännösveroja. – –

Uuden käytännön mukaan verovelvolliset joutuvat samanlaatuisiin tuloihin, kuten esimerkiksi palkkatuloihin, nähden ennakonperinnässä erilaiseen asemaan riippuen siitä, onko heillä palkkatulojen lisäksi ennakonkannon alaista tuloa tai omaisuutta. Esimerkiksi oma asunto ja siitä suoritettava asuntovero jo vie palkkatulot myös ennakonkannon piiriin.

Espoossa kohta 100000 asukasta

Espoon asukasluku ylittää lähiaikoina 100 000 asukkaan rajan. Kauppalanhallitus päätti juhlia tapahtumaa.

Kauppalan 100 000:s asukas joutuu erityisen juhlinnan kohteeksi. Kauppalanvaltuuston ja kauppalanhallituksen edustajat vierailevat hänen kodissaan ja ojentavat hänelle muistolahjan. Kauppalan 100 000:s asukas saa myös tutustua kiertoajeluin kauppalan virastoihin, kauppalanosiin ja nähtävyyksiin.

Tapauksen kunniaksi kauppalanhallitus pitää juhlaistunnon, jossa todetaan asukasluvun kasvu ja sen kauppalan kehittämiselle aiheuttamat velvollisuudet.

Espoon tunnetuksi tekemisen ja erityisesti Espoon kaupunkihankkeen kannalta 100 000 asukkaan rajan ylitystä pidetään tärkeänä tapahtumana.

Mikkeli anoo valtion apua lentokentälle

Mikkeli (STT)

Mikkelin lentokentän kunnossapidon ja lennonjohdon ottamista valtion haltuun sekä kiitoradan kunnostamista valtion varoilla ehdottaa Mikkelin kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus toivoo, että valtio hoitaisi sen ehdottamat toimet jo ensi vuoden alusta lähtien.

Englanti huomattavin säästölippaiden ostaja

Suomalaiset säästölippaat ovat tehneet uuden aluevaltauksen. Englantilainen

National Westminster Bank on ostanut 100 000 säästölipasta Suomesta asiakkailleen jaettavaksi. Perinteet murtuvat, sillä yksikään Englannin liikepankeista ei ole aikaisemmin harrastanut tällaista suhdetoimintaa. Sen sijaan sikäläiset säästöpankit ovat jo pitkään hankkineet lippaansa Suomesta.

Säästölippaisiin erikoistuneen Oy HK-tuote Ab:n toimitusjohtaja Heikki Tavela kertoo, ettei 100 000 lippaan tilaus sinänsä ole suuri. Tehdas valmistaa tänä vuonna noin kolme miljoonaa lipasta. Näistä 75 prosenttia viedään ulkomaille.

Koonnut: Jarkko Rahkonen

