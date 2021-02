Hammashygieniassamme on vieläkin puutteita

Näilläkin on hampaita harjattu. Suomen Hammaslääkäriliiton toimeksiantamassa tutkimuksessa selvisi, että yli 55 % käytössä olevista hammasharjoista on huonokuntoisia. Harjakset ovat irronneet, muuttuneet tupsumaisiksi, kuluneet nysälle tai pehmenneet toivottomiksi.­

Suomalaisten käyttämien hammasharjojen kunto on masentava, käy ilmi Suomen hammaslääkäriliiton teettämästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa Suomen Gallup selvitti hampaiden harjaustottumuksia, hammasharjojen kuntoa sekä hammasproteesien yleisyyttä.

Todettiin, että hammasharjan omisti yli 3-vuotiaista 85 %, 7–14-vuotiaista 92 % ja yli 60-vuotiaista vajaat 60 %. Lisäksi selvisi, että yli 65-vuotiaista jo 54 % oli menettänyt kaikki omat hampaansa.

Proteesit ovat Suomessa melko yleisiä. Haastatelluista yli 15-vuotiaista oli 39 %:lla irroitettava koko- tai osaproteesi, 23 %:lta oli poistettu kaikki omat hampaat. Vajaalla 4 %:lla ei ollut minkäänlaisia hampaita, ei edes proteeseja.

Ennätystarkka lasku päätti Apollon matkan

Ihmisen kolmas kuumatka päättyi napakymppiin Apollo-14:n loiskahtaessa keskelle laskeutumisaluettaan Tyynellämerellä kello 23.04 Suomen aikaa tiistaina.

Kolmen astronautin; Alan Shepardin, Edgar Mitchellin ja Stuart Roosan paluukurssi oli niin tarkka, että tavanomaista viimeistä lentoradan korjausta ei tarvinnut suorittaa ennen komentokapselin iskeytymistä maan ilmakehään 38 000 kilometrin tuntinopeudella.

Astronautit kuvasivat yli yhdeksän vuorokauden matkaansa ”loistavaksi menestykseksi”.

EEC:llä oma raha 1981 mennessä

Pariisi (Lauri Karén)

Euroopan talousyhteisömaiden onnistui päästä kaksipäiväisten neuvottelujen tuloksena tiistaina sopimukseen kymmenvuotisohjelmasta talous- ja rahaunionin luomiseksi.

Brysselin sopimus, joka on epäilemättä periaatteelliselta kannalta katsottuna tärkein lajissaan EEC:n tähänastisessa kehityshistoriassa, tulee voimaan takautuvana tammikuun 1. päivänä.

Siinä tapauksessa, että EEC:n jäsenyydestä parhaillaan neuvottelevat Englanti, Irlanti, Tanska ja Norja saavat aikeensa myönteiseen päätökseen, nekin liittyvät talous- ja rahaunioniin, jonka lopullisena päämääränä on yhteinen eurooppalainen rahayksikkö.

Ympäristö muistuttaa pian kauhukuvitelmia

Ympäristönsuojelusta ulkopolitiikan uutena haasteena esitelmöi ulkoasiainministeri Väinö Leskinen tiistai-iltana Utrikespolitiska samfundetin kokouksessa.

Elinympäristömme ja elämän todellisuus maapallolla ovat alkaneet hälyttävällä tavalla muistuttaa tieteisromaanien kauhukuvitelmia.

Meillä ei enää ole aikaa aloittaa alkeista – toisin sanoen keskittyä pelkästään valistus- ja opetustoimintaan ihmisten tuhoisten tapojen ja tottumusten muuttamiseksi.

On myös selvää, ettei kansallinen näkökulma enää riitä tämän ongelman tarkasteluun, Leskinen sanoi.

Helsinki uusii koko johdinautokalustonsa

Helsingin koko johdinautokalusto uusitaan. Liikennelaitoksen lautakunta päätti tiistaina pyytää kaupunginhallitukselta lupaa saada tilata tämän vuoden aikana 25 uutta johdinautoa.

Helsingin liikennelaitos suositti jokin aika sitten koko johdinautoliikenteen lopettamista, mutta kaupunginvaltuusto velvoitti viime syksynä Helsingin hankkimaan viisi uutta johdinautoa.

Liikennelaitos on katsonut nyt parhaaksi uusia koko vanhentunut kalusto.

Kokeilumusiikkia ostoskeskuksessa

Yleisö ei liiemmin innostunut Ung Nordisk Musik -viikkoon kuuluvasta puhallinorkesterin esityksestä Munkkivuoren ostoskeskuksessa tiistaina. Tutut kappaleet keräsivät taputukset, mutta uutuuksia vieroksuttiin.

Martti Innasen aikoinaan naukuma Kumiteräsaappaat miellytti etupäässä teini-ikäistä yleisöä. Siitäkin nuoremmat vaativat äänekkäästi Peppi Pitkätossua seuraavaksi.

Peanuts oudoksutti uutuudellaan. ”Tuota en tajua” ja ”Onpas niillä keuhkot” tulkitsevat yleisön asenteita.

Varsinaisena bravuurina puhkuttiin nuoren norjalaisen Svend Aaquist Johansenin säveltämä Salut-Salut. Se meni kuulijoihin: kapellimestari Erkki Pullinen antoi komennot vihellyspillillä ja laukoi huippukohdissa pistoolia. Sali oli revetä.

Johansen istui itsekin katsomossa kehuen soittajia. Nämä selittivät kuitenkin kehut kohteliaisuudeksi ja myönsivät soitelleensa osin ”pahasti pieleen”.

Tönäisyä odottaen

Reino Lahtisen pitkäikäiseen sarjanäytelmään ”Heikki ja Kaija” taitaa päteä se moneen kertaan lausuttu totuus, että me katsomme niitä ohjelmia, joita meille tarjotaan.

Tämähän merkitsee sitä, ettei ohjelman vielä välttämättä tarvitse olla hyvä tai että se ei voisi olla huomattavasti nähtyä parempi, vaikka se pyörisikin kuvaruudussa jo toista vuosikymmentään.

”Heikki ja Kaija”, jonka yhteydessä on ammoisina aikoina puhuttu suomalaisen työläisperheen kuvaamisesta, opettaa tällä hetkellä ostamisen ja kuluttamisen kallista lakia. Kukaan ei tietenkään halua riistää Heikiltä hänen autoaan tai ystäväperheeltä sen stereolaitteita, mutta se, että tästä tavaran ihannoinnista on tullut ”Heikin ja Kaijan” keskeinen ja melkein ainoa puheenaihe, on selvä vahinko.

Heikki ja Kaija ovat lakanneet edustamasta mitään väestöryhmittymää, lakanneet välittämästä edistäviä asenteita. Heistä on tullut television sarjaohjelmaperhe. On siis edetty varsin kauas todellisuudesta

Tämänhetkisen paikalleen pysähtyneen vaiheen yli pitäisi päästä pikimmiten. Tukevaa tönäisyä odottaen.

Hulinahautajaiset IRA:n jäsenille

Belfast (UPI)

Protestantit kahakoivat roomalaiskatolilaisten kanssa Belfastissa tiistaina viimeksi mainittujen saattaessa hautaan kaksi viime päivien yhteenotoissa kuollutta miestä.

Protestantit riistivät pois Irlannin tasavallan lipun ruumisarkun päältä ja huusivat ”ei lippuja salakytille”.

Naiset mukiloivat toisiaan, potkivat ja kaatuivat toisiaan kynsien kadulle.

