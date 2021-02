Lahti (HS)

Kaksi keitintä, jotka sisälsivät yhteensä 100 litraa hernekeittoa, tyhjenivät nopeasti työväentalon pihalla Lahdessa, jossa aloitettiin perjantaina ruoan jakelu metallin lakkolaisille.

Lakkotoimikunnasta kerrottiin, että ruoka loppui pahasti kesken. Menekki oli yllättävän hyvä. Siihen ei uskottu ennakolta lakkotoimikunnankaan piirissä. Epäiltiin, että lakko ei ole vielä kestänyt niin pitkään, että ruokajonoon haluttaisiin tulla.

Nuori, vajaat 2 vuotta aviossa ollut pariskunta saapui työväentalon pihalle lastenrattaita työntäen. He ovat Toivo ja Elli Riipinen 8 kk ikäisen Vesa-poikansa kanssa.

Elli tuli Lahteen töihin pari vuotta sitten ja Toivo viime vuoden toukokuussa. Molemmat saapuivat Pohjois-Savosta Iisalmen läheltä.

Kaikki sujui aluksi mukavasti, mutta sitten tuli lakko ja ikävä kotiin. Lähdöstä kuitenkin luovuttiin, kun poikaa piti käyttää sairaalassa tarkastuttamassa.

Lakko edullisempi kuin peräytyminen

Tampere (HS)

Tehtaiden seisottaminen on edullisempaa kuin työntekijöiden vaatimuksiin suostuminen, eikä ratkaisua metallin lakon päättymiseksi ole näkyvissä. Tämän sanoi Metalliteollisuuden työnantajaliiton toimitusjohtaja Rolf Widén Tampereella perjantaina.

Lakon syyt ovat hänen mukaansa syvemmällä kuin raha-asioissa. Lakon syitä toimitusjohtaja Widén täsmensi sanomalla työntekijöiden kilpailevan vaatimuksista, joita työnantajille on mahdoton maksaa.

Osapuolet ovat istuneet neuvotteluissa yli 60 kertaa tuloksetta.

Radion johto saa pitää paikkansa

Yleisradion johtajien erottamisehdotukset äänestettiin nurin perjantaisessa hallintoneuvoston kokouksessa, mutta radion johto velvoitettiin ”vakavan varoituksen uhalla toimimaan siten, että säännöstöä ja ohjeita noudatetaan”.

Ei-sosialistien äänin hyväksytyssä Esu Niemelän (k) ponnessa sanotaan lisäksi, että erityisesti radion ohjelmisto on herättänyt vastenmielisyyttä kuuntelijoissa.

Myös tv 1:n ja tv 2:n johto velvoitettiin entistä tehokkaammin valvomaan ohjelmien tasoa.

Kuluttajako maksaa ostoskääreistä

Kiireinen perheenäiti rynnistää työajan jälkeen kauppaan kasaamaan perheelleen viikonlopun ruokatavaroita. Pakettiröykkiö on melkoinen ja rahaa menee kuin roskaa.

Oman kassin täytyttyä on kauppias tai kassa tavallisesti antanut ostoskassin. Ilmaiseksi. Ja tämä onkin ollut varsin kohtuullista.

Mutta nyt suunnitellaan näille ostoskasseille viiden pennin hintaa.

Miksi? Ja varsinkin miksi sen tähden, että liikkeiden asiakkailleen antamat kassit ovat yleensä olleet niin sanottuja mainoskasseja. Niiden kyljissä on kissankokoisin kirjaimin lukenut liikkeen nimi. Onko oikein, että asiakas maksaa siitä ilosta, että saa olla liikkeen mannekiini?

Kauppiaat kuitenkin ilmoittavat ostoskassien olevan niin kalliita, että niiden hinta – tai ainakin osa siitä – pitäisi saada takaisin.

Syyttäjäkin puolusti pontikan keittäjiä

Kaustinen (HS)

Syyttäjäkin puolusti syytettyjä Perhon pontikkajutun käsittelyn alkajaispäivänä Kaustisen käräjillä.

Yhteensä 450 litran pontikkamäärän valmistajille langetettujen tuomioiden yhteydessä puhuttiin myös valtion alkoholipolitiikasta, joka syrjäisillä seuduilla edelleen kannustaa kotipolttoon.

Pontikkajutussa on syytettynä kaikkiaan 25 henkilöä, valtaosa ”kulutuspuolen” väkeä.

Jutussa syyttäjänä toimiva Vetelin piirin nimismies Esko Mäenpää sanoi loppupuheenvuorossaan ennen kotipoltosta syytettyjen tuomion langettamista rikossarjan johtuneen olosuhteista.

”Valtio suojelee mustasukkaisesti viinamonopoliaan ja tällä kehitysalueella on esim. Perhosta ensimmäiseen alkoholiliikkeeseen Kokkolaan matkaa 130 kilometriä. Tämän vuoksi myös Keski-Pohjanmaalle on syntynyt paljon yksityistä alkoholiteollisuutta. Kysyntä on kova ja tilaukset tehdään jo etukäteen rankin ollessa vasta käymässä. Poliisi taas ei pysty valvomaan lakia miehistöpulan takia täysin tehokkaasti”.

”Jutussa nyt syytettyinä olevia ei ole syytä pitää minään erityisesimerkkeinä. Tällä alueella ja myös Keski-Suomen läänin puolella keitetään pontikkaa näissä olosuhteissa joka tapauksessa.”

EM-kisat tulevat ruutuun väreissä

Yleisradion hallintoneuvosto hyväksyi perjantaina ensi kesän EM-kisojen radiointi- ja televisiointisuunnitelmat, joiden mukaan kisat televisioidaan värillisinä. Tarvittava värilaitteisto lainataan Tanskasta ja Saksasta.

Yleisradio joutuu huolehtimaan ensi kesänä 10.–15. 8. Helsingissä pidettävien yleisurheilun Euroopan mestaruuskisojen radioinneista ja televisioinneista.

Toteutettaviin järjestelyihin – jotka ovat Yleisradion tähän asti laajimmat – kuuluu mm., että Stadionille rakennetaan radiointeja varten 25 ja television selostajia varten 30 selostuspaikkaa katsomon puolelle.

Stadionin sisätiloihin rakennetaan keskustarkkaamot ja haastattelutilat sekä radiolle että televisiolle.

Tarvittava selostuskalusto saadaan osittain lainatuksi pohjoismaisilta radioyhtiöiltä, osittain hankitaan omaa uutta laitteistoa ja käytetään myös Yleisradion entistä ulkotuotantokalustoa.

Paheesta toiseen

Tupakanpolton on todettu alentavan miehen kyvykkyyttä. Tämä on tieteellinen totuus.

Ja paheiden summa on vakio, sanoo tuo iki-ihana sananlasku. Tästä voimme päätellä, että savukkeiden imemiseen uhrattu mielenkiinto ja energia siirretään jonnekin muualle.

Nyt olisin eri mieltä tieteen kanssa. Tätä voimaa ei suinkaan uhrata suhteiden parantelemiseen vaan syömiseen, mitä tulee suomalaiseen mieheen.

Missä näkeekään niin paljon ennenaikaisesti rappeutuneita, kilojaan kärsivästi kantavia miehiä kuin täällä.

Me elämme kesän ja kevään toivossa, mutta mitä tekee mies? Hänelle tuo aika on yhtä helvettiä. Pitäisi kilpailla rannoilla vähissä vaatteissa ja vielä vetää vatsoja sisään.

Nämä tyypit lopettivat tupakanpolton, koska sen todettiin alentavan potenssia. Nyt he kamppailevat kilojensa kanssa odottaen kauhulla kesää.

Siinä missä sininen savu ennen nousi ilmaan kuolemaa ennustaen, siinä nyt istuu mies kannon nenässä ja miettii mistä saisi uudet kuteet kun vanhat ovat jääneet pieneksi.

”Russakasta ei tapporahaa”

Kuopio (HS)

Suonenjoen kihlakunnanoikeus hylkäsi perjantaina erään työpaikkariitakanteen todistajien ilmoitettua, ettei ”russakantappaja” voi vaatia 10 markkaa päivältä.

Eräs karttulalainen nainen oli vaatinut noin 80-vuotiaalta karttulalaiselta työnantajaltaan 1 000 markan korvausta viime vuoden 99 työpäivästä, joista hän ilmoituksensa mukaan ei ollut saanut korvausta. Hän oli tilapäisesti avustanut talossa asuvia iäkkäitä sisaruksia.

Jutussa kuultiin viittä todistajaa ja oikeus päätti, että ”russakasta ei makseta tapporahaa”.

Koonnut: Kari Lankinen

