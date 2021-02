Lappeenranta (Eino Käyhkö)

Suomalainen varusmies on parina vuotena voinut ottaa iltaryyppynsä julkisesti. Alkoholin käyttö on lisääntynyt, samoin siitä johtuvat rikkomukset. Sotaväki ei kuitenkaan ole sortunut viinaan, vaikka vapaan alkoholipolitiikan vastustajat tätä epäilivätkin. Tutkimuksia varusmiesten alkoholin käytöstä ei tiettävästi ole vielä tehty. Näyttää kuitenkin siltä, että armeijan sisäinen kuri ja varusmiesten oma vastuuntunto estävät tehokkaasti väärinkäytöksiä. Poikkeusyksilöitä tietysti löytyy, mutta ne vain vahvistavat tätä kuvaa.

Noin kaksi vuotta sitten ryhdyttiin puolustusvoimissa harjoittamaan vapaata alkoholipolitiikaa. Sitä ennen oli varusmiehellä mahdollisuus nauttia miestä väkevämpää joko salaa tai perusyksikön päällikön kutakin kertaa varten erikseen antamalla kirjallisella luvalla.

Nykyisin varusmies voi vapaa-aikoinaan käydä ravintolassa. Samoin hän saa käyttää hyväkseen alkoholiliikkeen palveluksia, kuten muutkin kansalaiset. Kasarmialueelle hän ei kuitenkaan saa alkoholia viedä. Humalassa hän ei myöskään saa olla, sillä juopumus on armeijassa rangaistava teko. Rikkomuksen laadusta riippuen rangaistuksena on yleensä ollut poistumiskieltoa tai yksinkertaista arestia. – –

Järjestyspartion johtaja ylikersantti A. Ylätalo kertoi, että yleensä iltalomaillat ovat Lappeenrannassa rauhallisia. ”Olen ollut Lappeenrannassa viisi vuotta ja keskimäärin kerran kuussa olen järjestyspartion johtajana. Varusmiesten käytös on useimmiten hyvää. Ainoastaan kerran olen joutunut komentamaan yhden varusmiehen takaisin kasarmille”.

Metromerkkejä tulvi tunnuskilpailuun

Metrotunnuskilpailu yllätti toimiston virkailijat maanantaina, jolloin oli viimeinen mahdollisuus jättää ehdotukset Helsingin metron tunnukseksi.

Joulukuun lopulla alkanut kilpailu oli alkuvaiheessaan kerännyt harvakseltaan noin 600 ehdotusta, mutta viimeisen päivän kiireissä ennätettiin kuoria numeroida lähes 2300 ja pöydillä odottivat isot pinot vielä vuoroaan.

Posti on tuonut kilpailuehdotuksia Helsingin ulkopuolelta ja lisää odotetaan tiistaina. Ehdotusten viimeinen postituspäivä oli maanantaina. Opettajat ovat käyneet jättämässä kymmeniä kuoria kerrallaan kokonaisten koululuokkien osallistuttua suunnitteluun.

Ehdotuksia arvellaan kertyvän lähes 3000. Palkintolautakunta arvostelee jokaisen ehdotuksen. Tulokset julkaistaan viimeistään kahden kuukauden kuluttua. Voittaja palkitaan 10000 markalla, toinen saa 6 000 mk ja kolmas 4 000 mk.

”Kilpailu on painanut mieltä kuin veroilmoitus”, kertoi tavaranmerkitsijä Seppo Laaksonen jättäessään viime hetkillä kolme ehdotustaan.

”Harrastuksesta tähän ryhdyin, muista maista olen vähän ottanut osviittaa. Mielestäni pohjoismaiset metromerkit voitaisiin yhdenmukaistaa”.

Nuorisoseura tuomiolla sahdin valmistuksesta

Kaustinen (HS)

Nuorisoseuran toiminnan rahoittamiseksi viime kesänä järjestettyjen kruunuhäiden tuotto ei riittänyt Kaustisen käräjillä langetettujen jälkilaskujen maksamiseen. Kruunuhäihin valmistettuun 500 litran sahtierään tuli sokeria ja hiivaa niin paljon, että siitä tuli kotoista kiljua.

Vetelin Räyringistä viime kesänä järjestettyjen kruunuhäiden kolmantena päivänä totesi liikkuvan poliisin partio juhla-alueella tavallista enemmän humalaisia. Kun muuta selitystä ei löydetty, otettiin kansanjuhlaan valmistetusta sahtierästä näyte, jonka perusteella siinä todettiin olevan alkoholia neljä painoprosenttia.

Sahdin valmistuksesta, sen tuonnista kruunuhäihin ja myynnistä siellä tuomittiin Kaustisen käräjillä nuorisoseuran johtomiehet 45 markan ja 30 markan sakkoihin.

Lisäksi tuomittiin Patanan ja Räyringin nuorisoseurat, joiden järjestämät kruunuhaat olivat, edellisten kanssa yhteisvastuullisesti korvattava ja rikoksesta saatuna hyötynä sekä valmistukseen ja kuljetukseen käytettyjen astiain arvona kaikkiaan 942 mk 50 p.

Pöly sotki Helsingin liikenteen

Erikoismies Länsi-Saksasta oli tarpeen ennen kuin Helsingin liikennevalot alkoivat toimia tavalliseen tahtiin maanantaina iltapäivällä. Kolmen päivän katkon aiheuttajiksi todettiin lopulta pöly ja lika tietokoneessa.

Useimmat Helsingin keskustan liikennevalot kytkeytyivät päälle juuri ennen iltapäivän ruuhka-ajan alkua klo 16. Tuntia myöhemmin kerrottiin liikenteen keskusvalvomosta kaikkien valojen palavan normaalisti.

Vika tietokoneen rumpumuistiin ilmestyi lauantain vastaisena yönä. Häiriön syytä etsittiin heti aamusta lähtien, mutta vasta saksalaisen tietokonemiehen saapuminen selvitti katkon todellisen aiheuttajan.

Paul McCartney syyttää manageria verorästeistä

Lontoossa on tämän viikon aikana meneillään oikeudenkäynti, joka laillisesti päättää Beatles-yhtyeen monivuotisen yhteistyön.

Paul McCartney on kutsuttanut oikeuden koolle purkamaan Beatles and Company -nimisen osakeyhtiön, joka on huolehtinut yhtyeen manageritoimista. Yhtymän osakkeista omistavat kukin neljä Beatlea viisi prosenttia ja Apple Corps Ltd loput 80 prosenttia.

Apple Corps-Ltd on myös Beatlesien omistama yhtiö, joka on huolehtinut lähinnä levytyksistä ja kustannusasioista. Tämän yhtymän asioita ei käsitellä varsinaisesti tässä oikeudenkäynnissä, vaikka Paul McCartney on vaatinut myös Apple Corpsin purkamista.

McCartneyn ja John Lennonin sävellyksiä julkaisseesta Northern Songs -musiikkikustantamosta ei ole toistaiseksi puhuttu mitään.

Riidat Beatles-yhtyeen taloudellisista asioista alkoivat jo vuoden 1969 alussa, jolloin yhtye teki managerisoplmuksen kovapintaisen maineessa olleen amerikkalaisen ammattimanagerin Allen Kleinin kanssa. Jo silloin Paul McCartney kieltäytyi sopimuksesta ja jäikin ulkopuolelle.

McCartney haluaa, että Beatles and Companyn asiat asetetaan oikeuden valtuuttaman uskotun miehen hoitoon, joka sitten jakaa yhtiön menot ja tulot ja velat osakkeenomistajien kesken.

Syytettyinä oikeudenkäynnissä ovat John Lennon, George Harrison ja Ringo Starr sekä Apple Corps. Allen Klein ei ole suoraan syytettynä, mutta McCartney on esittänyt lukuisia valituksia hänen toimistaan.

McCartney on ilmoittanut oikeudelle, että Klein on puuttunut yhtyeen yhteisten asioiden varjolla hänen taloudellisiin järjestelyihinsä ja rajoittanut hänen taiteellista vapauttaan.

McCartneyn mielestä Klein on toiminut epärehellisesti. Hän on ottanut liian suuria palkkioita, pimittänyt joitakin tuloja ja jättänyt yhtyeen verot maksamatta, niin että yhtyeellä ja sen jäsenillä yksityisesti on enemmän verorästejä kuin saatavia.

