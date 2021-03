Kolmen rumpalin kumisuttaessa tahtia purevassa pakkasviimassa toistatuhatta metallimiestä marssi halki Hyvinkään tiistaina.

Mielenosoitukseen osallistui myös rakennustyöläisiä. Joukossa oli runsaasti naisia.

Marssijoita seurasi yhdeksän autoa, joiden katoille oli kiinnitetty julisteita. Hyvinkäällä on lakossa 1300 metallimiestä.

Järjestötalossa marssin päätteeksi pitämässään tilannekatsauksessa toimitsija Veikko Mäntyniemi kehotti tehostamaan rahankeräystoimintaa lakkolaisten perheiden tukemiseksi.

”Jokainen liiton jäsen on saatava maksamaan vähintäin suosituksen mukainen kahden tunnin palkka viikossa. Maassamme on järjestäytyneitä työntekijöitä, jotka ovat työssä 600 000. Jos he kaikki maksavat yhden markan päivässä lakossa oleville metallityöläisille, tämä merkitsee samaa rahasummaa kuin lakkoavustusten määrä. Taloudellisen tukitoiminnan käynnistäminen koko laajuudessaan on tärkeä kysymys, koska lakon päättyminen ei näytä olevan lähellä”, Mäntyniemi sanoi.

Toimitsija Mäntyniemen käsityksen mukaan lakon laajentaminen tietäisi ylimääräisten avustusten pienenemistä ja lakkoavustettavien määrän suurenemista.

Tungos tupaantuliaisina Helsingin maalaiskunnan vuokra-asuntoihin

Tungosta on Helsingin maalaiskunnan ensimmäisiin kunnallisiin vuokra-asuntoihin. Syksyllä Simonkallioon ja Rajatorppaan valmistuviin, yhteensä 84 asuntoon, on jätetty jo nyt yli 500 asuntohakemusta. – – Simonkallioon Maitikkapolku 10:en valmistuvaan vuokrataloon on varattu romaniperheelle kolme asuntoa. Kunta on saanut valtiolta 60.000 markan avustuksen romaanien asunto-olojen parantamiseksi.

Kunnallinen vuokra-asuntotuotantosuunnitelma on vielä kehitteillä. Tämän vuoden puolella on kuitenkin suunnitteilla vuokra-asuntojen rakentamisen aloittaminen myös Mikkolan, Koivukylän ja Rajatorpan alueille. Näille alueille tulee 183 vuokra-asuntoa.

Charlie Chaplinille palkinto USA :ssa

Charlie Chaplin ei ole astunut Yhdysvaltain maan kamaralle kahteenkymmeneen vuoteen. Nyt hänet aiotaan kutsua New Yorkiin toukokuussa ottamaan vastaan Brandeis-yliopiston palkinto.

Yliopisto ei ole vielä virallisesti julkaissut niiden henkilöiden nimiä, joille tämän vuoden kuvanveiston, runouden musiikin ja elokuvan palkinnot jaetaan. Charlie Chaplinin sanotaan kuitenkin varmasti saavan palkinnon elämäntyöstään elokuvan hyväksi.

Chaplin on syntynyt Lontoossa, mutta työskenteli nelisenkymmentä vuotta Amerikassa. Hän säilytti kuitenkin Englannin kansalaisuutensa. Chaplin, jonka koomikkohahmo on maailmankuulu, joutui epäsuosioon Yhdysvalloissa 1940 ja -50 lukujen vaihteessa. Kommunismin vastustajat syyttivät häntä vasemmistosympatioista.

Chaplin kuitenkin itse selitti silloin. ”En ole kommunisti, vaan rauhan asialla”.

Syyskuussa 1952 Chaplinin oleskelulupa Yhdysvalloissa peruutettiin hänen ollessaan ulkomailla. Vähän myöhemmin Lontoossa järjestämässään lehdistötilaisuudessa Chaplin selitti, että voimakkaat taantumukselliset ryhmät vainosivat vapaamielisiä yksilöitä Yhdysvalloissa. Charlie Caplin on nyt 82-vuotias. Hän on asunut Veveyssä Sveitsissä vuodesta 1952 tähtien.

Brandeis-palkintoon kuuluu mitali ja tuhannen dollarin rahasumma. Ennen Chaplinia palkinnon ovat saaneet mm. näytelmäkirjailija Arthur Miller, säveltäjä Aaron Copland ja kirjailija Vladimir Nabokov. (Reuter)

Muovikassista ei haluta maksaa

Paljon omia ostoslaukkuja ilmestyi helsinkiläisten kauppojen asiakkaille, kun muovikasseista alettiin periä maksu. Kassien hinnoista puhuttiin paljon niissäkin kaupoissa, joissa kassin ainakin toistaiseksi saa ilmaiseksi.

Tavallisia hinta on viisi penniä, iso voi maksaa kymmenen penniä. Valintamyymälöiden kassat joutuivat ”motkotusten” kuulijoiksi, mutta valittajia oli aika vähän.

Lapin poroja Chileen

Rovaniemi (HS)

Sadalle Lapin porolle tarjotaan uusia asuinsijoja Chilestä. Rovaniemen kaupunginhallitukselle saapuneen kirjeen mukaan Magallanes'in aluehallinto suunnittelee poronhoidon aloittamista maakunnan eteläosissa. Aluehallinto on päättänyt hankkia porot tutkiakseen niiden mukautumiskykyä seudun ilmastossa ja uusissa oloissa kasvattaakseen eläimet teollista käyttöä varten.

Asiasta puhui jo alustavasti pari vuotta sitten Chilen Ruotsissa oleva suurlähettiläs vieraillessaan Rovaniemellä. Aluehallinto tiedustelee mahdollisuuksia sadan poron ostamisesta ja kuljettamisesta Hampuriin. Siellä eläimet ja ruoka 45 päivää varten lastataan Punta Arenas'iin meneväin laivaan, jolla on säännöllinen kulkuvuoro Chileen.

Parhaan mahdollisen lisääntymisen takaamiseksi toivotaan uroksia ja naaralta saatavan sopivassa suhteessa

Naiseksi pukeutunut mies avusti naisten pukuhuoneessa

Joensuu (HS)

Naiseksi naamioitunut mies huiputti kahden päivän ajan naisia Joensuun uimahallissa. Valepukuinen mies avusti naisia riisuutumisessa ja pukeutumisessa ja vasta toisena päivänä hänen liiallinen avuliaisuutensa herätti naisten pukuhuoneessa epäilyksiä. Paikalle kutsuttu poliisi keskeytti 26-vuotiaan savonlinnalaisen tirkistelijän ilot.

Pinnallisesti tarkastellen naisten auttaja oli itsekin nainen, hän oli pukeutunut bikineihin, rintaliiveihin ja nailoneihin, mutta ei edes pitkähiuksinen peruukki pystynyt hämäämään Joensuun poliisia – miehen tuntomerkit löytyivät sieltä.

Syytösryöppy FBI:n Hooveria vastaan

Washington (Los Angeles Times)

Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n päällikkö Edgar Hoover on joutunut alkuviikolla todellisen hyökkäys- ja syytösryöpyn kohteeksi. Senaattori George McGovern arvosteli häntä kirpein sanoin ja sai tuekseen myös arvovaltaisia hallintoviranomaisia. Lisäksi joukko FBI:n etsiviä lähetti senaattorille nimettömän kirjeen, jossa he paljastivat Hooverin väärinkäytöksiä FBI:n johdossa. – –

FBI:n saavutuksista laaditut tilastot ovat nimettömän kirjeen kirjoittajien mukaan paljolti harhaanjohtavia, vaikka Hoover on niihin nojautuen ylvästellyt johtamansa laitoksen tehokkuudella.

”Suuri osa tilastoihin merkityistä selvitetyistä rikoksista, erityisesti etsintäkuulutettujen kiinnisaamisten ja varastettujen autojen palauttamisen osalta, on selvitetty eri osavaltioiden poliisivoimin eikä liittovaltion poliisin avulla. Koska nämä selvitetyt tapaukset rekisteröidään seka osavaltion poliisin asiakirjojen perusteella että liittovaltion poliisin pöytäkirjoihin, ne tulevat siis kahdesti tilastoiduiksi”, kirjeessä selitettiin. ”Tämä antaa selvästi harhaanjohtavan kuvan FBI:n tehokkuudesta.”

Kirjeessä syytettiin Hooveria myös siitä, että hän painostaa etsiviään keskittymään erityisesti vähemmistöryhmien keskuudessa ilmenevien suhteellisen pienten rikosten selvittämiseen, koska Hooverin mielestä näihin ryhmiin kuuluvat eivät yleensä ole täysin perillä kaikista oikeuksistaan ja siten heidät saadaan helpommin todistetuiksi syyllisiksi.

”Jos ihmisille todella valkenisi, millainen rikoksesta epäiltyjen asema kuulustelujen ja tutkimusten, aikana meidän nähdäksemme on, jokainen amerikkalainen etsivä häpeäisi silmät päästään", kirjoittajat vakuuttivat.

Virkasyyte uhkaa yllytystuomareita

Aseistakieltäytymis- ja yllytysjutussa on jälleen edetty uuteen vaiheeseen. Eduskunnan oikeusasiamies kehottaa Helsingin hovioikeuden kanneviskaalia nostamaan virkavirhesyytteen kolmea yllytysoikeudenkäyntien tuomioistuimen jäsentä vastaan.

Oikeusasiamies antoi syytteeseenasettamiskehotuksen tutkittuaan oik. yo. Erik Schullerin ja parin muun yllytysoikeudenkäynnissä Helsingin raastuvanoikeudessa syytettynä olleen tekemän kantelun.

Kantelu koski elokuun 27. päivänä vuonna 1969 pidettyä oikeudenistuntoa. Valtioneuvoston oikeuskanslerille ja Helsingin hovioikeuden kanneviskaalille jättämässään kantelussa aseistakieltäytyjiä avustaneet oikeustieteen ylioppilaat Reijo Kalmakurki ja Erik Schuller ehdottavat kahdentoista sotaoikeuden jäsenen asettamista syytteeseen laittomasta vangitsemisesta. – –

Kantelun mukaan mainittujen sotaoikeuden jäsenten toimesta julistettiin marraskuussa kuusi aseistakieltäytyjää vangituiksi hovioikeuden lainvoimaista päätöstä odottamatta.

Kantelussa todetaan vangitsemisia perustellun sotatuomioistuinlain 43. pykälän määräyksillä. Kantelijat kuitenkin katsovat, että tässä pykälässä oikeudelle annettu harkintavalta on mahdollista ainoastaan rikoslain voimaanpanoasetuksen säätämissä puitteissa ja ettei tämänmukaisia edellytyksiä vangitsemisiin ole ollut olemassa.

