Roomalainen Galitzine ehdottaa näin varovaista mikrohousuihin siirtymistä: polvipituisen hameen alle on piilotettu shortsit, jotka somasti vilkkuvat hameen halkiosta. Paitapuku on muuten tavallisista tavallisin, ainoana tehokeinona leveä toreadorivyö.­

Rooma (Mirja Sassi)

Vielä ennen joulua maksi oli ehdoton muodikkuuden merkki Rooman ostoskaduilla ja yöelämässä, joissa tyylikkyys täällä mitataan. Ja maksi on edelleen menossa, mutta vain päällystakkeina.

– –

No, kaikessa tapauksessa tilalle ovat nyt tulleet nuo Betty Grable -shortsit ja mikrohousut, toinen toistaan pienempää kokoa – mikä tietysti merkitsee, että myös sen mikä jää housujen sisälle pitää olla samaa suuruusluokkaa, tai pitäisi olla (arvatkaa näkyykö säännöstä jo poikkeuksia).

Muutos on tapahtunut aivan äkkiä, parissa viikossa.

Ja yhtä äkkiä silmät tottuvat uusiin ulottuvuuksiin, ts. sääriin koko pituudessaan, pienen pieniin housuihin ja vartalonmyötäiseen yläosaan, jotka kaikki yhdessä tekevät liikkumisen, tanssimisen ja istumisen täysin huolettomaksi, vapaaksi ja sulavaksi – mitä ei voinut sanoa aikoinaan ministä enempää kuin myöhemmin midistä tai maksistakaan.

On todella visuaalinen ilo seurata Rooman seurapiirien suosiman Number One -diskoteekin nuoria, pitkätukkaisia, pitkäjäsenisiä ja varsamaisia tyttöjä, jotka pikkuruisen tanssilattian täydeltä huitovat ja hääräävät jonkin Yellow Riverin tai muun villisti svengaavan musiikin tahtiin.

Kauniille langanhoikalle nuorelle tytölle mikrohousuasu on voittamaton.

Äitiysloma tarpeen jo ennen synnytystä

Äitiysloma on pidentynyt. Sairausvakuutuksen äitiysrahaa maksetaan 72 arkipäivältä aikaisemman 54 päivän asemasta. Työsopimuslain mukaan äidillä on oikeus lomaan, joka on yhtä pitkä kuin aika, jolta äitiysrahaa maksetaan.

Laki ei velvoita lomaan ennen synnytystä, mutta silti ansioäidin kannattaa jäädä työstä pois jo hyvissä ajoin ennen synnytystä, jos se vain on mahdollista.

Uutta on työsopimuslaissa myös se, ettei työntekijää saa irtisanoa synnytysloman aikana eikä silloin, kun työnantaja saa tietää hänen olevan raskaana.

”Uudistus on tapahtunut niin hiljaa, ettei sitä ole kaikkialla ehkä huomattukaan”, sanoi osastopäällikkö Olavi Suinko Kansaneläkelaitokselta. ”Kun työsopimuslakia valmisteltiin, oli äitiysrahapäivien määrä vielä 54. Laki sidottiin äitiysrahapäiviin”.

Radion johtajien erottamisesta äänestys

Yleisradion ohjelmajohtajien eroa vaaditaan radion hallintoneuvoston perjantaisessa kokouksessa.

Silloin tullee äänestykseen kaksi ehdotusta, jotka panevat Eino S. Revon, Pertti Paloheimon, Hannu Lemisen ja Christoffer Schildtin aseman vaakalaudalle.

Ehdotukset tulivat esille hallintoneuvoston työjaoston keskiviikkoisessa kokouksessa. Kokoomuksen Timo Mäki ehdottaa, että radion johtaja Repo erotettaisiin, tv 1:n johtaja Paloheimo saisi varoituksen ja tv 2:n johtaja Leminen sekä ruotsalainen ohjelmajohtaja Schildt saisivat muistutuksen.

Liberaalien Eeles Landström puolestaan ehdottaa eduskuntaryhmänsä aikaisemman kannanoton mukaisesti, että kaikki ohjelmayksiköiden johtajat vapautettaisiin tehtävistään.

– –

Rangaistusten perusteluksi mainittiin kokouksessa yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstön rikkominen yleisradion ohjelmissa.

Peruskoulun kuntotesti paljastaa lahjakkuudet

Mitä tulee 13-vuotiaasta pojasta, joka kahdessatoista minuutissa juoksee 3 580 metriä? Huippuluokan kestävyysjuoksija.

Poika on koululaitoksen haaste urheilujärjestöille. Tulevassa peruskoulussa on tarkoitus testata jokaisen tytön ja pojan fyysinen kunto kaksi kertaa vuodessa.

Testit otetaan käyttöön ensi syksynä. Järjestöjen tehtäväksi jää muokata koulun poimimista kyvyistä kansainvälisiä huippu-urheilijoita.

”Tähän saakka ei ole tiedetty onko liikunnan opetukselle asetettuihin tavoitteisiin päästy”, sanoo ylitarkastaja Aimo Juvonen kouluhallituksesta. ”Nyt annetaan opettajien käsiin aseet, joilla mitata.”

– –

Esimerkkipoika oli paras Cooperin testissä, joka osoittaa suorituskestävyyden. Testin mukaan aikuisen miehen kunto on erinomainen, jos hän juoksee kahdessatoista minuutissa 2 800 metriä.

– –

Maat, jotka ensimmäisinä ottavat käyttöön tieteelliset testausmenetelmät kilpaurheilussa, lyövät muut laudalta. Siitä on Juvonen vakuuttunut. ”Itä-Saksa on hyvä näyttö.”

Kakkosohjelmaa kokeeksi Keski-Suomen alueella

Ne kaksisataa tuhatta keskisuomalaista, jotka maaliskuun alussa saavat tilaisuuden katsoa myös television kakkosverkon ohjelmaa, ovat jo varmaan hankkineet lisäantenninsa, jotta lähetykset näkyvät uudella alueella.

Jyväskylän kakkoslähettimen valmistuttua lähettää Tv-2 neljä alueellista koelähetystä välittömästi ykkös- ja kakkosverkon lähetyksien päätyttyä. Ne näkyvät ainoastaan Jyväskylän tv-lähettimen alueella ykkösverkon VHF-kanavalla 11 ja kakkosverkon kanavilla VHF 7 ja UHF 25.

Nämä koelähetykset on tarkoitettu ennen kaikkea keskisuomalaisille.

Joulumaa sai kannatusyhdistyksen

Joulumaalle perustettiin Helsingissä keskiviikkona kannatusyhdistys, jonka tarkoituksena on tehdä Suomea tunnetuksi Joulumaana koti- ja ulkomailla. Tavoitteena on ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun lisääminen tiedotustoiminnan avulla sekä suomalaisten tuotteiden viennin edistäminen.

Kannatusyhdistys järjestää kokouksia ja suorittaa yleisöön kohdistuvaa valistustoimintaa.

Ohjelmassa on Joulumaakylän rakentaminen Pohjois-Suomeen.

– –

Kannatusyhdistyksen perustavina jäseninä ovat arkkiatri Arvo Ylppö, kansanedustaja Niilo Tarvajärvi, toimitusjohtaja Kaarlo Anttila, metsänhoitaja Panu Toivonen ja maisteri Jorma Jokinen.

Kuoleeko planeettamme?

Kaikesta tutkimustuloksista, ehkäisyneuvonnasta ja opetuksesta huolimatta on maapallon väkiluku noussut huimaa vauhtia.

Seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana sen odotetaan kaksinkertaistuvan ja jo nyt kaksikolmasosaa maapallon asukkaista elää niin sanotuissa köyhissä maissa, joiden väestöstä 70 prosenttia elää nälkärajan alapuolella.

Tämän vuosituhannen lopulla ennustavat tiedemiehet tilanteen käyvän kestämättömäksi.

Maailma on joutumassa historiansa vaikeimman ongelman eteen. Ihminen kuolee omaan paljouteensa, ellei mitään tehdä.

– –

Myös välttämätön elintarviketuotannon lisääminen johtaa yhä suurempaan ristiriitaan luonnon riistossa.

Kuuluisa tutkija Erlich on sanonut, että meri kuolee kymmenen vuoden kuluessa kaikkialla maailmassa veteen laskettavien myrkkyjen vaikutuksesta ja Yhdysvalloissa kriisi on valmis jo vuonna 1975.

Maapallon koko ilmakehän ennustetaan saastuvan lähimmän sadan vuoden aikana.

Vaikka ravintotilannetta pystyttäisiin kehittämäänkin riittäväksi, on uhka elinmahdollisuuksien loppumisesta saastuvalla maapallolla yhtä suuri.

Länsi-Saksan tv:ssä raju hyökkäys Suomea vastaan

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Länsi-Saksan televisio hyökkäsi tiistai-iltana rajusti Suomen puolueettomuuspolitiikkaa vastaan, joka miljoonille tv-katsojille leimattiin ”Neuvostoliiton painostuksen seuraamukseksi”.

Parhaaseen lähetysaikaan sijoitetussa ohjelmassa esitettiin myös vastakkaisasettelu, jonka mukaan muilla pohjoismailla on läheiset yhteydet länteen, kun sen sijaan Suomella on ”kyseenalaiset suhteet Neuvostoliittoon”.

Ohjelman esitteessä, joka julkaistiin useissa länsisaksalaisissa lehdissä, sanottiin kansainvälistä tunnustamista tavoittelevan Saksan demokraattisen tasavallan DDR:n saaneen ”jalan ovenrakoon” Suomessa, joka ”vastoin tahtoaan nojautuu Neuvostoliittoon”.

Koonnut: Kari Lankinen

