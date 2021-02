Houston (UPI)

Hula-hula tytöt toivottivat astronautit tervetulleeksi takaisin kotimaan kamaralle Pago Pagossa torstaina.

Alan Shepard, Edgar Mitchell ja Stuart Roosa pääsivät maihin laivaston alukselta USS New Orleansilta, joka oli poiminut heidät turvaan Tyyneltä mereltä kuumatkan jälkeen.

Astronautit jatkoivat matkaa lentokoneella saarelta Houstoniin, josta he joutuivat karanteeniin. Astronauttien tuomat kuukivet ja valokuvat vietiin toisella koneella avaruuskeskukseen. – –

Houstonin avaruuskeskuksessa oli astronautteja vastassa satapäinen joukko omaisia ja ystäviä. Säkkipilliorkesteri soitti sävelmää ”Fly me to the Moon”. Astronautit vilkuttivat ja heittelivät lentosuukkoja eristyskammiostaan.

Alan Shepard, joka ensimmäisenä ihmisenä pelasi golfia kuussa, on saanut erityisen ”Mulliganin palkinnon” New Yorkin golf-toimittajien liitolta.

Britit vieroksuvat rahojen kymmenjärjestelmän tuloa

Lontoo (Olli Kivinen)

Jos olette kironneet tai kauhistelleet englantilaisten päällisin puolin katsottuna seinähullua rahajärjestelmää, niin älkää menkö Brittien saarille lähikuukausina.

Tämän kuun 15. päivä eli ensi maanantai on nimittäin D-päivä – desimaalipäivä –, jolloin britit astuvat askeleen kohti uudenaikaista yhteiskuntaa siirtymällä desimaalijärjestelmään.

Optimistienkin mukaan jonkinlainen kaaos on väistämätön, koska vanhaa ja uutta noudatetaan rinnakkain.

Maanantaina alkaa puolentoista vuoden siirtymäkausi, jonka jälkeen nykyinen punta 20 shillinkiä 240 pennyä (lyhennetään Lsd), on lopullisesti historiaa. Tilalle astuu punta 100 uutta penniä.

Sitä ennen ehtii kuitenkin tapahtua paljon, sillä tarmokkaasta valistuskampanjasta huolimatta tuntuva osa briteistä suhtautuu uuteen järjestelmään vieroksuen.

Olutsota uhkaa Länsi-Saksassa EEC-kaljan takia

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Tunnelmat vaahtoavat parhaillaan miljoonien länsisaksalaisten oluenjuojien keskuudessa, sillä he pelkäävät mielijuomansa puhtauden joutuvan sydämettömien eurooppalaisten byrokraattien juonittelun uhriksi.

Punaisimmatkin baijerilaiset olutnenät kalpenevat sitä mukaa, kun tieto leviää siitä, että vastaisuudessa voitaisiin länsisaksalaisissa kapakoissa tarjota omituista ”euro-olutta” Euroopan talousyhteisön EEC.n suunnitelmien mukaisesti.

Tämän vuoksi tarmokkaimmat oluen istuvat puuhaavat liittotasavallassa kansannousua, sillä he eivät aio antaa luovutusvoittoa kamppailussa, josta lähikuukausina voi kehittyä ”suuri eurooppalainen olutsota.”

Maatalousministeriö muuttaa nimeään

Maatalousministeriö muuttuu maaliskuun alusta nimeltään maa- ja metsätalousministeriöksi. Samalla myös ministeriön organisaatio muuttuu.

Uudessa maa- ja metsätalousministeriössä tulee olemaan neljä erillistä osastoa ja yksi erillinen toimisto, kun nykyisessä maatalousministeriössä on kaksi osastoa.

Kuopion lentoasema valmistui

Kuopio (HS)

Kuopion lentokentän uusi asema- ja lennonvarmistusrakennus on valmis. Tällä hetkellä Suomen toiseksi suurimman lentoasemarakennuksen kokonaistilavuus on 11 310 kuutiota.

Kokonaiskustannukset rakennuksen, pihatöiden, asematason laajennuksen sekä muiden käyttöön liittyvien töiden osalta nousevat 4,4 miljoonaan markkaan.

Rakennus on mitoitettu puolta miljoonaa matkustajaa varten vuodessa. Myöskin satunnainen ulkomaanliikennetarve on otettu huomioon.

Rakennuksen viralliset vihkiäiset pidetään toukokuun 23. päivänä, mutta varsinainen matkustajapalvelu uudessa rakennuksessa alkaa ensi maanantaina.

Pehmeää voita kehitellään

Valio kehittelee parhaillaan pehmeää jääkaappivoita, joka voisi kilpailla nykyisten pehmeiden margariinien kanssa. Toistaiseksi ei pehmeän voin ottamista tuotantoon ole ratkaistu.

Uuden pehmeän jääkaappivoin kilohinta olisi tämänhetkisten tietojen mukaan markan verran kalliimpi kuin nykyisin tuotannossa olevan voin. Hinta riippuu kuitenkin paljolti siitä, millä hinnalla syntyvä ”kova” voi kyettäisiin markkinoimaan teollisuudelle.

Luottokortteja jo lähes puoli miljoonaa

Luottokortti on haltijalleen rahanarvoista tavaraa. Suomessa niitä on tällä hetkellä arviolta 400–500 000 kappaletta.

Kortin kadotessa on paras ilmoittaa välittömästi luottokortin antaneelle liikkeelle tapauksesta, jotta välttyy mahdollisista väärinkäytöksistä. Liikkeen kuolettama kortti ei enää kelpaa käyttöön.

Eurovisiokilpa loppusuoralle

Tänään sitten valitaan suomalainen Eurovisio-iskelmä, joka lähtee puolustamaan Suomen iskelmämainetta Dublinissa pidettävään loppukilpailuun.

Suomen karsinta nähdään television ykkösverkossa klo 19.20. Siinä on mukana kahdeksan sävelmää, jotka ovat tehneet kutsukilpailuun osallistuneet säveltäjät. He ovat myös itse valinneet sävellystensä esittäjät.

Mukana ovat Jim Pembroken ”Uusi viikko”, laulajana Liisa Tuutti, Rauno Lehtisen ”Tie uuteen päivään”, jonka esittää Markku Aro ja Eero Koivistoisen ”1:1 000 000”. Tämän kovin tieteelliseltä kuulostavan sävelmän esittää Pepe Willberg.

”Uinu poikani vain” on säveltänyt Jukka Kuoppamäki, joka myös esittää oman kappaleensa. Viidentenä on vuorossa Esko Linnavallin ”Rajan takana” ja esittäjänä lauluyhtye Cumulus.

Aarno Ranisen sävelmä ”Ei koskaan” esittävät Aarno Raninen ja Carola.

Seitsemäs sävelmä on Lasse Mårtensonin ”Pilvilaulu” jonka säveltäjä itse esittää. Ja viimeisenä kappaleena on Eero Ojasen ”Talvilintu”, jonka laulaa Arja Saijonmaa.

Koonnut: Pasi Oikarinen

