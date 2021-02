Viiden rekikoiran valjakot kilpailivat Viljakkalassa torstaina ja perjantaina Suomen mestaruuksista. Kilpailuihin osallistui siperialaiselta tuntuvassa pakkasessa noin viisikymmentä Siperian huskyä. Niitä on koko maassa noin 140.

Rekikoiraleirillä Haverissa ensimmäistä kilpailupäivää edeltävänä yönä koirat kiskoivat ketjunsa poikki. Puolensadan rekikoiran ujellus aiheutti melkoisen metelin yössä.

Valjakon ajaja riippuu reen jalaksilla. Hän helpottaa koirien menoa potkimalla vauhtia reelle tai juoksemalla rinnalla.

Suurin nopeus saadaan, jos valjakossa on kymmenestä neljääntoista koiraa.

Viljakkalan kilpailut voitti apulaisprofessori Esa Mäntysalo valjakkoineen.

Hän toi ensimmäiset Siperian huskyt maahan vuonna 1966.

Saamelaiset taisteluun oikeuksiensa puolesta

Oulu (Jorma Korhonen)

Saamelaisten kansannousun näkevät monet olevan edessä. Toiset uskovat sen tapahtuvan sovinnollisesti. Toiset otaksuvat sen saavan liian radikaaleja piirteitä.

Kaikkia saamelaisia edustavan keskusjärjestön uskotaan olevan ratkaisun avain. Tärkeimpänä nähdään mahdollisuus aloittaa saamelaisten taistelu oikeuksiensa puolesta.

Kouluneuvos Erkki Lämsä on todennut, että saamelaisten koulutus on lyöty laimin. Tällä tavoin Suomi on rikkonut YK:n kansalaisoikeuksien turvaamismääräyksiä.

Saamelaisradikaaleiksi leimatut ovat lähdössä viemään saamelaiskysymystä YK:n käsittelyyn.

Helsinkiläiset viinaostoksilla Keravalla

Alkon myyjien perjantaiaamuna alkanut lakko aiheutti ryntäyksen Helsingistä Keravalle, jossa oli Helsinkiä lähin auki oleva Alkon myymälä perjantaina.

Takseilla, junilla ja linja-autoilla matkustettiin pääkaupungista viinanostoon. Keravan Alkon päivän myynti kolminkertaistui reilusti. Viinajonokin oli toistasataa metriä pitkä.

Suur-Helsingin alueella ei perjantaina ollut yhtään Alkon myymälää auki, vaikka ennakkotietojen mukaan myyntiä olisi yritetty hoitaa mahdollisuuksien mukaan lakosta huolimatta.

Sattuma, mikä vielä lisäsi painetta Keravalle, oli se, että lakko osui perjantaiksi, mikä on tilipäivä ja vielä kuukauden lopuksi osuva päivä. Taksiporukoita muodostettiin kun tili oli saatu kouraan ja suunnattiin kohti Keravaa.

Myönteistäkin lakosta nähtiin. Helsingin Asemapoliisi selvisi perjantaipäivästä tavallista helpommin, kun tunnelin viinakauppa oli kiinni. Poliisin mukaan tunnelia ei koskaan perjantaisin ole nähty näin siistinä.

Lakkoneuvottelut päättyivät perjantaiaamuna kello 5 tuloksettomina. Eikä neuvotteluja jatkettu enää päivällä. Lakon odotetaan laajenevan maanantaina.

Nordenskiöldin käsikirjoitus menee Ruotsiin

Neuvostoliitto lahjoittaa Ruotsiin käsikirjoituksen, jonka suomalaissyntyinen tutkimusmatkailija Adolf Nordenskiöld 93 vuotta sitten jätti Pohjoisessa jäämeressä olevalle Taimyrin saarelle, kerrotaan Dagens Nyheterissä.

Nordenskiöld oli tuolloin purjehtimassa Koillisväylää Siperian pohjoispuolitse Tyynelle merelle.

Viime syksynä leningradilainen tutkija Vladlen Troitskij löysi murskautuneen pullon ja lähes tuhoutuneen käsikirjoituksen kivenlohkareen alta saarelta. Hän on entisöinyt käsikirjoituksen luettavaksi.

Ilmoituksen käsikirjoituksen lahjoittamisesta Ruotsiin teki viime torstaina Stanislav Kalesnik, Neuvostoliiton tiedeakatemian Leningradin osaston puheenjohtaja.

Hän ilmoitti Tassille, että lahjoitus on sopusoinnussa sen hyvän yhteistyön kanssa, joka on kauan vallinnut Ruotsin ja Neuvostoliiton maantieteilijäin ja tutkimusmatkailijalla välillä.

Hän muistutti myös siltä, että Nordenskiöld oli aikoinaan Pietarin tiedeakatemian kirjeenvaihtajajäsen.

Nordenskiöldin allekirjoittama matkakertomus on kirjoitettu ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Hän kertoo siinä puisen höyryalus Vegan matkasta Jenisei-joen suulta saaristoon, joka on nimetty hänen mukaansa.

Hän kertoo myös, että tarkoituksena on jatkaa matkaa salmesta Taimyrin niemimaan ja Severnaja Semljan välillä.

Ruotsin tiedeakatemiassa, joka Dagens Nyheterin mukaan on ainoa mahdollinen käsikirjoituksen sijoituspaikka Ruotsissa, ei vielä torstaina oltu saatu ilmoitusta lahjoituksesta.

”Meillä on Nordenskiöldin koko arkisto, Vega-tutkimusmatkan arkisto ja kaikki lokikirjat sekä joukko samalla tutkimusmatkalla käytettyjä välineitä”, kertoi ylikirjastonhoitaja Vilhelm Odelberg.

”Pian Ilmestyy Yhdysvalloissa suuri Nordenskiöldin elämäkerta. Olen äskettäin saanut kirjeen George Kishiltä, maantieteen historian professorilta Michiganin yliopistosta. Hän on oleskellut vuoden Ruotsissa tutkimassa Nordenskiöldin arktisia tutkimusmatkoja.”

”Tähän asti on puuttunut kokoomateos Nordenskiöldin teoista. Mutta vuoden kuluessa ilmestyy siis laaja kirja.”

Taululahjoitus Hesperian sairaalan potilailta

Töölön sivukirjasto Helsingissä on saanut lahjaksi Hesperian sairaalan taideterapiapotilaiden tekemän taulun.

Värillistä metsää esittävä taulu on osoitus potilaiden kiitollisuudesta sairaalan ja kaupunginkirjaston yhteistyötä kohtaan.

Taulu on kolme metriä leveä ja hieman yli puoli metriä korkea. Se sijoitetaan lasten nukketeatterihuoneeseen.

Käsien pesuun koulussa vähän aikaa ja altaita

Useissa Helsingin kansakouluissa on vielä ulkokäymälä ilman käsienpesumahdollisuutta.

Niissäkin kouluissa, joissa käsienpesuun on hyvä varusteet, tuottaa kunnollinen käsienpesu ennen ateriaa hankaluuksia ruokailuajan lyhyyden takia, ilmeni Helsingin terveydenhoitoviraston kyselyssä kansakoulujen oppilaiden käsienpesumahdollisuuksista ja koulujen käymäläoloista.

Lumi sulki Kainuun kouluja

Kajaani (HS)

Koululaisbussi, kuusi maidonkuljetusautoa, osa aurauskalustoa sekä kymmeniä henkilöautoja joutui viettämään Savossa torstain ja perjantain välisen yön Kainuun lumen tukkimille teille juuttuneina.

Osa autoilla liikkuneista löysi yösijan lähitaloista, mutta joidenkin oli pysyteltävä lämpiminä autoissa.

Useita autoja ja suurin osa Kainuun sivukylistä oli vielä perjantai-iltana lumen piirittäminä. Kaikki mahdollinen kalusto on teitä aukaisemassa, mutta raivaustöiden on laskettu vievän yli viikonvaihteen.

Koululaisille lumipyry toi vapaata.

Koululaisbussit kahlasivat kinoksissa useita tunteja myöhästyneenä. Jotkut kouluista olivat niin täysin lumen saartamina, ettei koulutyötä voitu perjantaina aloittaa ollenkaan.

