Speden ensi viikolla premiääriin ennättävässä uutuudessa ”Kahdeksas veljes” on mukana myös liuta kauniita tyttöjä, mm. Ursula Rainio –kuvassa yllätysveljeksen, itsensä Speden kanssa – Tarja Markus, Marja Korhonen, Ewita Wager, Raiku Kemppi sekä miehinen vakiokaarti.­

”Spede on sitten lopettanut sarjan ”Seitsemän veljestä”, sillä yllättäen on putkahtanut historian kätköistä esille kahdeksas veljes, josta tähän asti on kierosti vaiettu.”

Näin selitetään Spede-tuotannosta, missä mainittua ”Kahdeksatta veljestä” parastaikaa saatetaan lopulliseen esityskuntoon (miksaus lienee vielä käynnissä).

Spede Pasasen ensimmäisenä omana ohjaustyönä valmistunut uutuus saa ensi-iltansa 26.2. yhtaikaa yhdeksällä eri paikkakunnalla: Helsingissä yhtaikaa kolmessa, Tampereella kahdessa teatterissa ja lisäksi Turussa, Lahdessa, Porissa, Jyväskylässä, Oulussa, Mikkelissä ja Lappeenrannassa.

Elokuvan aiheena on kahdeksannen veljeksen jälkeläisen kamppailu nyky-Impivaarassa ja päähenkilön, vaikeutena se, että rahaa pitäisi saada, vaikka työ ei oikein maistu.

”Aleksis-veli käsitteli vain seitsemää ensimmäistä veljestä, sanoo Spede, sillä kahdeksas ei sopinut romaanin raameihin, kun se oli liian suorapuheinen ja älykäs muuhun porukkaan. Se oppi lukemaankin ja myös kirjoittamaan, ainakin lyhyempiä sanoja.”

Mutta Spede ei liene kangistunut mytologian kaavoihin. Hän jatkaa siitä, mihin Aleksis lopetti ja paljastaa kaiken kahdeksannesta veljeksestä, jota lienee myös tarkoittanut työnimi ”Pummi”.

Speden ohella ovat tämän veljen asioita ja puolia paljastamassa ainakin spedeläinen miehinen ”vakiokaarti” Simo Salminen, Vesa-Matti Loiri, Leo Jokela, Juhani Kumpulainen, nippu sieviä, kauniita tai taitavia tyttöjä, kuten Marja Korhonen, Ursula Rainio, Tarja Markus, Kaiku Kemppi ja uusi taiteilijaperheen vesa, nuorineiti Ewita Wager sekä Pippi Pätkätossu, jonka sukupuolta ei pelkän nimen perusteella uskalla arvailla.

Uusi tulokas suomalaisen elokuvan piirissä on myös muuten jo nimeä hankkinut Oliver Hawk, jonka väitetään hypnotisoivan kaikki aivan juovuksiinsa.

Kahdeksannen veljeksen on kuvannut Kari Sohlberg.

Merihaka-vaihtoehdot ohitettiin hiljaa

Helsingin kaupungin luottamusmiehillä oli tiedossaan kahdeksan Merihaka-vaihtoehtoa, joista vain yksi esiteltiin julkisuudessa. Haka valitti tiistaina, etteivät luottamusmiehet pidä siitä, että suunnitelmia julkistetaan ennen kuin valtuutetut ovat saaneet niistä tietoja.

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Merihakasuunnitelman tiistaina. Kaupunginvaltuustoon asia tulee 24. helmikuuta.

Kaupungin luottamusmiehet näkevät tietojen välittämistä etuoikeuskysymyksenä: on informoitava joko tiedotusvälineitä tai luottamusmiehiä. Jos tiedotusvälineille kerrotaan asioista ennen kuin valtuutetuille, syntyy rakennuttajan ja valtuuston välille luottamuskuilu. Näin totesivat Hakan edustajat

Asuntosäästäjätutkimus: Merihakasta tulee keskustan korkeaa sosiaalitaloudellista asemaa edustavien ihmisten alue, ilmenee rakentajan suorittamasta asuntosäästäjäselvityksestä. Yli 60 prosenttia Merihaka-säästäjistä on joko ensimmäisen tai toisen sosiaaliryhmän henkilöitä.

Luokaton opetus tehostaa opiskelua

Käpylän iltaoppikoulussa vuosi sitten aloitettu luokattoman opetuksen kokeilu on aiheuttanut opiskelun ja opetuksen tehostumista ja vähentänyt iltaopiskelijoille tyypillisiä poissaoloja.

Kokeilu on osoittanut, että ainakin ammattiopintoja harjoittaneet aikuisopiskelijat selviytyvät sekä lukiosta että keskikoulusta kahdessa vuodessa. – –

Luokattoman opiskelun olennainen osa on periodiopiskelu ja periodinen oppilasarvostelu. Käpylän iltaoppikoulussa on noudatettu periodijärjestelmää koulun perustamisesta 1962 lähtien.

Vuonna 1967 aloitettiin koulussa kaksivuotisen lukion ja seuraavana vuonna kaksivuotisen keskikoulun kokeilu. Pääsyvaatimuksena näille ns. kiitolinjoille oli vaativa ammatillinen koulutus. Molemmat kokeilut onnistuivat hyvin. Kiitolinjojen oppilaat saivat ylioppilaskirjoituksissa keskimäärin paremmat arvosanat kuin 3-vuotisen lukion oppilaat.

Tamperelaiset tietokoneen osituskäyttäjiksi

Tampere (HS)

Avoin tietojenkäsittelyn osituskäyttöpalvelupiste avattiin tiistaina Tampereella. Tietotehdas Oy:n avaama palvelupiste on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Jokaisella tietojen käsittelyä tarvitsevalla on mahdollisuus kirjoituspäätteen avulla ottaa Tampereelta yhteys Helsingin lähellä Kilossa olevaan tietokoneeseen ja ratkaista yli 700:n kirjasto-ohjelman tai itse tehtyjen ohjelmien avulla tilastomatemaattisia, teknisiä, finanssilaskentaan tai vaikkapa urheilukilpailujen pistelaskentaan liittyviä ongelmia palvelupisteen välityksellä.

Osituskäytölle on ominaista, että tietokoneella voi samanaikaisesti olla useita käyttäjiä. Yhtiön yhdistelmätietokoneen maksimikäyttäjämäärä yhtä aikaa on 40. Tietokoneen käyttö osituskäyttöpäätteen kautta maksaa jatkuvina kustannuksina keskimäärin noin 100 markkaa tunnilta.

Yhdeksän kuukautta lakon jälkeen

Maailman suurimpiin kuuluvalla St. Helenin lasitehtaalla Englannissa puhkesi miltei tasan yhdeksän kuukautta sitten lakko.

Kaupungin lääkärit joutuvat tällä hetkellä kamppailemaan ennennäkemättömän suuren synnytysruuhkan selvittämiseksi.

Opettajilla eniten päätäitä

Kööpenhamina (Ib Björnbak)

Päätäistä on tullut ongelma Tanskan kouluissa ja lastentarhoissa. Useissa kouluissa on toteutettu täitarkastuksia ja on osoittautunut, että täit vaivaavat eniten opettajia. Pitkät hoitamattomat tukat ovat syynä siihen, että Tanskan kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa joudutaan yhtäkkiä hävittämään täitä.

Monet nuorista tuntevat saaneensa syyttään täitä tukkaansa huolimattomilta tovereiltaan. Ei riitä, että hoitaa tukkansa hyvin, kun kaikkialla on vaara saada täitartunta, jolloin vasta kemiallinen hoito auttaa.

Koulujen terveyssisaret ja opettajat ovat aloittaneet taistelun täitä vastaan, ja palkaksi tästä he ovat itse saaneet täitartunnan.

Eräässä kööpenhaminalaisessa koulussa osoittautui, että vain joka 15. oppilaalla oli päässä täitä, kun taas joka viidennellä opettajalla oli hiusjuurissa päätäitä tai saivareita.

Koonnut: Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone