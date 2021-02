Uskotteko miesten seuraavan tämän muodin perässä kuin lauma lampaita? Loppujen lopuksi ajatus ei ole uusi, idän miehen asuna tällainen yhdistelmä on ollut iät ja ajat. Kangas on sileätä kiiltäväpintaista verkaa, kirjonta sutaashinauhalla tehtyä, vyön perhossolki hopeanvärinen.­

Ne vaatteet, joita Yves Saint Laurent on suunnitellut täksi kevääksi ja kesäksi naisille, ovat saaneet melko ristiriitaisen vastaanoton.

Sen sijaan ovat kaikki olleet yksimieliset siitä, että se kokoelma, jonka mestari on disainannut miehiä varten, on täysi kymppi.

– –

Runoilijan näköinen muodintekijä on armollisesti suostunut itse poseeraamaan vaatteissaan ja kuvista näkyy selvästi minkä tyyppiselle miehelle Yves muotiaan luo.

Tarkkaavainen lukija huomannee myös laupiaan näköiset lampaat, jotka ihastuneina tuijottavat kuninkaan uusia vaatteita. Mahtaneeko tähän sisältyä jotakin symboliikan tapaista…

– –

Ihmettelen vain, miksi miehet yhtäkkiä haluavat pukeutua pohkeita kiertäviin hameisiin, kun naiset juuri vähän aikaa sitten tekivät kaikkensa todistaakseen miten mielettömän epäkäytännöllisiä pitkät hameen helmat ovat.

Miksi leninki on miehellä avantgardistista, mutta naisella konservatiivista pukeutumista?

George Harrisonin tarina alkaa

Hämärä on hiljalleen väistymässä The Beatles-yhtyeen yltä.

Brian Epsteinin rautaisen otteen hellitettyä sekä maallisista että legendaarisesta liverpoolilais-nelikosta ovat yhtyeen jäsenet, kukin vuorollaan, tavalla tai toisella valottaneet todellista minäänsä.

Viimeisenä, mutta ei huonoimpana tulee George Harrison, todistaen kolmen levyn albumillaan, että hän on aivan liian kauan ollut ”se hiljainen Beatle”.

George Harrison huokaa raskaasti: ”All things must pass”.

Yhtyeen hajoamisen jälkeen on ainoastaan John Lennon (Plastic Ono Band) pystynyt kerran nousemaan myyntitilastojen kärkeen. Laulu rauhasta, Give Peace a Chance.

Sen jälkeen tapahtui mitä vähiten osattiin odottaa.

USA:n myyntitilastojen kärkeen nousi kaksi kappaletta: My sweet Lord / Isn't it a Pity. George Harrisonin musiikkia. Poppia parhaimmillaan. Lämmintä, täyteläistä, vivahteikasta.

Nyt on ”Hiljaisen Georgen” tarina alkanut.

Kotimaiset elokuvat ja Suomen elokuvayleisö

Nuo kaksi otsikossa mainittua eivät tunne enää toisiaan.

Sanoin sen jo kolme vuotta sitten, että mikäli palkinnoilla tuetaan pelkästään sellaista elokuvaa, mitä kohtaan yleisö ei tunne mielenkiintoa, katastrofi tulee ennen pitkää. Nyt se on tullut.

Luulen, että syy on loppujen lopuksi minun.

Kateellisena elokuvieni saamasta suosiosta syntyi vuosia sitten hiljainen päätös, että kaikki muut elokuvat ovat ”taidetta” ja niitä tuettiin milloin milläkin syyllä. Milloin oli ”hyvä yritys”, milloin jokin muu yhtä painava syy, niin kuin saamme lukea valtiopalkintolautakunnan pöytäkirjoista.

Olen yrittänyt sanoa, että elokuvateollisuutemme ei kestä tällaista tilannetta.

Kaikki muut elokuvat tänä talvena paitsi Speedy Gonzales ja Akseli ja Elina ovat menneet täysin penkin alle.

Juuri kaikkien näiden valtion suosimien elokuvien ja elokuvantekijöiden tulos on nyt täydellinen nolla.

– –

Valtion tukipalkinto ei saa enää olla mikään tappiontasausrahasto. Keksittäköön muu systeemi tai lopetettakoon koko tuki kunnes elokuvantekijätkin sen tajuavat.

On väärin leikitellä yhteiskunnan rahoilla tekotaiteen nimissä.

Spede Pasanen

Kahdeksas veljes

Kumma juttu: Spede pystyy vielä yllättämäänkin.

Etukäteen aika lailla pelotti, kun tiesi tämän ylettömän monipuuhaisen miehen ryhtyneen myös elokuvansa ohjaajaksi.

Tähän asti näet on ulkopuolisille uskottu, että vaikka Spede itse on käynnistävä voima elokuvissaan, niin varsinaisina filmin tekijöinä on vallan toiset.

Nyt osoittautuu, että Spede on onnistunut debyyttiohjauksessaan odotettua paljon paremmin ja saanut siitä ennen kaikkea sympaattisemman hupailun, kuin ovat olleet tuotannon muutamat edelliset filmit.

Kahdeksas veljes ei tosin ole mitenkään uutta Spedeä. Mutta se on hallitumpaa ja sisältää vähemmän raskasta konstailua kuin edelliset.

Tämä piirre juuri on merkillinen.

Tavallisesti, kun näyttelijä ryhtyy omaksi ohjaajakseen, käy päinvastoin: hän ei osaa arvioida omaa osuuttaan toisen silmin, tähdentelee liiaksi ja näyttelee ylimalkaan huonommin kuin ennen.

Mutta Spede on näyttelijänä nyt parempi kuin koskaan ennen, jollakin tavoin jopa tosiaan ”kahdeksannen veljeksen” tyyppiä: vähän holtiton, mutta silti rehtikin, lannistumaton ja hyväntuulinen, iloinen lapsekas jekkuilija, tyypillinen suomalainen jätkänvonkale ja esimerkillinen ison miehen ja ikilapsen yhdistelmä.

Kestävätkö kerrostalot stereota

Stereo uhkaa kerrostalojen asumisrauhaa.

Suuri osa stereon ostajista juopuu luihin ja ytimiin tunkevasta äänivärähtelystä eikä itse musiikista. Kun stereota kuunnellaan kaiuttimista, pelien on soitava kovaa.

Tätä eivät kestä kerrostalojemme ääneneristykset.

Stereomelu muuttaa asuntojamme konserttisaleiksi.

Kuulokkeet säästävät naapurin hermoja, mutta ovat vaarallisia omille korville. Niillä saa omassa pääkopassa aikaan suorastaan helvetillisen melun.

”Kerrostalojemme ääneneristykset ovat stereon aiheuttaman melukuormituksen vallitessa 15–20 desibeliä liian alhaiset, kertoi dipl. ins. Mauri Parjo.

– –

Stereo on Parjon käsityksen mukaan viimeinen pisara astianpesukoneiden ja automaattisten pyykinpesukoneiden jälkeen. Onneksi näiden melua voidaan vaimentaa.

Stereolaitteiden aiheuttama meluongelma on paljon huolestuttavampi, sillä stereon tavoitteena on synnyttää ääntä – ja nimenomaan voimakasta ääntä.

Suomalainen Donin kasakka

Uusinta uutta edustaa kotimaan markkinoilla Viktor Klimenkon lp Stenka Rasin, josta hän itse sanoo näin:

”Levyn tekemiseen tarvittiin suunnattomasti rohkeutta ennen kaikkea levy-yhtiöltä, sillä kokemus on osoittanut, ettei tällainen musiikki tee kovin hyvin kauppaansa Suomessa.”

”Stenka Rasin tehtiin varsin lyhyessä ajassa, ja suurin osa muusikoista on aivan tavallisia suomalaisia studiomuusikkoja. Tämän takia levyyn jäi lievä keskeneräisyyden maku, niin kuin kansanmusiikin tyyliin kuuluu.”

– –

On Volgan lauttureita, Kahta kitaraa ja Mustia silmiä, mutta mukana on myös muutamia harvinaisempiakin sävelmiä, kuten Mary Hopkinin lännessä tunnetuksi tekemä Raskinin sävellys Dorogoy Dlinnoyu eli Those were the days (Oi niitä aikoja...).

Maailman lehdistö kirjoittaa YK:n pääsihteeriehdokkaista

Suomen YK-suurlähettiläs Max Jakobson on mainittu vahvana ehdokkaana Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin toimeen nykyisen pääsihteerin Thantin ilmoitettua jättävänsä virkansa kuluvan vuoden lopussa.

Suomi on tehnyt asiaa koskevan virallisen esityksen ja kansainvälinen kannunvalanta tulevasta pääsihteeristä on alkanut.

Vaikkakaan nykyisen pääsihteerin, burmalaisen Thantin eroaminen ei ole ehdottoman varmaa – Thant aikoi erota jo nykyisen virkakautensa alussa vuonna 1966, mutta suurvallat saivat hänet muuttamaan mielensä – on kansainvälinen lehdistö jo ryhtynyt veikkailemaan mahdollista seuraajaa.

Tiettävästi myös tiettyjä diplomaattisia kanavia on avattu sopivan seuraajan löytämiseksi Thantille.

Apollomiehet karanteenista

Houston (AP)

Apollo 14:n kolme astronauttia pääsivät perjantai-iltana karanteenista asuntovaunusta, jossa he ovat olleet eristettyinä kuulennon päättymisestä saakka eli kaksi viikkoa.

Lauantaina juhlittiin onnistunutta matkaa, ja viikonvaihteen astronautit viettävät perheineen presidentti Richard Nixonin vieraina.

Alan Shepard, Stuart Roosa ja Edgar Mitchell kävelivät ulos karanteenivaunusta ja levittelivät ihastuneina käsiään havaittuaan, että ulkona oli pilvettömän kirkas päivä.

”On suurenmoista palata jälleen ihmisten ilmoille”, hihkaisi Mitchell, jonka leuassa oli yhä sama huolellisesti suittu parta kuin kuumatkankin aikana.

Kaikki kolme olivat entistä vakuuttuneempia siitä, että heidän matkansa oli täysosuma.

Koonnut: Kari Lankinen

